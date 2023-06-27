https://ukraina.ru/20230627/1047615364.html
В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов
В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов - 27.06.2023 Украина.ру
В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов
"Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) госкорпорации "Ростех" создает новые средства борьбы против морских катеров-дронов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на холдинг "Высокоточные комплексы"
2023-06-27T17:45
2023-06-27T17:45
2023-06-27T17:45
новости
ростех
дроны
черное море
катера
разработки
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Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал разработку средств противодействия безэкипажным катерам и морским дронам.Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала СВО. Киевский режим неоднократно пытался атаковать российские корабли в Черном море с применением катеров-дронов, несущих боевую часть.Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции. ВСУ использовали беспилотные катера западного производства, сообщили в СМИ. Аппараты запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове (Николаевская область) ещё в 2018 году.По данным РИА Новости, беспилотниками управляли с помощью вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от Соединённых Штатов. При этом целеуказание обеспечивали также американские средства разведки.
https://ukraina.ru/20230521/1046399131.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростех, дроны, черное море, катера, разработки
Новости, Ростех, дроны, Черное море, катера, разработки
В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов
"Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) госкорпорации "Ростех" создает новые средства борьбы против морских катеров-дронов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на холдинг "Высокоточные комплексы"
Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал разработку средств противодействия безэкипажным катерам и морским дронам.
Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала СВО. Киевский режим неоднократно пытался атаковать российские корабли в Черном море с применением катеров-дронов, несущих боевую часть.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции.
ВСУ использовали беспилотные катера западного производства, сообщили в СМИ. Аппараты запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове (Николаевская область) ещё в 2018 году.
По данным РИА Новости, беспилотниками управляли с помощью вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от Соединённых Штатов. При этом целеуказание обеспечивали также американские средства разведки.