В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047615364.html
В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов
В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов - 27.06.2023 Украина.ру
В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов
"Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) госкорпорации "Ростех" создает новые средства борьбы против морских катеров-дронов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на холдинг "Высокоточные комплексы"
2023-06-27T17:45
2023-06-27T17:45
новости
ростех
дроны
черное море
катера
разработки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047613797_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a58eefdf6fc1223e30b5671df3812a22.jpg
Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал разработку средств противодействия безэкипажным катерам и морским дронам.Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала СВО. Киевский режим неоднократно пытался атаковать российские корабли в Черном море с применением катеров-дронов, несущих боевую часть.Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции. ВСУ использовали беспилотные катера западного производства, сообщили в СМИ. Аппараты запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове (Николаевская область) ещё в 2018 году.По данным РИА Новости, беспилотниками управляли с помощью вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от Соединённых Штатов. При этом целеуказание обеспечивали также американские средства разведки.
https://ukraina.ru/20230521/1046399131.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047613797_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05dd257de5fbca54c9f8c592b13f7148.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростех, дроны, черное море, катера, разработки
Новости, Ростех, дроны, Черное море, катера, разработки

В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов

17:45 27.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВыставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Выставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
"Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) госкорпорации "Ростех" создает новые средства борьбы против морских катеров-дронов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на холдинг "Высокоточные комплексы"
Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" начал разработку средств противодействия безэкипажным катерам и морским дронам.
Актуальность борьбы с морскими дронами и безэкипажными катерами резко возросла с начала СВО. Киевский режим неоднократно пытался атаковать российские корабли в Черном море с применением катеров-дронов, несущих боевую часть.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции.
ВСУ использовали беспилотные катера западного производства, сообщили в СМИ. Аппараты запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове (Николаевская область) ещё в 2018 году.
По данным РИА Новости, беспилотниками управляли с помощью вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от Соединённых Штатов. При этом целеуказание обеспечивали также американские средства разведки.
- РИА Новости, 1920, 21.05.2023
21 мая, 07:30
Военный эксперт рассказал, как Черноморский флот и Севастополь наконец-то ощетинились для боев с ВСУСпустя больше года СВО выводы в отношении Черноморского флота были сделаны. Сейчас флот готов. Он ощетинился. Он выполняет свои задачи и по нанесению ударов на дальние расстояния, и по борьбе с вражескими беспилотниками, рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью Украина.ру
 
НовостиРостехдроныЧерное морекатераразработки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11"Русский матерный" Лукашенко и эйфория Пригожина. Итоги 27 июня
18:00"Прутский поход": сталинская СВО
17:54"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко
17:45В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов
17:37"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер"
17:33Алексей Анпилогов: Пока ВСУ тщетно форсируют Днепр, Россия вновь угрожает Киеву и готовит штурм Купянска
17:32Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима
17:26"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня
17:22Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ
17:19Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине
17:17"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
17:12ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня
17:01Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России
17:00"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
16:58Ждали крови в России, а пришлось сдерживать Киев. Что делали США во время попытки военного мятежа в РФ
16:40На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
16:32Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников
16:16Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
16:13Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
15:49Петр Акопов: Нет вариантов, при которых Россия допустит вступление Украины в НАТО
Лента новостейМолния