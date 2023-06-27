Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047615164.html
Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима
Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима - 27.06.2023 Украина.ру
Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима
ВСУ отправляют на поле боя людей с недостаточной подготовкой, из-за чего в разы повышается смертность солдат, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале
2023-06-27T17:32
2023-06-27T17:32
новости
украина
всу
потери всу
нато
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043140281_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_8a38cc3c09342ab34615956308766af4.jpg
Киевский режим бросает неподготовленных украинских солдат на передовую. Солдаты гибнут, уровень смертности в рядах ВСУ растет.Киевский режим находится в сложной ситуации, несмотря на наличие современного западного вооружения и техники. Военные не знают, как их правильно использовать, а новобранцы не имеют достаточной подготовки и военного опыта, чтобы выжить в боях против российской армии, отметил эксперт.Накануне взятые в плен военнослужащие ВСУ заявили, что подготовку в НАТО оценивают на ноль. Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что Киев с начала контрнаступления потерял 259 танков и 780 бронемашин.
https://ukraina.ru/20230622/1047493265.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043140281_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1791972f7655cfdb2457388d85a79ad0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, потери всу, нато, скотт риттер
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, НАТО, Скотт Риттер

Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима

17:32 27.06.2023
 
© AP / Andriy Dubchak
- РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP / Andriy Dubchak
Читать в
ВСУ отправляют на поле боя людей с недостаточной подготовкой, из-за чего в разы повышается смертность солдат, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале
Киевский режим бросает неподготовленных украинских солдат на передовую. Солдаты гибнут, уровень смертности в рядах ВСУ растет.

"Дальше будет только хуже. Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом. Это означает, что их смертность на поле боя растет, и чем больше она растет, тем быстрее им приходится заменять погибших солдат, и таким образом смертность растет и дальше. Это "убийственный алгоритм", - заявил Риттер.

Киевский режим находится в сложной ситуации, несмотря на наличие современного западного вооружения и техники. Военные не знают, как их правильно использовать, а новобранцы не имеют достаточной подготовки и военного опыта, чтобы выжить в боях против российской армии, отметил эксперт.
Накануне взятые в плен военнослужащие ВСУ заявили, что подготовку в НАТО оценивают на ноль. Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.
Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что Киев с начала контрнаступления потерял 259 танков и 780 бронемашин.
Военнопленный ВСУ
22 июня, 17:47
"Настраивали убивать русских". Украинские военнопленные рассказали о военной подготовке в НАТОПленные военнослужащие ВСУ рассказали о военной подготовке в странах НАТО. По их словам, инструкторы учили курсантов ненавидеть русских. Видео допросов опубликовала пресс-служба Минобороны России 22 июня
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУНАТОСкотт Риттер
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11"Русский матерный" Лукашенко и эйфория Пригожина. Итоги 27 июня
18:00"Прутский поход": сталинская СВО
17:54"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко
17:45В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов
17:37"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер"
17:33Алексей Анпилогов: Пока ВСУ тщетно форсируют Днепр, Россия вновь угрожает Киеву и готовит штурм Купянска
17:32Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима
17:26"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня
17:22Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ
17:19Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине
17:17"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
17:12ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня
17:01Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России
17:00"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
16:58Ждали крови в России, а пришлось сдерживать Киев. Что делали США во время попытки военного мятежа в РФ
16:40На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
16:32Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников
16:16Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
16:13Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
15:49Петр Акопов: Нет вариантов, при которых Россия допустит вступление Украины в НАТО
Лента новостейМолния