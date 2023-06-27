https://ukraina.ru/20230627/1047615164.html
Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима
Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима - 27.06.2023 Украина.ру
Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима
ВСУ отправляют на поле боя людей с недостаточной подготовкой, из-за чего в разы повышается смертность солдат, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале
2023-06-27T17:32
2023-06-27T17:32
2023-06-27T17:32
новости
украина
всу
потери всу
нато
скотт риттер
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Киевский режим бросает неподготовленных украинских солдат на передовую. Солдаты гибнут, уровень смертности в рядах ВСУ растет.Киевский режим находится в сложной ситуации, несмотря на наличие современного западного вооружения и техники. Военные не знают, как их правильно использовать, а новобранцы не имеют достаточной подготовки и военного опыта, чтобы выжить в боях против российской армии, отметил эксперт.Накануне взятые в плен военнослужащие ВСУ заявили, что подготовку в НАТО оценивают на ноль. Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что Киев с начала контрнаступления потерял 259 танков и 780 бронемашин.
https://ukraina.ru/20230622/1047493265.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, потери всу, нато, скотт риттер
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, НАТО, Скотт Риттер
Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима
ВСУ отправляют на поле боя людей с недостаточной подготовкой, из-за чего в разы повышается смертность солдат, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале
Киевский режим бросает неподготовленных украинских солдат на передовую. Солдаты гибнут, уровень смертности в рядах ВСУ растет.
"Дальше будет только хуже. Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом. Это означает, что их смертность на поле боя растет, и чем больше она растет, тем быстрее им приходится заменять погибших солдат, и таким образом смертность растет и дальше. Это "убийственный алгоритм", - заявил Риттер.
Киевский режим находится в сложной ситуации, несмотря на наличие современного западного вооружения и техники. Военные не знают, как их правильно использовать, а новобранцы не имеют достаточной подготовки и военного опыта, чтобы выжить в боях против российской армии, отметил эксперт.
Накануне взятые в плен военнослужащие ВСУ заявили, что подготовку в НАТО оценивают на ноль. Подготовка ВСУ за рубежом была "не на высоте", утверждают пленные. Это подтверждает тот факт, что в первом же бою они сдались в плен.
Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что Киев с начала контрнаступления потерял 259 танков и 780 бронемашин.