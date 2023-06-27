https://ukraina.ru/20230627/1047614408.html

Алексей Анпилогов: Пока ВСУ тщетно форсируют Днепр, Россия вновь угрожает Киеву и готовит штурм Купянска

Алексей Анпилогов: Пока ВСУ тщетно форсируют Днепр, Россия вновь угрожает Киеву и готовит штурм Купянска - 27.06.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Пока ВСУ тщетно форсируют Днепр, Россия вновь угрожает Киеву и готовит штурм Купянска

Наш уход из-под Харькова и из-под Херсона был обусловлен не их доблестью, а нашей слабостью (нехваткой личного состава под Изюмом и трудностями снабжения на... Украина.ру, 27.06.2023

2023-06-27T17:33

2023-06-27T17:33

2023-06-27T17:37

интервью

всу

херсон

днепр

россия (рф)

сша

владимир зеленский

купянск

мины

танки

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Наш уход из-под Харькова и из-под Херсона был обусловлен не их доблестью, а нашей слабостью (нехваткой личного состава под Изюмом и трудностями снабжения на Правобережье). Сейчас таких объективных проблем у ВС РФ нетУ Зеленского в колоде тоже нет козырей. У него остались мусорные шестерки. Он может их скинуть, но все прекрасно знают, какой счет на табло. Поэтому чем дальше мы будем приближаться к 1 сентября, тем чаще будем слышать на Западе разговоры о перемирии, "корейском сценарии" и заморозке конфликта, считает военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, ранее ВСУ в районе Антоновского моста удалось переправиться через Днепр и занять там плацдарм. Какой максимум может выжать противник из этой ситуации? Все ли мы сделали для того, чтобы купировать эту угрозу?- Ребята на местах понимают, чем закончится эта авантюра ВСУ возле Антоновского моста.Да, это низменный левый берег, который трудно оборонять. Тем более, что Днепр там шириной около километра. Попытка в стрелковом бою физически выбить высадившийся десант усложняется тем, что с правого высокого берега, с которого на несколько километров просматриваются наши позиции, противник начинает бить из минометов и ствольной артиллерии.При этом Украина используют конструкции моста, чтобы под ними осуществлять переброску личного состава и легкого вооружения с целью укрепиться на этом плацдарме. Но сам по себе этот плацдарм не является стратегическим, потому что с Антоновского моста нет удобных съездов. Единственная дорога там выходит через низменную пойму на наш берег в районе Алешек (Цюрюпинск). Да, закрепиться там можно. Да, можно скрыться в нескольких кварталах самостройных дач рядом с мостом. Место там живописное. Но с этого живописного места развить стратегическое наступление невозможно.Что такое плацдарм в классической военной науке? Это 10 километров в ширину и 2 километра в глубину. До плацдарма этот локальный прорыв в районе Антоновского моста не дотягивает.Понятно, что России нужно эту ситуацию постоянно держать под контролем. Нужно уничтожать живую силу и технику противника, которая будет накапливаться в районе моста и дач, а также не допускать, чтобы Украина превратила район в оперативно-тактический плацдарм, с которого можно осуществлять наступательные действия.Вообще, постоянная борьба за острова в пойме Днепра (особенно ниже течения Каховской ГЭС), шла с того момента, как мы ушли с Правобережья. Эпизод с Антоновским мостом просто показательный, в том смысле, что ВСУ окончательно перешли на левый берег. Но в целом от борьбы за острова эта ситуация мало чем отличается.Повторюсь, если мы не дадим противнику создать там полноценный плацдарм, на Херсонском направлении у нас все будет в порядке.- Изменилась ли обстановка на Ореховском и Южно-Донецком направлениях?- Обстановку на этом направлении наглядно описал известный украинский военкор Бутусов, который разместил страшное 11-минутное видео без комментариев, когда 47-ая бригада ВСУ погибла на минных полях. Там видно, как подорвались два танка, БТР "Брэдли", а у трех солдат просто оторвало ноги.В целом ВС РФ по-прежнему сидят в глухой обороне. Мы не ставим задач по развитию собственного наступления. Зато Украина каждый день постоянно пытается перейти в наступление на наши подготовленные оборонительные рубежи. Они бросают своих солдат, офицеров и технику в мясные штурмы, чтобы дойти хотя бы до первой линии обороны. Но это видео Бутусова показывает, что никакой линии обороны там нет и в помине. Там даже нет стрелкового боя, который в современной войне ведется на дистанции в 300-500 метров. Есть просто бессмысленная гибель на минных полях.Более того, там видно, что минные поля были протралены, но потом оказалось, что их за ночь снова заминировали либо саперами, либо с помощью систем дистанционного минирования вроде "Земледелия". В результате украинские солдаты и техника погибли снова.Таково сейчас состояние этой нашей позиционной линии обороны, которая идет от Васильевки до Донецка.Кстати, ровно такие же бессмысленные штурмы ведутся к северу и к югу от Артемовска.- Мы их там останавливаем тоже за счет минных полей?- Я не могу точно об этом сказать, потому что с того направления приходит не так много видео. Но там у нас тоже создана линия обороны. Под Артемовском наши войска тоже перешли к долговременной обороне.Там сражается 200-ая бригада морской пехоты Северного флота, где у меня есть знакомые. Они говорят, что там оборона полностью встала в состояние, которое невозможно прорвать таким наскоком. Когда оттуда ушли вагнеровцы, туда зашли кадровые части Минобороны и добровольцы. За это время они надежно окопались.Поэтому когда в западной прессе все чаще звучат разговоры о том, что у Зеленского осталось пару недель, то это правда. Потому что Украина уже всех достала с рассказами о том, что у них нет никакого наступления. Они достали натовский учебник военного искусства и сказали, что они проводят некие "формирующие операции". Да, такие операции должны быть, но они должны вскрыть оборону, но постоянно заниматься вскрытием обороны невозможно. Рано или поздно нужно ввести основные силы в прорыв.И поскольку Украина не решила вопросы устранения инженерных заграждений и прохода в минных полях, ее наступление зависло. Тратятся человеческие силы, тратится техника и размывается резерв, который Киев копила с сентября ради прорыва, которого нет.- Вы упомянули 200-ую бригаду морпехов, которая держит оборону под Артемовском. А кто с нашей стороны пытается прорываться на Северском направлении?- На Северском направлении идет сложная борьба. Там непростой рельеф. На северном берегу Северского Донца (он тоже низменный и левый) - очень лесистая территория в районе Кременной. Да, это саженый лес, но за 40-50 лет после войны он заметно разросся. В нем очень трудно вести борьбу. Это не степь, где можно поднять беспилотник и увидеть наступающую колонну за несколько километров. Лес заставляет нас выдавливать украинские силы из каждого опорника. Только когда вы подошли на расстояние стрелкового огня, вы можете вскрыть их позицию.А на южном берегу Северского Донца несколько другая ситуация. Там идут бои за Белогоровку. Такое название этому населенному пункту дали не просто так. Там действительно находятся гипсово-известняковые горы и карьеры, которые разрабатывали этот известняк. Там тоже пересеченный рельеф, когда на одном склоне карьера сидит наша пехота, а на другом – украинская. Выбить их через естественную преграду в виде карьера или перепады высот очень трудно. Поэтому мы тоже не наступаем там на километры вперед. Идет тяжелая позиционная борьба. Линия фронта там стабильна.Единственное направление, где мы добились определенных оперативных успехов (это признает и Украина, и Запад) – это к северу от Купянска. Это самый север линии соприкосновения, это река Оскол, которая впадает в Северский Донец. Так вот мы имеем несколько важных плацдармов на правом берегу Оскола, которые позволяют создать опасность наступление и охвата Купянска с западной стороны, а это будет неприятно для Украины. Потому что они опираются на Купянск и Оскол как на стратегический рубеж обороны.Поскольку фронт де-факто на севере прорван, эта угроза будет реализована в оперативный успех. Вопрос в том, насколько быстро это произойдет. Потому что Украина еще не трогала половину резервов, которые готовились последние девять месяцев.Другое дело, что наши позиции представляют собой огромную дугу. Мы как бы в полуокружности охватываем украинские позиции. А противник свои резервы держат в центре наших позиций. Грубо говоря, мы перемещаемся по дуге, а они по радиусу, а это всегда быстрее.Так что пока мы не раздербаним эти резервы в центре, нам будет сложно наступать. Потому что Украина всегда опережает нас в вводе своих резервов. К тому же, мы полностью не можем распределить все свои резервы по фронту. Мы их держим, чтобы купировать это наступление.Когда мы увидим, что вражеских резервов больше нет, мы сможем по военной науке ввести их в бой для решения оперативных или стратегических задач.- Перечислите, пожалуйста, какие населенные пункты по обоим берегам Оскола нам надо будет занять для начала штурма Купянска? Что в принципе нам даст контроль над этим городом?- Купянск – это крупный железнодорожный узел. Линия железных дорог идет от Валуек через Купянск на юг в Изюм и Славянск. Это наша рокадная дорога, за которую мы потом будем держаться, чтобы использовать ее для снабжения наших войск.Кстати, точно такая же ситуация складывается на юге. Все попытки классической изоляции театра военных действий, которые предпринимали ВСУ, закончились ничем. Потому что там есть рокадная железная дорога Волноваха-Токмак-Херсон и шоссе Мариуполь-Мелитополь-Херсон.Все попытки противника отрезать нашу группировку от Крыма тоже закончились ничем. Да, они разрушили Чонгарский мост, а мы тут же навели понтонную переправу. Тем более, что Сиваш – это не Днепр. Там всего 300 метров гнилого озера, которую в Гражданскую войну пехота красноармейцев ночью перешла вброд.То же самое касается Оскола. Мне кажется, что его можно даже не форсировать. Это речка, которая доходит до нашей границы. Можно использовать заход с российской территории на украинскую. Противник понимает эту угрозу. Поэтому их удары с Волчанска на Шебекино были контрманевром – зайти на нашу территорию, быстро просочиться по мирному ландшафту на левый берег Оскола и ударить в тыл сватовско-кременской группировке ВС РФ. Но и эту угрозу мы купировали.И теперь мы можем поступить точно так же. Мы зайдем со стороны Шебекино на Волчанск и отрежем купянскую группировку ВСУ от снабжения через Харьков, Чугуев и Балаклею, чтобы они были вынуждены отступить.Кстати, наши трансграничные заходы очень беспокоит Украину. Она держит крупные блокирующие силы на всем севере страны от Сум до Волыни. И уход части "Вагнера" в Белоруссию тоже воспринимается противником крайне неоднозначно. Они уже нарисовали в своем воображении жирные стрелочки похода Пригожина на Киев. Я пока о таких планах не знаю. Пока это возможность, но не более того.Вообще, о планах нашего наступления известного только хорошему офису на Фрунзенской набережной в Москве. Мы можем только строить предположения, не более того.- Последняя новость из Марьинки была о том, что мы зачистили укрепрайон "Зверинец". Это продвижение ради продвижения? Или мы можем подумать об ударе во фланг угледарской или времевской группировке противника?- Нам сейчас важно любую локальную операцию рассматривать с точки зрения баланса сил.Украина – не Вьетнам. Вьетнам воевал с врагами с 1954 (когда битва при Дьенбьенфу стала черным днем для Французского Иностранного легиона) до 1975 (вывод американских войск из Сайгона). А сейчас на Западе говорят Зеленскому, что даже если он будет освобождать полтора села в неделю, то он будет воевать 16 лет. Но у Украины нет 16 лет.Украинская семья – это не пять маленьких детей, которые вырастут за эти 16 лет и как вьетнамцы возьмут в руки автоматы. На Украине обычная европейская рождаемость (один-два ребенка на семью). Более того, из Украины идет чудовищный миграционный отток. В этом году в польские школы пошли примерно 300 тысяч украинских детей.Что может предпринять Киев? Постоянно сидеть в обороне невозможно. Идти на наши позиции – это 11-минутное видео Бутусова. Следовательно, режиму Зеленского придется запереться в правительственном квартале как в Сайгоне и ждать американских вертолетов. Это стратегический тупик. И об этом прямо говорят Зеленскому.Либо он решает за две недели стратегические задачи в виде выхода корма рыб на ялтинской набережной и омовения сапог в Черном море, либо за него держаться не будут.На Западе – уже рецессия и экономический кризис. У США и кучи европейских стран – выборы в 2024 году. Иметь проигранную войну на Украине никому не хочется. Потому что у победы всегда много отцов, а поражение – круглая сирота.Так что Зеленского поставили на счетчик. И этот счетчик тикает очень быстро.- Может ли Зеленский сделать хоть что-то, чтобы продать это на Западе как свою победу?- Никакую Времьевку, Благодатьевку и Сторожевое продать в качестве успеха невозможно.Зеленскому нужно взять хотя бы крупный райцентр вроде Сватово или Кременной. Хорошо было бы отбить Артемовск. Но мы же понимаем, что это невозможно для ВСУ в нынешнем своем виде. Потому что наш уход из-под Харькова и из-под Херсона был обусловлен не их доблестью, а нашей слабостью (нехваткой личного состава под Изюмом и трудностями снабжения на Правобережье). Сейчас таких объективных проблем у ВС РФ нет.У Зеленского в колоде тоже нет козырей. У него остались мусорные шестерки. Он может их скинуть, но все прекрасно знают, какой счет на табло. Поэтому чем дальше мы будем приближаться к 1 сентября, тем чаще мы будем слышать на Западе разговоров о перемирии, "корейском сценарии" и заморозке конфликта.Потому что те же США будет все больше увлекать их предвыборная повестка, чем война в стране, которую немногие американцы смогут найти на карте.

https://ukraina.ru/20230606/1046969168.html

https://ukraina.ru/20230627/1047597872.html

https://ukraina.ru/20230624/1047524838.html

https://ukraina.ru/20230612/1047082034.html

купянск

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, херсон, днепр, россия (рф), сша, владимир зеленский, купянск, мины, танки