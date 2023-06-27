"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки - 27.06.2023 Украина.ру
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"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки - 27.06.2023 Украина.ру
"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
Два заместителя мера города Дрогобыч Львовской области Владимир Коцюба и Роман Москалик оказались зачислены в 120 отдельную бригаду территориальной обороны (120 ОБрТрО, в/ч А7048), пишет 27 июня Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-06-27T17:17
2023-06-27T17:17
новости
украина
сми
фронт
всу
мертвые души
уголовное наказание
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Авторы канала отметили, что на деле ни одного, ни второго в 120 ТРО никто не видел, а числиться там обоим нужно, чтобы не отвечать за коррупционные преступления, в том числе воровство бюджетных средств."120 ТРО и ее командир Парадюк прославились на всю Украину своими "мертвыми душами" из певцов и "акробатов" , сегодня к ним прибавились и львовские коррумпированные чиновники. Прохождение военной службы сегодня на Украине самый простой способ избежать уголовной ответственности", - говорится в публикации канала.
https://ukraina.ru/20230627/1047613160.html
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новости, украина, сми, фронт, всу, мертвые души, уголовное наказание
Новости, Украина, СМИ, фронт, ВСУ, Мертвые души, уголовное наказание

"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки

17:17 27.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУучения по форсированию реки в Десантно-штурмовых войсках ВСУ
учения по форсированию реки в Десантно-штурмовых войсках ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУ
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Два заместителя мера города Дрогобыч Львовской области Владимир Коцюба и Роман Москалик оказались зачислены в 120 отдельную бригаду территориальной обороны (120 ОБрТрО, в/ч А7048), пишет 27 июня Телеграм-канал "Укропский фреш"
Авторы канала отметили, что на деле ни одного, ни второго в 120 ТРО никто не видел, а числиться там обоим нужно, чтобы не отвечать за коррупционные преступления, в том числе воровство бюджетных средств.
"120 ТРО и ее командир Парадюк прославились на всю Украину своими "мертвыми душами" из певцов и "акробатов" , сегодня к ним прибавились и львовские коррумпированные чиновники. Прохождение военной службы сегодня на Украине самый простой способ избежать уголовной ответственности", - говорится в публикации канала.
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НовостиУкраинаСМИфронтВСУМертвые душиуголовное наказание
 
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