https://ukraina.ru/20230627/1047614280.html

"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки

"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки - 27.06.2023 Украина.ру

"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки

Два заместителя мера города Дрогобыч Львовской области Владимир Коцюба и Роман Москалик оказались зачислены в 120 отдельную бригаду территориальной обороны (120 ОБрТрО, в/ч А7048), пишет 27 июня Телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-06-27T17:17

2023-06-27T17:17

2023-06-27T17:17

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Авторы канала отметили, что на деле ни одного, ни второго в 120 ТРО никто не видел, а числиться там обоим нужно, чтобы не отвечать за коррупционные преступления, в том числе воровство бюджетных средств."120 ТРО и ее командир Парадюк прославились на всю Украину своими "мертвыми душами" из певцов и "акробатов" , сегодня к ним прибавились и львовские коррумпированные чиновники. Прохождение военной службы сегодня на Украине самый простой способ избежать уголовной ответственности", - говорится в публикации канала.

https://ukraina.ru/20230627/1047613160.html

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новости, украина, сми, фронт, всу, мертвые души, уголовное наказание