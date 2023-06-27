https://ukraina.ru/20230627/1047614280.html
"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки - 27.06.2023 Украина.ру
"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
Два заместителя мера города Дрогобыч Львовской области Владимир Коцюба и Роман Москалик оказались зачислены в 120 отдельную бригаду территориальной обороны (120 ОБрТрО, в/ч А7048), пишет 27 июня Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-06-27T17:17
2023-06-27T17:17
2023-06-27T17:17
новости
украина
сми
фронт
всу
мертвые души
уголовное наказание
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046880269_0:104:877:597_1920x0_80_0_0_870828ac81c7434a8993045afac9d441.jpg
Авторы канала отметили, что на деле ни одного, ни второго в 120 ТРО никто не видел, а числиться там обоим нужно, чтобы не отвечать за коррупционные преступления, в том числе воровство бюджетных средств."120 ТРО и ее командир Парадюк прославились на всю Украину своими "мертвыми душами" из певцов и "акробатов" , сегодня к ним прибавились и львовские коррумпированные чиновники. Прохождение военной службы сегодня на Украине самый простой способ избежать уголовной ответственности", - говорится в публикации канала.
https://ukraina.ru/20230627/1047613160.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сми, фронт, всу, мертвые души, уголовное наказание
Новости, Украина, СМИ, фронт, ВСУ, Мертвые души, уголовное наказание
"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
Два заместителя мера города Дрогобыч Львовской области Владимир Коцюба и Роман Москалик оказались зачислены в 120 отдельную бригаду территориальной обороны (120 ОБрТрО, в/ч А7048), пишет 27 июня Телеграм-канал "Укропский фреш"
Авторы канала отметили, что на деле ни одного, ни второго в 120 ТРО никто не видел, а числиться там обоим нужно, чтобы не отвечать за коррупционные преступления, в том числе воровство бюджетных средств.
"120 ТРО и ее командир Парадюк прославились на всю Украину своими "мертвыми душами" из певцов и "акробатов" , сегодня к ним прибавились и львовские коррумпированные чиновники. Прохождение военной службы сегодня на Украине самый простой способ избежать уголовной ответственности", - говорится в публикации канала.