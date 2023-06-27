ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня - 27.06.2023 Украина.ру
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ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня
ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня - 27.06.2023 Украина.ру
ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня
Украина.ру, 27.06.2023
2023-06-27T17:12
2023-06-27T17:12
эксклюзив
днепр
алексей анпилогов
всу
десант
херсон
алешки
украина
россия (рф)
чвк "вагнер"
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ВСУ на левом берегу Днепра – чем ответит РоссияРанее ВСУ в районе Антоновского моста удалось переправиться через Днепр и занять там плацдарм. При этом ребята на местах понимают, чем закончится эта авантюра ВСУ, уверен военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он признаёт, что это низменный левый берег, который трудно оборонять. Тем более, что Днепр там – шириной около километра.Попытка в стрелковом бою физически выбить высадившийся десант усложняется тем, поясняет Анпилогов, что с правого высокого берега, с которого на несколько километров просматриваются наши позиции, противник начинает бить из минометов и ствольной артиллерии."При этом Украина использует конструкции моста, чтобы под ними осуществлять переброску личного состава и легкого вооружения с целью укрепиться на этом плацдарме.Но сам по себе этот плацдарм не является стратегическим, потому что с Антоновского моста нет удобных съездов. Единственная дорога там выходит через низменную пойму на наш берег в районе Алешек (Цюрюпинск).Да, закрепиться там можно. Да, можно скрыться в нескольких кварталах самостройных дач рядом с мостом. Место там живописное. Но с этого живописного места развить стратегическое наступление невозможно", – сообщил военный эксперт.Плацдарм в классической военной науке – это 10 километров в ширину и 2 километра в глубину. До плацдарма этот локальный прорыв в районе Антоновского моста не дотягивает, объяснил Анпилогов."Понятно, что России нужно эту ситуацию постоянно держать под контролем. Нужно уничтожать живую силу и технику противника, которая будет накапливаться в районе моста и дач, а также не допускать, чтобы Украина превратила район в оперативно-тактический плацдарм, с которого можно осуществлять наступательные действия.Вообще, постоянная борьба за острова в пойме Днепра (особенно ниже течения Каховской ГЭС), шла с того момента, как мы ушли с Правобережья.Эпизод с Антоновским мостом – просто показательный в том смысле, что ВСУ окончательно перешли на левый берег. Но в целом от борьбы за острова эта ситуация мало чем отличается", – рассказал эксперт."Вагнер" в Белоруссии: что дальшеНакануне белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.Сейчас "Вагнер" получил весьма сложную конфигурацию в системе, считает сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.Тот факт, что Лукашенко по согласованию с Путиным вмешался в эту историю, представляется эксперту не попыткой заполучить себе тот или иной бонус, а вмешаться в трудную минуту в ситуацию в России так же, как Россия вмешалась в трудную ситуацию в Белоруссии осенью 2020 года.Это взаимопомощь двух стран."Теперь, когда это произошло, когда бог, жизнь и остальные участники процесса управили так, можно подумать, зачем там ему "Вагнер", какие задачи он будет выполнять, сохранит ли он те же самые функции. Поживем — увидим…В одном я уверен, то, как действуют Лукашенко и Путин, — во благо России и Белоруссии. Это позитивная история, это, если хотите, Союзное государство в действии", – заявил Мамонтов.Что касается будущего ЧВК в целом, он отмечает, что есть специальные организации, службы, военные соединения, которые выполняют задачи, которые нельзя декларировать, но необходимо выполнять и проводить руками армии."Я не считаю, что произошедшее — конец этого института", – сказал Мамонтов.Армения и Азербайджан: путь к мирному договоруПремьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на текущей неделе в Вашингтоне пройдут очередные переговоры глав армянского и азербайджанского внешнеполитических ведомств Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В ходе переговоров речь пойдёт о заключении мирного договора между Баку и Ереваном.За последнее время стороны провели целый ряд встреч при участии официальных представителей США, ЕС и России. По итогам одного из раундов переговоров глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил о существенном прогрессе, которого якобы удалось достичь Армении и Азербайджану на пути к мирному соглашению.Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван признаёт Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом армянская сторона настаивает на том, что, перейдя под юрисдикцию Баку, регион должен получить особый статус. Азербайджанские власти выступают против этого.Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев считает, что речь идёт просто об очередной встрече в рамках сближения позиций Баку и Еревана именно по основополагающему вопросу – вопросу заключения мирного договора между двумя странами, о процессе подготовки которого приходят противоречивые и отрывочные сведения.С одной стороны, дело вроде более-менее продвигается, и мы можем судить, что процесс согласования текста договора сторон идёт своим чередом, говорит Арешев. С другой стороны, мы видим периодические обострения на границе, в которых Армения и Азербайджан обвиняют друг друга, и всё это делается на фоне вышеупомянутых оптимистических заявлений."Не очень большой секрет, о каких блоках вопросов идёт речь. Это режим возобновления коммуникационных связей, а также, возможно, вопрос анклавов.Ну, и краеугольный камень – проблема Нагорного Карабаха, его возможного статуса или отсутствия такового, на чём настаивают в Баку. В Ереване же, насколько мы знаем из утечек с прошлых раундов переговоров, предлагают некий международный механизм обеспечения прав и гарантий безопасности армянского населения Карабаха в составе Азербайджана.Именно вокруг этого разворачиваются основные баталии. Причём стороны, включая Армению, которая находится в более слабой позиции, активно апеллируют к внешним игрокам – в частности, к США и Франции", – сообщил политолог.По его мнению, в ближайшее время мы увидим достаточно рутинный процесс согласования переговорных позиций. В то же время, вполне возможна и очередная военная эскалация.
https://ukraina.ru/20230606/1046969168.html
https://ukraina.ru/20230627/1047597872.html
https://ukraina.ru/20230627/1047584419.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, днепр, алексей анпилогов, всу, десант, херсон, алешки, украина, россия (рф), чвк "вагнер", белоруссия, лукашенко, владимир путин, владимир мамонтов, армения, азербайджан, никол пашинян
Эксклюзив, Днепр, Алексей Анпилогов, ВСУ, десант, Херсон, Алешки, Украина, Россия (РФ), ЧВК "Вагнер", Белоруссия, Лукашенко, Владимир Путин, Владимир Мамонтов, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян

ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня

17:12 27.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону
Бойцы ЧВК Вагнер покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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ВСУ на левом берегу Днепра – чем ответит Россия
Ранее ВСУ в районе Антоновского моста удалось переправиться через Днепр и занять там плацдарм. При этом ребята на местах понимают, чем закончится эта авантюра ВСУ, уверен военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Он признаёт, что это низменный левый берег, который трудно оборонять. Тем более, что Днепр там – шириной около километра.
Попытка в стрелковом бою физически выбить высадившийся десант усложняется тем, поясняет Анпилогов, что с правого высокого берега, с которого на несколько километров просматриваются наши позиции, противник начинает бить из минометов и ствольной артиллерии.
"При этом Украина использует конструкции моста, чтобы под ними осуществлять переброску личного состава и легкого вооружения с целью укрепиться на этом плацдарме.
Но сам по себе этот плацдарм не является стратегическим, потому что с Антоновского моста нет удобных съездов. Единственная дорога там выходит через низменную пойму на наш берег в районе Алешек (Цюрюпинск).
Да, закрепиться там можно. Да, можно скрыться в нескольких кварталах самостройных дач рядом с мостом. Место там живописное. Но с этого живописного места развить стратегическое наступление невозможно", – сообщил военный эксперт.
Алексей Анпилогов интервью
6 июня, 18:04
Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на ДнепреУчитывая, что Украина полностью провела мобилизацию, захват территорий – это некая опция, которая может рассматриваться или не рассматриваться. Нам все равно надо уничтожать живую силу и технику Киева, чтобы он тратил боеприпасы, которые не производит сам
Плацдарм в классической военной науке – это 10 километров в ширину и 2 километра в глубину. До плацдарма этот локальный прорыв в районе Антоновского моста не дотягивает, объяснил Анпилогов.
"Понятно, что России нужно эту ситуацию постоянно держать под контролем. Нужно уничтожать живую силу и технику противника, которая будет накапливаться в районе моста и дач, а также не допускать, чтобы Украина превратила район в оперативно-тактический плацдарм, с которого можно осуществлять наступательные действия.
Вообще, постоянная борьба за острова в пойме Днепра (особенно ниже течения Каховской ГЭС), шла с того момента, как мы ушли с Правобережья.
Эпизод с Антоновским мостом – просто показательный в том смысле, что ВСУ окончательно перешли на левый берег. Но в целом от борьбы за острова эта ситуация мало чем отличается", – рассказал эксперт.
"Вагнер" в Белоруссии: что дальше
Накануне белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
Сейчас "Вагнер" получил весьма сложную конфигурацию в системе, считает сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
Тот факт, что Лукашенко по согласованию с Путиным вмешался в эту историю, представляется эксперту не попыткой заполучить себе тот или иной бонус, а вмешаться в трудную минуту в ситуацию в России так же, как Россия вмешалась в трудную ситуацию в Белоруссии осенью 2020 года.
Это взаимопомощь двух стран.
"Теперь, когда это произошло, когда бог, жизнь и остальные участники процесса управили так, можно подумать, зачем там ему "Вагнер", какие задачи он будет выполнять, сохранит ли он те же самые функции. Поживем — увидим…
В одном я уверен, то, как действуют Лукашенко и Путин, — во благо России и Белоруссии. Это позитивная история, это, если хотите, Союзное государство в действии", – заявил Мамонтов.
Владимир Мамонтов интервью
13:14
Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись Мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сыграл на руку Киеву, который хочет устроить провокацию на ЗАЭС накануне саммита НАТО, считает сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
Что касается будущего ЧВК в целом, он отмечает, что есть специальные организации, службы, военные соединения, которые выполняют задачи, которые нельзя декларировать, но необходимо выполнять и проводить руками армии.
"Я не считаю, что произошедшее — конец этого института", – сказал Мамонтов.
Армения и Азербайджан: путь к мирному договору
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на текущей неделе в Вашингтоне пройдут очередные переговоры глав армянского и азербайджанского внешнеполитических ведомств Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В ходе переговоров речь пойдёт о заключении мирного договора между Баку и Ереваном.
За последнее время стороны провели целый ряд встреч при участии официальных представителей США, ЕС и России. По итогам одного из раундов переговоров глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил о существенном прогрессе, которого якобы удалось достичь Армении и Азербайджану на пути к мирному соглашению.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван признаёт Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом армянская сторона настаивает на том, что, перейдя под юрисдикцию Баку, регион должен получить особый статус. Азербайджанские власти выступают против этого.
Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев считает, что речь идёт просто об очередной встрече в рамках сближения позиций Баку и Еревана именно по основополагающему вопросу – вопросу заключения мирного договора между двумя странами, о процессе подготовки которого приходят противоречивые и отрывочные сведения.
С одной стороны, дело вроде более-менее продвигается, и мы можем судить, что процесс согласования текста договора сторон идёт своим чередом, говорит Арешев. С другой стороны, мы видим периодические обострения на границе, в которых Армения и Азербайджан обвиняют друг друга, и всё это делается на фоне вышеупомянутых оптимистических заявлений.
"Не очень большой секрет, о каких блоках вопросов идёт речь. Это режим возобновления коммуникационных связей, а также, возможно, вопрос анклавов.
Ну, и краеугольный камень – проблема Нагорного Карабаха, его возможного статуса или отсутствия такового, на чём настаивают в Баку. В Ереване же, насколько мы знаем из утечек с прошлых раундов переговоров, предлагают некий международный механизм обеспечения прав и гарантий безопасности армянского населения Карабаха в составе Азербайджана.
Именно вокруг этого разворачиваются основные баталии. Причём стороны, включая Армению, которая находится в более слабой позиции, активно апеллируют к внешним игрокам – в частности, к США и Франции", – сообщил политолог.
Андрей Арешев интервью
14:47
Андрей Арешев: Переговоры между Арменией и Азербайджаном могут закончиться новой военной эскалациейПремьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на текущей неделе в Вашингтоне пройдут очередные переговоры глав армянского и азербайджанского внешнеполитических ведомств Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В ходе переговоров речь пойдёт о заключении мирного договора между Баку и Ереваном.
По его мнению, в ближайшее время мы увидим достаточно рутинный процесс согласования переговорных позиций. В то же время, вполне возможна и очередная военная эскалация.
 
ЭксклюзивДнепрАлексей АнпилоговВСУдесантХерсонАлешкиУкраинаРоссия (РФ)ЧВК "Вагнер"БелоруссияЛукашенкоВладимир ПутинВладимир МамонтовАрменияАзербайджанНикол Пашинян
 
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