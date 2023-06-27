https://ukraina.ru/20230627/1047612981.html

"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня

"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня - 27.06.2023 Украина.ру

"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня

Украина.ру, 27.06.2023

2023-06-27T17:26

2023-06-27T17:26

2023-06-27T17:26

эксклюзив

россия (рф)

украина

спецоперация

всу

вс рф

контрнаступление

виктор орбан

зарубежье

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Действовать нужно жёстче и быстрееЗапад недоволен медлительностью украинских войск в зоне боевых действий."США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жёстче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов, перед нанесением ударов по укреплениям РФ", - пишет издание Politico.Украинские чиновники в своё оправдание говорят, что хотели бы продвигаться быстрее, но российская авиация, минные поля и плохая погода препятствуют этому. Они утверждают, что со стороны Киева нет намеренной задержки.И хотя украинские военные прошли обучение на Западе, маловероятно, что они будут сражаться так же, как силы НАТО давно предупреждали аналитики, добавляет Politico.Украине пора признать поражениеАмериканский радиоведущий Гарланд Никсон в выпуске на своём YouTube-канале сравнил ход украинского конфликта с шахматной партией, где исход поединка становится понятным уже за несколько шагов до фактического поражения."Если серьёзно, любые два хода поставят вам шах и мат. Переверните доску, верните парню все его фигуры, заберите свои фигуры, начните новую игру или проваливайте. Может быть, вы просто не можете победить этого парня в шахматы, найдите кого-нибудь другого, потренируйтесь, займитесь чем-нибудь другим, эта игра окончена", - сказал Никсон.Журналист сравнил военный потенциал России и Украины, пользующейся поддержкой Запада, и перевес оказался явно не на стороне последних."У русских есть армия, которая окопалась, которая обучена работе с надлежащим оборудованием. Они интегрируют оборудование, которое было выбрано для работы, которую они выполняют. Оно было создано и спроектировано для того, что они хотят сделать, все подготовлены, все готовы к бою. А вы собираетесь выхватить чёртовых украинских парней из баров в полночь, бросить их в кузов грузовика, перевезти их через границу в Польшу, обучить в течение пары месяцев, а затем забросить их обратно посреди чёртова минного поля и ожидать какого-то успеха? Серьёзно?!" – недоумевает Никсон.Он констатировал, что Запад не смог добиться поставленной цели — ослабить Россию ни дипломатически, ни экономически, ни политически.Украине нужен мир – она не может противостоять РоссииВ интервью немецкой газете Bild премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главную ошибку Запада на Украине.Отвечая на вопрос, может ли украинский кризис решиться военным путём при поддержке Запада, политик заявил: "Я не выступаю против украинцев. И я не хочу показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я оперирую фактами, а не иллюзиями. Реальность такова, что такой тип сотрудничества между Украиной и Западом является просчётом".Глава венгерского правительства уверен, что Украине необходим мир, поскольку не может конкурировать с Россией ни с точки зрения обороноспособности, ни по запасам современных вооружений.Орбан также выразил своё мнение по поводу попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Все структуры в России стабильны, а урегулирование ситуации в течение всего суток — это "признак силы", подчеркнул политик.

https://ukraina.ru/20230627/1047584188.html

https://ukraina.ru/20230627/1047588046.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия (рф), украина, спецоперация, всу, вс рф, контрнаступление, виктор орбан, зарубежье