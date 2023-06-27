"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047612981.html
"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня
"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня - 27.06.2023 Украина.ру
"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня
Украина.ру, 27.06.2023
2023-06-27T17:26
2023-06-27T17:26
эксклюзив
россия (рф)
украина
спецоперация
всу
вс рф
контрнаступление
виктор орбан
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047614001_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_91045412462da2e7fe101fcde9928a6d.jpg
Действовать нужно жёстче и быстрееЗапад недоволен медлительностью украинских войск в зоне боевых действий."США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жёстче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов, перед нанесением ударов по укреплениям РФ", - пишет издание Politico.Украинские чиновники в своё оправдание говорят, что хотели бы продвигаться быстрее, но российская авиация, минные поля и плохая погода препятствуют этому. Они утверждают, что со стороны Киева нет намеренной задержки.И хотя украинские военные прошли обучение на Западе, маловероятно, что они будут сражаться так же, как силы НАТО давно предупреждали аналитики, добавляет Politico.Украине пора признать поражениеАмериканский радиоведущий Гарланд Никсон в выпуске на своём YouTube-канале сравнил ход украинского конфликта с шахматной партией, где исход поединка становится понятным уже за несколько шагов до фактического поражения."Если серьёзно, любые два хода поставят вам шах и мат. Переверните доску, верните парню все его фигуры, заберите свои фигуры, начните новую игру или проваливайте. Может быть, вы просто не можете победить этого парня в шахматы, найдите кого-нибудь другого, потренируйтесь, займитесь чем-нибудь другим, эта игра окончена", - сказал Никсон.Журналист сравнил военный потенциал России и Украины, пользующейся поддержкой Запада, и перевес оказался явно не на стороне последних."У русских есть армия, которая окопалась, которая обучена работе с надлежащим оборудованием. Они интегрируют оборудование, которое было выбрано для работы, которую они выполняют. Оно было создано и спроектировано для того, что они хотят сделать, все подготовлены, все готовы к бою. А вы собираетесь выхватить чёртовых украинских парней из баров в полночь, бросить их в кузов грузовика, перевезти их через границу в Польшу, обучить в течение пары месяцев, а затем забросить их обратно посреди чёртова минного поля и ожидать какого-то успеха? Серьёзно?!" – недоумевает Никсон.Он констатировал, что Запад не смог добиться поставленной цели — ослабить Россию ни дипломатически, ни экономически, ни политически.Украине нужен мир – она не может противостоять РоссииВ интервью немецкой газете Bild премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главную ошибку Запада на Украине.Отвечая на вопрос, может ли украинский кризис решиться военным путём при поддержке Запада, политик заявил: "Я не выступаю против украинцев. И я не хочу показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я оперирую фактами, а не иллюзиями. Реальность такова, что такой тип сотрудничества между Украиной и Западом является просчётом".Глава венгерского правительства уверен, что Украине необходим мир, поскольку не может конкурировать с Россией ни с точки зрения обороноспособности, ни по запасам современных вооружений.Орбан также выразил своё мнение по поводу попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Все структуры в России стабильны, а урегулирование ситуации в течение всего суток — это "признак силы", подчеркнул политик.
https://ukraina.ru/20230627/1047584188.html
https://ukraina.ru/20230627/1047588046.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047614001_63:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_4855536421ed863e5107961a0543d697.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия (рф), украина, спецоперация, всу, вс рф, контрнаступление, виктор орбан, зарубежье
Эксклюзив, Россия (РФ), Украина, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ, контрнаступление, Виктор Орбан, Зарубежье

"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня

17:26 27.06.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP / Roman Chop
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Действовать нужно жёстче и быстрее
Запад недоволен медлительностью украинских войск в зоне боевых действий.
"США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жёстче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов, перед нанесением ударов по укреплениям РФ", - пишет издание Politico.
Украинские чиновники в своё оправдание говорят, что хотели бы продвигаться быстрее, но российская авиация, минные поля и плохая погода препятствуют этому. Они утверждают, что со стороны Киева нет намеренной задержки.
И хотя украинские военные прошли обучение на Западе, маловероятно, что они будут сражаться так же, как силы НАТО давно предупреждали аналитики, добавляет Politico.
Украине пора признать поражение
Американский радиоведущий Гарланд Никсон в выпуске на своём YouTube-канале сравнил ход украинского конфликта с шахматной партией, где исход поединка становится понятным уже за несколько шагов до фактического поражения.
11:37
WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годыЕсли украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон 26 июня в статье для Washington Post
"Если серьёзно, любые два хода поставят вам шах и мат. Переверните доску, верните парню все его фигуры, заберите свои фигуры, начните новую игру или проваливайте. Может быть, вы просто не можете победить этого парня в шахматы, найдите кого-нибудь другого, потренируйтесь, займитесь чем-нибудь другим, эта игра окончена", - сказал Никсон.
Журналист сравнил военный потенциал России и Украины, пользующейся поддержкой Запада, и перевес оказался явно не на стороне последних.
"У русских есть армия, которая окопалась, которая обучена работе с надлежащим оборудованием. Они интегрируют оборудование, которое было выбрано для работы, которую они выполняют. Оно было создано и спроектировано для того, что они хотят сделать, все подготовлены, все готовы к бою.
А вы собираетесь выхватить чёртовых украинских парней из баров в полночь, бросить их в кузов грузовика, перевезти их через границу в Польшу, обучить в течение пары месяцев, а затем забросить их обратно посреди чёртова минного поля и ожидать какого-то успеха? Серьёзно?!" – недоумевает Никсон.
Он констатировал, что Запад не смог добиться поставленной цели — ослабить Россию ни дипломатически, ни экономически, ни политически.
Украине нужен мир – она не может противостоять России
В интервью немецкой газете Bild премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главную ошибку Запада на Украине.
Отвечая на вопрос, может ли украинский кризис решиться военным путём при поддержке Запада, политик заявил:
"Я не выступаю против украинцев. И я не хочу показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я оперирую фактами, а не иллюзиями. Реальность такова, что такой тип сотрудничества между Украиной и Западом является просчётом".
ВСУ военная техника танки оружие Украина флаг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
13:15
"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для ЗападаНа Западе продолжаются попытки понять, почему Украина не смогла продемонстрировать успехов в первые дни наступления, как это было во время харьковской операции
Глава венгерского правительства уверен, что Украине необходим мир, поскольку не может конкурировать с Россией ни с точки зрения обороноспособности, ни по запасам современных вооружений.
Орбан также выразил своё мнение по поводу попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Все структуры в России стабильны, а урегулирование ситуации в течение всего суток — это "признак силы", подчеркнул политик.
 
ЭксклюзивРоссия (РФ)УкраинаСпецоперацияВСУВС РФконтрнаступлениеВиктор ОрбанЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11"Русский матерный" Лукашенко и эйфория Пригожина. Итоги 27 июня
18:00"Прутский поход": сталинская СВО
17:54"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко
17:45В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов
17:37"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер"
17:33Алексей Анпилогов: Пока ВСУ тщетно форсируют Днепр, Россия вновь угрожает Киеву и готовит штурм Купянска
17:32Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима
17:26"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня
17:22Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ
17:19Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине
17:17"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
17:12ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня
17:01Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России
17:00"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
16:58Ждали крови в России, а пришлось сдерживать Киев. Что делали США во время попытки военного мятежа в РФ
16:40На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
16:32Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников
16:16Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
16:13Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
15:49Петр Акопов: Нет вариантов, при которых Россия допустит вступление Украины в НАТО
Лента новостейМолния