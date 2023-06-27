https://ukraina.ru/20230627/1047612638.html

Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине

Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине - 27.06.2023 Украина.ру

Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине

Виктор Орбан назвал несерьезным предложение Еврокомиссии увеличить бюджет ЕС и выделить из него 50 млрд евро Украине. Такую запись сделал премьер-министр Венгрии в социальных сетях 27 июня

2023-06-27T17:19

2023-06-27T17:19

2023-06-27T17:19

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Орбан назвал несерьезным заявление Еврокомиссии, касающееся увеличения бюджета ЕС и выделения из него 50 млрд евро Киеву. По словам Орбана, неизвестно, куда пошли средства, выданные Украине ранее.Орбан назвал также "неприемлемым" то, что Евросоюз требует от стран-членов новых денег для покрытия дефицита бюджета ЕС из-за роста процентных ставок. При этом власти ЕС продолжают удерживать деньги, причитающиеся Венгрии и Польше от предыдущего совместного займа.Ранее руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия пересмотрит бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы. Она предложила союзникам увеличить его на 66 млрд евро для помощи Киеву, реализации программ помощи беженцам и усиления конкурентоспособности ЕС. Из этих средств 50 млрд евро предлагается использовать в течение четырех лет под кредиты и гранты Киеву.Украина больше не является суверенным государством. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном 27 июня интервью газете Bild.Он добавил, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось. Орбан подчеркнул, что если бы в начале конфликта были проведены полноценные переговоры, то многих жертв удалось бы избежать.

https://ukraina.ru/20230627/1047602120.html

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новости, венгрия, виктор орбан, ес, финансы, зарубежье