Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047612638.html
Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине
Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине - 27.06.2023 Украина.ру
Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине
Виктор Орбан назвал несерьезным предложение Еврокомиссии увеличить бюджет ЕС и выделить из него 50 млрд евро Украине. Такую запись сделал премьер-министр Венгрии в социальных сетях 27 июня
2023-06-27T17:19
2023-06-27T17:19
новости
венгрия
виктор орбан
ес
финансы
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102983/81/1029838196_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_753608d4dd14107ce7aac18fd8db01cc.jpg
Орбан назвал несерьезным заявление Еврокомиссии, касающееся увеличения бюджета ЕС и выделения из него 50 млрд евро Киеву. По словам Орбана, неизвестно, куда пошли средства, выданные Украине ранее.Орбан назвал также "неприемлемым" то, что Евросоюз требует от стран-членов новых денег для покрытия дефицита бюджета ЕС из-за роста процентных ставок. При этом власти ЕС продолжают удерживать деньги, причитающиеся Венгрии и Польше от предыдущего совместного займа.Ранее руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия пересмотрит бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы. Она предложила союзникам увеличить его на 66 млрд евро для помощи Киеву, реализации программ помощи беженцам и усиления конкурентоспособности ЕС. Из этих средств 50 млрд евро предлагается использовать в течение четырех лет под кредиты и гранты Киеву.Украина больше не является суверенным государством. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном 27 июня интервью газете Bild.Он добавил, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось. Орбан подчеркнул, что если бы в начале конфликта были проведены полноценные переговоры, то многих жертв удалось бы избежать.
https://ukraina.ru/20230627/1047602120.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102983/81/1029838196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c22457475e052adb2dc2820f60197897.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, виктор орбан, ес, финансы, зарубежье
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС, финансы, Зарубежье

Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине

17:19 27.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Виктор Орбан назвал несерьезным предложение Еврокомиссии увеличить бюджет ЕС и выделить из него 50 млрд евро Украине. Такую запись сделал премьер-министр Венгрии в социальных сетях 27 июня
Орбан назвал несерьезным заявление Еврокомиссии, касающееся увеличения бюджета ЕС и выделения из него 50 млрд евро Киеву. По словам Орбана, неизвестно, куда пошли средства, выданные Украине ранее.
"Предложение Еврокомиссии об изменении бюджету несерьезно и не подлежит обсуждению. Так не пойдет, чтобы Брюссель предоставил новую поддержку Украине в размере 50 миллиардов евро, в то время как мы ничего не знаем об использовании средств ЕС, направленных [Украине] с начала войны", — написал Орбан.
Орбан назвал также "неприемлемым" то, что Евросоюз требует от стран-членов новых денег для покрытия дефицита бюджета ЕС из-за роста процентных ставок. При этом власти ЕС продолжают удерживать деньги, причитающиеся Венгрии и Польше от предыдущего совместного займа.
Ранее руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия пересмотрит бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы. Она предложила союзникам увеличить его на 66 млрд евро для помощи Киеву, реализации программ помощи беженцам и усиления конкурентоспособности ЕС. Из этих средств 50 млрд евро предлагается использовать в течение четырех лет под кредиты и гранты Киеву.
Украина больше не является суверенным государством. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном 27 июня интервью газете Bild.
"Украина больше не является суверенным государством. У нее нет денег и оружия. Она может воевать только благодаря помощи. <...> США решают, когда наступит мир", - сказал Орбан.
Он добавил, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось. Орбан подчеркнул, что если бы в начале конфликта были проведены полноценные переговоры, то многих жертв удалось бы избежать.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
14:21
Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии Украина больше не является суверенным государством. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном 27 июня интервью газете Bild
 
НовостиВенгрияВиктор ОрбанЕСфинансыЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11"Русский матерный" Лукашенко и эйфория Пригожина. Итоги 27 июня
18:00"Прутский поход": сталинская СВО
17:54"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - Лукашенко
17:45В "Ростехе" заявили о разработках средств борьбы против морских дронов
17:37"В обнимку со смертью": Лукашенко ответил, будут ли в Белоруссии пункты по набору в группу "Вагнер"
17:33Алексей Анпилогов: Пока ВСУ тщетно форсируют Днепр, Россия вновь угрожает Киеву и готовит штурм Купянска
17:32Экс-разведчик США рассказал про "убийственный алгоритм" киевского режима
17:26"Вы просто не можете победить": что говорили об Украине в мире 27 июня
17:22Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ
17:19Неизвестно, куда уходят деньги. Орбан раскритиковал новый денежный транш Украине
17:17"Мертвые души" фронта: украинские СМИ уличили чиновников в альтернативном способе откосить от уголовки
17:12ВСУ переправились через Днепр, ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 июня
17:01Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России
17:00"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
16:58Ждали крови в России, а пришлось сдерживать Киев. Что делали США во время попытки военного мятежа в РФ
16:40На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
16:32Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников
16:16Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
16:13Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
15:49Петр Акопов: Нет вариантов, при которых Россия допустит вступление Украины в НАТО
Лента новостейМолния