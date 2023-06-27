https://ukraina.ru/20230627/1047612439.html

"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию - 27.06.2023 Украина.ру

"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил приезд основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в свою страну. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 27 июня на встрече с министром обороны республики Виктором Хрениным

2023-06-27T17:00

2023-06-27T17:00

2023-06-27T17:00

новости

лукашенко

пригожин

белоруссия

россия (рф)

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Ранее он заявил, что бойцов "Вагнера" не стоит бояться. Напротив группа может быть очень полезна стране, бойцы ЧВК могут поделиться боевым опытом, а это "бесценно".В ходе встречи с министром президент Белоруссии также заявил, что все представители местной оппозиции крайне напуганы ситуацией с группой "Вагнер"."Нам уже поступают со вчерашнего дня сигналы. На Западе очень настороженно это воспринимают. Наши беглые в осадке: "Беда, опять Батька выиграл (не знаю, в чем я выиграл), всё, нам труба…!" Жаль, что мы не можем опубликовать все эти рассуждения. А то ж заявления уже начали делать и так далее", - сказал Лукашенко.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а белорусские СМИ сообщили сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.

https://ukraina.ru/20230627/1047608207.html

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новости, лукашенко, пригожин, белоруссия, россия (рф)