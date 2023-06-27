"Всё, нам труба": Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил приезд основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в свою страну. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 27 июня на встрече с министром обороны республики Виктором Хрениным
"Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин - Ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. - Ред) счет. Но, как Хренин говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними", - сказал Лукашенко.
Ранее он заявил, что бойцов "Вагнера" не стоит бояться. Напротив группа может быть очень полезна стране, бойцы ЧВК могут поделиться боевым опытом, а это "бесценно".
В ходе встречи с министром президент Белоруссии также заявил, что все представители местной оппозиции крайне напуганы ситуацией с группой "Вагнер".
"Нам уже поступают со вчерашнего дня сигналы. На Западе очень настороженно это воспринимают. Наши беглые в осадке: "Беда, опять Батька выиграл (не знаю, в чем я выиграл), всё, нам труба…!" Жаль, что мы не можем опубликовать все эти рассуждения. А то ж заявления уже начали делать и так далее", - сказал Лукашенко.
15:47"Мочить" и "перенимать опыт": Лукашенко сделал сразу несколько заявлений по "Вагнеру"Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что утром 24 июня в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил не торопиться с реализацией жесткого решения "мочить" в отношении "Вагнера". Об этом 27 июня написало белорусское издание "БелТА"
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а белорусские СМИ сообщили сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.