Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ - 27.06.2023 Украина.ру
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Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ
Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ - 27.06.2023 Украина.ру
Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год, сообщили журналисты издания Euractiv со ссылкой на дипломатов альянса
2023-06-27T17:22
2023-06-27T17:22
новости
нато
зарубежье
йенс столтенберг
олаф шольц
бен уоллес
украина
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Йенс Столтенберг, занимающий пост генсека НАТО с 2014 года, должен уйти в отставку в сентябре этого года. Однако его мандат может быть продлён ещё на один год.Срок полномочий Столтенберга уже дважды продлевался: последний раз это было сделано в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине.Среди потенциальных преемников Столтенберга называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Однако, как сообщает издание, ни один из кандидатов до сих пор не сумел получить подавляющую поддержку среди 31 члена НАТО.Ранее издание The Economist сообщило, что Уоллес был первым, кто исключил себя из гонки, предположив, что Вашингтон хотел бы, чтобы Столтенберг остался.По словам других источников, продление полномочий Столтенберга позволит коллективному Западу сосредоточиться на помощи Украине, а не занимать время согласованием новой кандидатуры на этот ключевой пост. В качестве причин они также называют "запоздавшее" начало контрнаступление Украины, которая не смогла добиться "перелома" в ситуации к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. Ранее он отмечал, что вопрос о назначении генерального секретаря НАТО находится исключительно в руках союзников по альянсу.
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новости, нато, зарубежье, йенс столтенберг, олаф шольц, бен уоллес, украина
Новости, НАТО, Зарубежье, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, Бен Уоллес, Украина

Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ

17:22 27.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год, сообщили журналисты издания Euractiv со ссылкой на дипломатов альянса
Йенс Столтенберг, занимающий пост генсека НАТО с 2014 года, должен уйти в отставку в сентябре этого года. Однако его мандат может быть продлён ещё на один год.
"Небезопасно менять капитана во время шторма", — сказал один высокопоставленный чиновник НАТО изданию Euractiv.
Срок полномочий Столтенберга уже дважды продлевался: последний раз это было сделано в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине.
Среди потенциальных преемников Столтенберга называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Однако, как сообщает издание, ни один из кандидатов до сих пор не сумел получить подавляющую поддержку среди 31 члена НАТО.
Ранее издание The Economist сообщило, что Уоллес был первым, кто исключил себя из гонки, предположив, что Вашингтон хотел бы, чтобы Столтенберг остался.
По словам других источников, продление полномочий Столтенберга позволит коллективному Западу сосредоточиться на помощи Украине, а не занимать время согласованием новой кандидатуры на этот ключевой пост. В качестве причин они также называют "запоздавшее" начало контрнаступление Украины, которая не смогла добиться "перелома" в ситуации к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.
Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. Ранее он отмечал, что вопрос о назначении генерального секретаря НАТО находится исключительно в руках союзников по альянсу.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Вчера, 08:00
США перед Вильнюсским саммитом НАТО. Две недели для подготовки новых антироссийских провокацийНе может не умилять официальная позиция США по вопросу о краткосрочном российском кризисе, вспыхнувшем в ночь на субботу, 24 июня, угрозой гражданской войны, но счастливо преодолённом.
 
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