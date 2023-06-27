https://ukraina.ru/20230627/1047612304.html

Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ

Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ - 27.06.2023 Украина.ру

Йенс Столтенберг может остаться генсеком НАТО ещё на год - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год, сообщили журналисты издания Euractiv со ссылкой на дипломатов альянса

2023-06-27T17:22

2023-06-27T17:22

2023-06-27T17:22

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Йенс Столтенберг, занимающий пост генсека НАТО с 2014 года, должен уйти в отставку в сентябре этого года. Однако его мандат может быть продлён ещё на один год.Срок полномочий Столтенберга уже дважды продлевался: последний раз это было сделано в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине.Среди потенциальных преемников Столтенберга называли премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Однако, как сообщает издание, ни один из кандидатов до сих пор не сумел получить подавляющую поддержку среди 31 члена НАТО.Ранее издание The Economist сообщило, что Уоллес был первым, кто исключил себя из гонки, предположив, что Вашингтон хотел бы, чтобы Столтенберг остался.По словам других источников, продление полномочий Столтенберга позволит коллективному Западу сосредоточиться на помощи Украине, а не занимать время согласованием новой кандидатуры на этот ключевой пост. В качестве причин они также называют "запоздавшее" начало контрнаступление Украины, которая не смогла добиться "перелома" в ситуации к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. Ранее он отмечал, что вопрос о назначении генерального секретаря НАТО находится исключительно в руках союзников по альянсу.

https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html

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новости, нато, зарубежье, йенс столтенберг, олаф шольц, бен уоллес, украина