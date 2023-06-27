Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России - 27.06.2023 Украина.ру
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Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России
Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России - 27.06.2023 Украина.ру
Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал попытку вооружённого... Украина.ру, 27.06.2023
2023-06-27T17:01
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нато
украина
россия (рф)
евгений федоров
лдпр
военная помощь
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал попытку вооружённого мятежа и его последствий для страны, а также рассказал о рисках для российской экономики и новом транше военной помощи Украине:00:42 - О вооружённом мятеже на территории России; 05:37 - Какова цена вопроса вооружённого мятежа? 07:14 - О рисках экономического кризиса на фоне панического поведения; 09:19 - О новом транше военной помощи Украине; 11:41 - Кто выгодоприобретатель от ядерной угрозы? 12:31 - Об инициативе ЛДПР по отмене НДФЛ.
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видео, нато, украина, россия (рф), евгений федоров, лдпр, военная помощь
Видео, НАТО, Украина, Россия (РФ), Евгений Федоров, ЛДПР, военная помощь

Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России

17:01 27.06.2023
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал попытку вооружённого мятежа и его последствий для страны, а также рассказал о рисках для российской экономики и новом транше военной помощи Украине:
00:42 - О вооружённом мятеже на территории России;
05:37 - Какова цена вопроса вооружённого мятежа?
07:14 - О рисках экономического кризиса на фоне панического поведения;
09:19 - О новом транше военной помощи Украине;
11:41 - Кто выгодоприобретатель от ядерной угрозы?
12:31 - Об инициативе ЛДПР по отмене НДФЛ.
Петр Акопов интервью
15:49
Петр Акопов: Нет вариантов, при которых Россия допустит вступление Украины в НАТОРоссия начала спецоперацию, боевые действия, из-за того, что в том числе была угроза вступления Украины в НАТО, а этого Россия не может позволить. И в будущем таких вариантов нет, разве что в Альянс войдут остатки Украины, считает обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов
 
ВидеоНАТОУкраинаРоссия (РФ)Евгений ФедоровЛДПРвоенная помощь
 
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