Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал попытку вооружённого мятежа и его последствий для страны, а также рассказал о рисках для российской экономики и новом транше военной помощи Украине:
00:42 - О вооружённом мятеже на территории России;
05:37 - Какова цена вопроса вооружённого мятежа?
07:14 - О рисках экономического кризиса на фоне панического поведения;
09:19 - О новом транше военной помощи Украине;
11:41 - Кто выгодоприобретатель от ядерной угрозы?
12:31 - Об инициативе ЛДПР по отмене НДФЛ.
05:37 - Какова цена вопроса вооружённого мятежа?
07:14 - О рисках экономического кризиса на фоне панического поведения;
09:19 - О новом транше военной помощи Украине;
11:41 - Кто выгодоприобретатель от ядерной угрозы?
12:31 - Об инициативе ЛДПР по отмене НДФЛ.
15:49Петр Акопов: Нет вариантов, при которых Россия допустит вступление Украины в НАТОРоссия начала спецоперацию, боевые действия, из-за того, что в том числе была угроза вступления Украины в НАТО, а этого Россия не может позволить. И в будущем таких вариантов нет, разве что в Альянс войдут остатки Украины, считает обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов