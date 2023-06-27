https://ukraina.ru/20230627/1047611040.html

Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России

Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России - 27.06.2023 Украина.ру

Как победить в конфликте с НАТО и зачем мы содержим другие государства: Фёдоров о четырёх задачах России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал попытку вооружённого... Украина.ру, 27.06.2023

2023-06-27T17:01

2023-06-27T17:01

2023-06-27T17:01

видео

нато

украина

россия (рф)

евгений федоров

лдпр

военная помощь

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал попытку вооружённого мятежа и его последствий для страны, а также рассказал о рисках для российской экономики и новом транше военной помощи Украине:00:42 - О вооружённом мятеже на территории России; 05:37 - Какова цена вопроса вооружённого мятежа? 07:14 - О рисках экономического кризиса на фоне панического поведения; 09:19 - О новом транше военной помощи Украине; 11:41 - Кто выгодоприобретатель от ядерной угрозы? 12:31 - Об инициативе ЛДПР по отмене НДФЛ.

https://ukraina.ru/20230627/1047584871.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, нато, украина, россия (рф), евгений федоров, лдпр, военная помощь