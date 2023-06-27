Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников - 27.06.2023 Украина.ру
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Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников
Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников - 27.06.2023 Украина.ру
Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уговорил президента России Владимира Путина не торопиться "мочить" мятежников, сообщили журналисты Sputnik Беларусь
2023-06-27T16:32
2023-06-27T16:32
новости
россия (рф)
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
пригожин
чвк "вагнер"
переговоры
"вагнеровцы"
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Александр Лукашенко уговорил Владимира Путина не торопиться с жестким решением по Евгению Пригожину и провести переговоры. Об этом журналистам рассказал Лукашенко.По словам Лукашенко, 24 июня в 8:00 к нему поступила "тревожная информация о ситуации в России". Уже в 10:10, после выступления Путина, президентам удалось переговорить о подробностях ситуации.Лукашенко понял, что Путин принял "жесткое решение", поэтому предложил самому переговорить с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Путин уверил его, что это бесполезно, так как Пригожин "даже трубку не берёт, ни с кем разговаривать не хочет".Лукашенко на это ответил российскому коллеге, что худой мир лучше любой войны.Затем белорусской стороне, по словам Лукашенко, удалось установить к середине дня 24 июня три канала, по которым "можно было разговаривать с Ростовом".23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".В Минобороны назвали обвинения провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании". По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.27 июня стало известно о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.
https://ukraina.ru/20230625/1047541775.html
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новости, россия (рф), белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, пригожин, чвк "вагнер", переговоры, "вагнеровцы"
Новости, Россия (РФ), Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Пригожин, ЧВК "Вагнер", переговоры, "вагнеровцы"

Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников

16:32 27.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уговорил президента России Владимира Путина не торопиться "мочить" мятежников, сообщили журналисты Sputnik Беларусь
Александр Лукашенко уговорил Владимира Путина не торопиться с жестким решением по Евгению Пригожину и провести переговоры. Об этом журналистам рассказал Лукашенко.

"Самое опасное, как я понял, не в том, какая была ситуация, а то, как она могла развиваться, и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение - оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина - "мочить". Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, 24 июня в 8:00 к нему поступила "тревожная информация о ситуации в России". Уже в 10:10, после выступления Путина, президентам удалось переговорить о подробностях ситуации.
Лукашенко понял, что Путин принял "жесткое решение", поэтому предложил самому переговорить с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Путин уверил его, что это бесполезно, так как Пригожин "даже трубку не берёт, ни с кем разговаривать не хочет".
Лукашенко на это ответил российскому коллеге, что худой мир лучше любой войны.
Затем белорусской стороне, по словам Лукашенко, удалось установить к середине дня 24 июня три канала, по которым "можно было разговаривать с Ростовом".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
25 июня, 04:02
Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"Тревожные сутки 23-24 июня закончились, как закончился и вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глубинные причины события, в результате которого погибло 15 человек, еще предстоит выяснить. Здесь же мы собрали хронику ключевых моментов неудавшегося путча.
23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".
В Минобороны назвали обвинения провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.
После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании". По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
27 июня стало известно о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.
Бойцы ЧВК Вагнер покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
10:39
Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государствНа текущий момент ситуация вокруг действий Евгения Пригожина, устроившего "поход на Москву", явно вышла из острой фазы. Режим КТО снят во всех регионах, в которых он был введён ранее, бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются в свои лагеря и пункты постоянной дислокации.
 
НовостиРоссия (РФ)БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПригожинЧВК "Вагнер"переговоры"вагнеровцы"
 
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