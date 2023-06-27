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Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников

Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников - 27.06.2023 Украина.ру

Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уговорил президента России Владимира Путина не торопиться "мочить" мятежников, сообщили журналисты Sputnik Беларусь

2023-06-27T16:32

2023-06-27T16:32

2023-06-27T16:32

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чвк "вагнер"

переговоры

"вагнеровцы"

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Александр Лукашенко уговорил Владимира Путина не торопиться с жестким решением по Евгению Пригожину и провести переговоры. Об этом журналистам рассказал Лукашенко.По словам Лукашенко, 24 июня в 8:00 к нему поступила "тревожная информация о ситуации в России". Уже в 10:10, после выступления Путина, президентам удалось переговорить о подробностях ситуации.Лукашенко понял, что Путин принял "жесткое решение", поэтому предложил самому переговорить с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Путин уверил его, что это бесполезно, так как Пригожин "даже трубку не берёт, ни с кем разговаривать не хочет".Лукашенко на это ответил российскому коллеге, что худой мир лучше любой войны.Затем белорусской стороне, по словам Лукашенко, удалось установить к середине дня 24 июня три канала, по которым "можно было разговаривать с Ростовом".23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".В Минобороны назвали обвинения провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании". По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.27 июня стало известно о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

https://ukraina.ru/20230625/1047541775.html

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новости, россия (рф), белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, пригожин, чвк "вагнер", переговоры, "вагнеровцы"