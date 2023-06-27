Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уговорил президента России Владимира Путина не торопиться "мочить" мятежников, сообщили журналисты Sputnik Беларусь
Александр Лукашенко уговорил Владимира Путина не торопиться с жестким решением по Евгению Пригожину и провести переговоры. Об этом журналистам рассказал Лукашенко.
"Самое опасное, как я понял, не в том, какая была ситуация, а то, как она могла развиваться, и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение - оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина - "мочить". Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его", - сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, 24 июня в 8:00 к нему поступила "тревожная информация о ситуации в России". Уже в 10:10, после выступления Путина, президентам удалось переговорить о подробностях ситуации.
Лукашенко понял, что Путин принял "жесткое решение", поэтому предложил самому переговорить с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Путин уверил его, что это бесполезно, так как Пригожин "даже трубку не берёт, ни с кем разговаривать не хочет".
Лукашенко на это ответил российскому коллеге, что худой мир лучше любой войны.
Затем белорусской стороне, по словам Лукашенко, удалось установить к середине дня 24 июня три канала, по которым "можно было разговаривать с Ростовом".
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23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".
В Минобороны назвали обвинения провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.
После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании". По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
27 июня стало известно о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.
10:39Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государствНа текущий момент ситуация вокруг действий Евгения Пригожина, устроившего "поход на Москву", явно вышла из острой фазы. Режим КТО снят во всех регионах, в которых он был введён ранее, бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются в свои лагеря и пункты постоянной дислокации.