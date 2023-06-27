Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область - 27.06.2023 Украина.ру
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Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область - 27.06.2023 Украина.ру
Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
Подразделения батальона "Ахмат" предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Об этом глава Чеченской Республики сообщил в своём телеграм-канале 27 июня
2023-06-27T16:13
2023-06-27T16:13
новости
россия (рф)
белгородская область
"ахмат"
кадыров
граница
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Бойцы подразделения "Ахмат" успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности, сообщил Кадыров. Попытка прорыва состоялась в районе сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Кадыров выразил слова благодарности начальникам отделов МВД РФ Чеченской Республики Рустаму Агуеву и Гайрбеку Делимханову за качественный и ответственный подход к решению поставленных задач.Ранее Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" укрепились на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки, а также на КПП в селе Козинка Грайворонского района.В былые времена, пишет глава ЧР, таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами – контролировали потоки граждан и транспорта через российско-украинскую границу.Глава Чечни напомнил, что ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, который "не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России". Кадыров назвал их отщепенцами и предателями Родины, которых надо наказать по всей строгости закона. В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны. Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, добавил Алёхин. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230625/1047549893.html
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новости, россия (рф), белгородская область, "ахмат", кадыров, граница
Новости, Россия (РФ), Белгородская область, "Ахмат", Кадыров, граница

Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

16:13 27.06.2023
 
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Подразделения батальона "Ахмат" предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Об этом глава Чеченской Республики сообщил в своём телеграм-канале 27 июня
Бойцы подразделения "Ахмат" успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности, сообщил Кадыров. Попытка прорыва состоялась в районе сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области.

"Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям", - написал Кадыров.

Кадыров выразил слова благодарности начальникам отделов МВД РФ Чеченской Республики Рустаму Агуеву и Гайрбеку Делимханову за качественный и ответственный подход к решению поставленных задач.
Ранее Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" укрепились на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки, а также на КПП в селе Козинка Грайворонского района.
В былые времена, пишет глава ЧР, таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами – контролировали потоки граждан и транспорта через российско-украинскую границу.
Глава Чечни напомнил, что ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, который "не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России". Кадыров назвал их отщепенцами и предателями Родины, которых надо наказать по всей строгости закона.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны.
Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, добавил Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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