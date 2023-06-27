https://ukraina.ru/20230627/1047608563.html
Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область - 27.06.2023 Украина.ру
Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
Подразделения батальона "Ахмат" предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Об этом глава Чеченской Республики сообщил в своём телеграм-канале 27 июня
2023-06-27T16:13
2023-06-27T16:13
2023-06-27T16:13
новости
россия (рф)
белгородская область
"ахмат"
кадыров
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_5d4c8e217d2ff6c590ae78bdd6649b16.jpg
Бойцы подразделения "Ахмат" успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности, сообщил Кадыров. Попытка прорыва состоялась в районе сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Кадыров выразил слова благодарности начальникам отделов МВД РФ Чеченской Республики Рустаму Агуеву и Гайрбеку Делимханову за качественный и ответственный подход к решению поставленных задач.Ранее Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" укрепились на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки, а также на КПП в селе Козинка Грайворонского района.В былые времена, пишет глава ЧР, таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами – контролировали потоки граждан и транспорта через российско-украинскую границу.Глава Чечни напомнил, что ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, который "не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России". Кадыров назвал их отщепенцами и предателями Родины, которых надо наказать по всей строгости закона. В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны. Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, добавил Алёхин. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230625/1047549893.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2658bbfa8d5cf1766ca4a6b5c9ee8743.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), белгородская область, "ахмат", кадыров, граница
Новости, Россия (РФ), Белгородская область, "Ахмат", Кадыров, граница
Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
Подразделения батальона "Ахмат" предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Об этом глава Чеченской Республики сообщил в своём телеграм-канале 27 июня
Бойцы подразделения "Ахмат" успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности, сообщил Кадыров. Попытка прорыва состоялась в районе сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области.
"Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям", - написал Кадыров.
Кадыров выразил слова благодарности начальникам отделов МВД РФ Чеченской Республики Рустаму Агуеву и Гайрбеку Делимханову за качественный и ответственный подход к решению поставленных задач.
Ранее Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" укрепились на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки, а также на КПП в селе Козинка Грайворонского района.
В былые времена, пишет глава ЧР, таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами – контролировали потоки граждан и транспорта через российско-украинскую границу.
Глава Чечни напомнил, что ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, который "не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России". Кадыров назвал их отщепенцами и предателями Родины, которых надо наказать по всей строгости закона.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны.
Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, добавил Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь