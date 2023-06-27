https://ukraina.ru/20230627/1047608563.html

Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область - 27.06.2023 Украина.ру

Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

Подразделения батальона "Ахмат" предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в направлении сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Об этом глава Чеченской Республики сообщил в своём телеграм-канале 27 июня

2023-06-27T16:13

2023-06-27T16:13

2023-06-27T16:13

новости

россия (рф)

белгородская область

"ахмат"

кадыров

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_5d4c8e217d2ff6c590ae78bdd6649b16.jpg

Бойцы подразделения "Ахмат" успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности, сообщил Кадыров. Попытка прорыва состоялась в районе сел Щетиновка и Богун-Городок в Белгородской области. Кадыров выразил слова благодарности начальникам отделов МВД РФ Чеченской Республики Рустаму Агуеву и Гайрбеку Делимханову за качественный и ответственный подход к решению поставленных задач.Ранее Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" укрепились на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки, а также на КПП в селе Козинка Грайворонского района.В былые времена, пишет глава ЧР, таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами – контролировали потоки граждан и транспорта через российско-украинскую границу.Глава Чечни напомнил, что ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, который "не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России". Кадыров назвал их отщепенцами и предателями Родины, которых надо наказать по всей строгости закона. В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны. Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, добавил Алёхин. Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230625/1047549893.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), белгородская область, "ахмат", кадыров, граница