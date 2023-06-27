"Мочить" и "перенимать опыт": Лукашенко сделал сразу несколько заявлений по "Вагнеру"
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что утром 24 июня в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил не торопиться с реализацией жесткого решения "мочить" в отношении "Вагнера". Об этом 27 июня написало белорусское издание "БелТА"
Лукашенко рассказал, что в субботу утром разговаривал со своим российским коллегой на фоне действий группы "Вагнера" и предложил не торопиться с реализацией жесткого решения "мочить".
В этот же день Лукашенко заявил, что бойцов "Вагнера" не стоит бояться. Напротив группа может быть очень полезна стране.
"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - сказал белорусский президент, подчеркнув, что Минск "держит ухо востро".
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а СМИ сообщили, что Пригожин уедет в Белоруссию, где в 200 километрах от границы с Украиной будут построены лагеря "Вагнера".
Вчера, 22:42Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФПрезидент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.