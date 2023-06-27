https://ukraina.ru/20230627/1047608207.html

"Мочить" и "перенимать опыт": Лукашенко сделал сразу несколько заявлений по "Вагнеру"

"Мочить" и "перенимать опыт": Лукашенко сделал сразу несколько заявлений по "Вагнеру" - 27.06.2023 Украина.ру

"Мочить" и "перенимать опыт": Лукашенко сделал сразу несколько заявлений по "Вагнеру"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что утром 24 июня в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил не торопиться с реализацией жесткого решения "мочить" в отношении "Вагнера". Об этом 27 июня написало белорусское издание "БелТА"

2023-06-27T15:47

2023-06-27T15:47

2023-06-27T15:47

новости

лукашенко

чвк "вагнер"

заявление

владимир путин

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Лукашенко рассказал, что в субботу утром разговаривал со своим российским коллегой на фоне действий группы "Вагнера" и предложил не торопиться с реализацией жесткого решения "мочить".В этот же день Лукашенко заявил, что бойцов "Вагнера" не стоит бояться. Напротив группа может быть очень полезна стране.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а СМИ сообщили, что Пригожин уедет в Белоруссию, где в 200 километрах от границы с Украиной будут построены лагеря "Вагнера".

https://ukraina.ru/20230626/1047567384.html

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новости, лукашенко, чвк "вагнер", заявление, владимир путин