Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления - 27.06.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления - 27.06.2023 Украина.ру
Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин, сообщили журналисты РИА Новости
2023-06-27T16:16
2023-06-27T16:16
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Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.На Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, уточнил глава государства, за последние 7 суток противник потерял в общей сложности 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня, при этом основной удар украинские войска сконцентрировали на Запорожском участке фронта.После начала украинского контрнаступления как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём Twitter пожаловался на то, что "контрнаступ" идёт недостаточно успешно. По его мнению, в проблемах контрнаступления виноват Запад.
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новости, россия (рф), украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк
Новости, Россия (РФ), Украина, Запад, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк

Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления

16:16 27.06.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости
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Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин, сообщили журналисты РИА Новости
Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
"Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала там называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности", - сказал он на встрече с летчиками в Кремле.
На Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, уточнил глава государства, за последние 7 суток противник потерял в общей сложности 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102.
ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня, при этом основной удар украинские войска сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
После начала украинского контрнаступления как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём Twitter пожаловался на то, что "контрнаступ" идёт недостаточно успешно. По его мнению, в проблемах контрнаступления виноват Запад.
ВСУ военная техника танки оружие Украина флаг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
13:15
"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для ЗападаНа Западе продолжаются попытки понять, почему Украина не смогла продемонстрировать успехов в первые дни наступления, как это было во время харьковской операции
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаЗападВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
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