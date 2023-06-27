https://ukraina.ru/20230627/1047608071.html
Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления - 27.06.2023 Украина.ру
Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин, сообщили журналисты РИА Новости
2023-06-27T16:16
2023-06-27T16:16
2023-06-27T16:16
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Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.На Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, уточнил глава государства, за последние 7 суток противник потерял в общей сложности 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня, при этом основной удар украинские войска сконцентрировали на Запорожском участке фронта.После начала украинского контрнаступления как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём Twitter пожаловался на то, что "контрнаступ" идёт недостаточно успешно. По его мнению, в проблемах контрнаступления виноват Запад.
https://ukraina.ru/20230627/1047588046.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк
Новости, Россия (РФ), Украина, Запад, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления
Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин, сообщили журналисты РИА Новости
Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
"Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала там называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности", - сказал он на встрече с летчиками в Кремле.
На Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, уточнил глава государства, за последние 7 суток противник потерял в общей сложности 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102.
ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня, при этом основной удар украинские войска сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
После начала украинского контрнаступления как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
в своём Twitter пожаловался на то, что "контрнаступ" идёт недостаточно успешно. По его мнению, в проблемах контрнаступления виноват Запад.