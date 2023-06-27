https://ukraina.ru/20230627/1047608071.html

Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления

Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления - 27.06.2023 Украина.ру

Путин рассказал, сколько техники потерял Киев с начала контрнаступления

Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин, сообщили журналисты РИА Новости

2023-06-27T16:16

2023-06-27T16:16

2023-06-27T16:16

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Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ. В Запорожской области на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.На Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, уточнил глава государства, за последние 7 суток противник потерял в общей сложности 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня, при этом основной удар украинские войска сконцентрировали на Запорожском участке фронта.После начала украинского контрнаступления как отечественные, так и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём Twitter пожаловался на то, что "контрнаступ" идёт недостаточно успешно. По его мнению, в проблемах контрнаступления виноват Запад.

https://ukraina.ru/20230627/1047588046.html

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новости, россия (рф), украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк