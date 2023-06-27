https://ukraina.ru/20230627/1047575072.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 27.06.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Санкции, наложенные на северную ветку магистрального нефтепровода "Дружба", являются символическими, поскольку Германия и Польша российскую нефть по этому маршруту не получают с начала 2023 года.

2023-06-27T10:52

2023-06-27T10:52

2023-06-27T10:52

хроника энергетической войны

эксклюзив

германия

польша

россия (рф)

нефть

нефтепровод

сербия

венгрия

зарубежье

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В 11-й пакет санкций ЕС против России опять вошла энергетикаЕвропейский Союз утвердил 11-й пакет санкций против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в минувшую пятницу на сайте Европейского Совета. Пакет, в частности, включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", а также запрет допуска в порты ЕС танкеров, перегружающих российскую нефть с борта на борт в море.Напомним, постоянные представители стран-членов ЕС несколько недель не могли согласовать позиции по новому пакету санкций – это удалось сделать только 21 июня. Основная причина задержки заключалась в том, что Греция и Венгрия протестовали против внесения Украиной некоторых из их компаний в список "спонсоров войны". Афины и Будапешт требовали, чтобы их компании были вычеркнуты из этого списка.Санкции, наложенные на северную ветку нефтепровода "Дружба", затронут поставки нефти в Польшу и Германию. Как отмечали СМИ, это решение во многом символическое. Эти страны могли получать российскую нефть по северному участку трубопровода в виде исключения и с разрешения ЕС, но прекратили это делать с начала 2023 года, выполняя обещания, данные ранее. Однако официально как запрет на уровне ЕС эта инициатива до последнего времени оформлена не была.При этом сама северная нитка нефтепровода "Дружба" продолжит работу. Ранее сообщалось, что запрет на поставки нефти из Казахстана по ней ЕС не обсуждает, поскольку импорт из третьих стран, в том числе в случае транзита нефти через Россию, разрешен.Речь идёт о поставках в Германию казахстанского сырья, которые начались в феврале 2023 году и составили за февраль-март 190 тысяч тонн нефти. А 21 июня компании КазМунайГаз и Rosneft Deutschland (бывший актив "Роснефти" в Германии, де-факто конфискованный правительством ФРГ) подписали договор о поставках нефти в Германию на текущий год в объеме 100 тысяч тонн в месяц.В целом по 2023 году ожидается, что объем поставки казахстанской нефти в Германию составит не менее 890 тысяч тонн, при том, что мощность нефтеперерабатывающего завода PCK в городе Шведт, которому адресованы эти поставки, составляет 11,6 млн т/год.Российской нефти касается ещё один пункт 11-го санкционного пакета ЕС. Евросоюз с 24 июля 2023 года запретил заходы в свои порты и шлюзы любым судам, осуществляющим перевалку с судна на судно (ship-to-ship), "если компетентные органы европейской страны имеют разумные основания подозревать, что такие суда нарушают запреты на импорт в ЕС российской сырой нефти и нефтепродуктов морским путем".Запрет также касается танкеров, которые подозревают в перевозке в третьи страны российской нефти или нефтепродуктов, закупленных по цене, превышающей установленные ценовые потолки (для нефти – $60 за баррель, для нефтепродуктов – $45 или 100 за баррель). Такое решение принято в связи с "резким" ростом числа случаев незаконной транспортировки российской нефти и нефтепродуктов, отметили в Совете ЕС.По данным британского издания TheFinancial Times, в ходе подготовки 11-го санкционного пакета Евросоюз также рассматривал блокировку импорта российского трубопроводного газа по направлениям, где "Газпром" ранее сократил поставки. Этот запрет мог бы затронуть возобновление поставок российского газа в такие страны, как Польша и Германия, которые ранее получали газ по магистральным газопроводам "Ямал – Европа" и "Северный поток – 1".Учитывая разрушение линейной части "Северного потока – 1" в результате взрывов 26 сентября 2022-го, запрет, в первую очередь, нацелен на польский участок газопровода "Ямал – Европа". Правительство РФ 11 мая 2022 года ввело контрсанкции против компании EuRoPol GAZ S. A., владеющей этим участком. В упомянутой компании "Газпрому" ранее принадлежало 48,82%. В результате польский участок газопровода "Ямал – Европа" для Газпрома недоступен, но запрета на его использование для поставок российского газа в ЕС пока нет.Однако пока Германия под явным политическим давлением США переходит на закупки более дорогого американского сжиженного природного газа (СПГ). 23 июня появилась информация о том, что немецкая компания Securing Energy for Europe GmbH (SEFE, ранее называлась Gazprom Germania, бывшее дочернее предприятие "Газпрома") и американская Venture Global LNG заключила долгосрочное соглашение о продаже 2,25 миллиона тонн СПГ в год сроком на 20 лет. Теперь Venture Global станет вторым по величине поставщиком СПГ в Германия с общим объёмом 4,25 млн тонн в год.Сербия планирует получать российскую нефть через ВенгриюВласти Сербии и Венгрии подписали меморандум о строительстве магистрального нефтепровода, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с южной веткой нефтепровода "Дружба", по которой российская нефть поступает в Венгрию. Документ был подписан 20 июня 2023 года на заседании Стратегического совета по сотрудничеству двух стран.Заседание состоялось в посёлке Палич на сербской территории близ венгерской границы, в нём приняли участие президент Сербии Александр Вучич и президент Венгрии Каталин Новак, премьеры двух стран Ана Брнабич и Виктор Орбан, а также члены правительств Сербии и Венгрии.Меморандум о строительстве нового нефтепровода подписали глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович. Причина ускорения проекта нефтепровода – санкции ЕС против России. В одночасье поставки российской нефти для Сербии через Адриатический нефтепровод JANAF (Хорватия) стали невозможны."Таким образом, мы получим возможность, помимо нефтепровода JANAF, получать сырую нефть для наших НПЗ через нефтепровод "Дружба", который также проходит через Венгрию", – заявил министр финансов Сербии Синиша Мали. Правда, аналитики в Будапеште и Белграде предостерегают от излишнего оптимизма, ведь реэкспорт трубопроводной российской нефти в третьи страны в рамках запрещён отдельными санкциями ЕС. Кроме того, поставки российской нефти по юной ветке "Дружбы" может заблокировать Украина, через территорию которой она проходит.Напомним, год назад президент Сербии Александр Вучич анонсировал планы строительства нефтепровода-отвода от южной ветки нефтепровода "Дружба", который проходит по территории Венгрии. По словам политика, протяженность трубопровода составит 128 км – от венгерского города Альдьо близ границы с Сербией до сербского города Нови Сад, оценочная стоимость – 100 миллионов евро.В октябре 2022 года Вучич сообщил, что срок строительства этого нефтепровода – около 1,5 лет. Однако после упомянутого заседания Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что строительство нефтепровода между двумя странами "в лучшем случае" займёт 2-3 года. При этом Гуйяш отметил, что "его значение огромно, и после 2022 года это знают все".Кроме того, 20 июня было подписано соглашение о создании совместной компании Serbhungas по торговле природным газом на сербском рынке. Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, созданная компаниями MVM и Сербиягаз структура должна начать свою деятельность осенью 2023 года. "Энергетическая безопасность Венгрии сегодня немыслима без Сербии, и наоборот. Большая часть поставок природного газа в Венгрию поступает через Сербию, и мы храним в ПХГ более 100 миллионов кубометров газа для сербов" – отметил Сийярто.В данный момент крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российская компания "Газпром". Российский газ в обе страны поставляется по газопроводу "Балканский поток" – продолжению одной из веток "Турецкого потока".В США от нефтегазовых компаний требуют $50 миллиардов за "тепловой купол"Власти округа Малтнома в американском штате Орегон подали иск против 17 нефтегазовых компаний с требованием выплатить более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за возникновение феномена "теплового купола", с которым связывают смерть десятков людей в регионе. Об этом 22 июня сообщили местные СМИ.Чиновники Малтнома считают, что загрязнение воздуха двуокисью углерода в результате использования ископаемого топлива, произведенного нефтегазовыми компаниями, сыграло значительную роль в возникновении так называемого "теплового купола".Как отметила президент округа Джессика Педерсон, "тепловой купол" – это событие, "непосредственно связанное с изменением климата в результате действий групп, занимающихся ископаемым топливом, а также и их агентств, десятилетиями отрицавших оценки учёных о климате".В иске утверждается, что компании, добывающие углеводороды, обманчиво рекламируют продукты из ископаемого топлива как безвредные для окружающей среды, в результате чего возникают такие смертоносные феномены, как "тепловой купол".Метеорологическое явление "тепловой купол", при котором в атмосфере образуется ограниченная область горячего воздуха в виде перевернутой чаши, наблюдалось в Орегоне летом 2021 года. Согласно отчету, в округе Малтнома за это время было зарегистрировано 69 смертей от жары. В обычный год летальных случаев, которые связаны с жарой, как правило, не происходит.При этом в качестве компенсации фактического ущерба за тепловой купол 2021 года округ Малтнома требует от нефтегазовых компаний выплаты лишь 50 миллионов долларов, и $1,5 млрд – в качестве "компенсации будущего ущерба".Основную же часть иска составляют 50 миллиардов долларов, с помощью которых власти округа хотят "лучше подготовиться к изменению климата, в том числе провести исследования, модернизировать общественную инфраструктуру и медицинское обслуживание".В число ответчиков по иску включены такие нефтегазовые гиганты как Shell, Chevron, British Petroleum, ExxonMobil, ConocoPhillips и Total Specialties USA. В самих компаниях упомянутый иск пока не комментировали.

https://ukraina.ru/20230623/1047524285.html

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эксклюзив, германия, польша, россия (рф), нефть, нефтепровод, сербия, венгрия, зарубежье, сша, санкции, ес