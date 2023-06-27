https://ukraina.ru/20230627/1047571636.html

CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины

CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины - 27.06.2023 Украина.ру

CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины

Западные союзники Украины предостерегали Киев от использования попытки мятежа в России в минувшие выходные для нанесения ударов по РФ. Об этом со ссылкой на западного чиновника 26 июня написало американское издание CNN

2023-06-27T09:24

2023-06-27T09:24

2023-06-27T09:24

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cnn

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В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.К слову, в воскресенье, 25 июня ряд американских СМИ, включая CNN, Washington Post и New York Times, написали, что Пентагон заранее знал о готовящемся в России мятеже, но решили не придавать эту информацию огласке.Глава МИД России Сергей Лавров оценил это действие американских СМИ как попытку выдать "желаемое за действительное".

https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html

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новости, россия, мятеж, украина, киев, запад, удары, cnn