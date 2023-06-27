CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047571636.html
CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины
CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины - 27.06.2023 Украина.ру
CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины
Западные союзники Украины предостерегали Киев от использования попытки мятежа в России в минувшие выходные для нанесения ударов по РФ. Об этом со ссылкой на западного чиновника 26 июня написало американское издание CNN
2023-06-27T09:24
2023-06-27T09:24
новости
россия
мятеж
украина
киев
запад
удары
cnn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_de86d7c348bdfc6991f5561be4510a96.jpg
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.К слову, в воскресенье, 25 июня ряд американских СМИ, включая CNN, Washington Post и New York Times, написали, что Пентагон заранее знал о готовящемся в России мятеже, но решили не придавать эту информацию огласке.Глава МИД России Сергей Лавров оценил это действие американских СМИ как попытку выдать "желаемое за действительное".
https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_49942bafd0cebac3c8d7599880d92a44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мятеж, украина, киев, запад, удары, cnn
Новости, Россия, мятеж, Украина, Киев, Запад, удары, CNN

CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины

09:24 27.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные союзники Украины предостерегали Киев от использования попытки мятежа в России в минувшие выходные для нанесения ударов по РФ. Об этом со ссылкой на западного чиновника 26 июня написало американское издание CNN
"Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там... Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России", - процитировал канал слова источника.
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
К слову, в воскресенье, 25 июня ряд американских СМИ, включая CNN, Washington Post и New York Times, написали, что Пентагон заранее знал о готовящемся в России мятеже, но решили не придавать эту информацию огласке.
Глава МИД России Сергей Лавров оценил это действие американских СМИ как попытку выдать "желаемое за действительное".
бойцы 47-й омбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
09:00
Новый этап контрнаступления, удар химическими боеприпасами, успехи РФ. Главное на Украине на утро 27 июня
 
НовостиРоссиямятежУкраинаКиевЗападударыCNN
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:24CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины
09:00Новый этап контрнаступления, удар химическими боеприпасами, успехи РФ. Главное на Украине на утро 27 июня
08:00Броненосец "Потёмкин": жалкий оригинал неповторимой копии
04:47Давай, шалом! Эксперты о том, как Зеленский поссорился с Израилем
04:30Повторение с учетом ошибок. Какие уроки извлек Китай из российского мятежа
04:13"Алые паруса — 2023": о чем мечтают российские школьники во время войны?
03:38Накануне саммита НАТО. Зачем власти Украины готовят страну и Европу к ядерному апокалипсису
23:11Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока
22:45Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина?
22:42Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ
19:17Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине
19:14Пригожин объяснил причины и цели своих действий
18:05Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
18:00Кантемировцы
17:49Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией
17:31Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ
16:48Лавров рассказал о реакции посла США на события в России
16:27"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами
16:15Столтенберг перепутал Россию и Германию, комментируя события вокруг "Вагнера"
14:39Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине
Лента новостейМолния