https://ukraina.ru/20230627/1047571636.html
CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины
CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины - 27.06.2023 Украина.ру
CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины
Западные союзники Украины предостерегали Киев от использования попытки мятежа в России в минувшие выходные для нанесения ударов по РФ. Об этом со ссылкой на западного чиновника 26 июня написало американское издание CNN
2023-06-27T09:24
2023-06-27T09:24
2023-06-27T09:24
новости
россия
мятеж
украина
киев
запад
удары
cnn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_de86d7c348bdfc6991f5561be4510a96.jpg
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.К слову, в воскресенье, 25 июня ряд американских СМИ, включая CNN, Washington Post и New York Times, написали, что Пентагон заранее знал о готовящемся в России мятеже, но решили не придавать эту информацию огласке.Глава МИД России Сергей Лавров оценил это действие американских СМИ как попытку выдать "желаемое за действительное".
https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_49942bafd0cebac3c8d7599880d92a44.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мятеж, украина, киев, запад, удары, cnn
Новости, Россия, мятеж, Украина, Киев, Запад, удары, CNN
CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины
Западные союзники Украины предостерегали Киев от использования попытки мятежа в России в минувшие выходные для нанесения ударов по РФ. Об этом со ссылкой на западного чиновника 26 июня написало американское издание CNN
"Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там... Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России", - процитировал канал слова источника.
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
К слову, в воскресенье, 25 июня ряд американских СМИ, включая CNN, Washington Post и New York Times, написали, что Пентагон заранее знал о готовящемся в России мятеже, но решили не придавать эту информацию огласке.
Глава МИД России Сергей Лавров оценил это действие американских СМИ как попытку выдать "желаемое за действительное".