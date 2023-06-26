https://ukraina.ru/20230626/1047559854.html

МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины

МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины - 26.06.2023 Украина.ру

МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины

Международный валютный фонд (МВФ) уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, сообщили журналисты РИА Новости 26 июня

2023-06-26T11:48

2023-06-26T11:48

2023-06-26T11:48

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МВФ с 2015 года менял правила кредитования ради Украины.В последний раз правила были изменены таким образом, что МВФ "предоставил сам себе возможность оказывать финансовую помощь государствам, находящимся, по сути, в состоянии войны“.За 80 лет своего существования МВФ старательно избегал предоставления кредитов странам, вовлеченным в военные конфликты.В очередной раз это было наглядно продемонстрировано два года назад, когда обещанные Эфиопии деньги так до нее и не дошли из-за того, что в северной части страны вспыхнула гражданская война.Говоря о пакете финансирования Украины, Можин заявил, что в рамках общей суммы заимствований в 15,6 миллиарда долларов большая часть средств предназначена для погашения украинских долгов перед самим фондом по ранее полученным Украиной кредитам.По словам эксперта, МВФ таким образом решает две задачи: во-первых, позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было, уточнил он. Второе - фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера“, резюмировал Можин.В развивающихся странах выделение транша Украине восприняли как очередной случай предвзятости. Например, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка, чтобы получить кредиты от МВФ на несколько миллиардов долларов, вынуждены проходить болезненную реструктуризацию.

https://ukraina.ru/20230626/1047559505.html

https://ukraina.ru/20230417/1045393472.html

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новости, украина, пакистан, эфиопия, бангладеш, шри-ланка, зарубежье, мвф, дефолт