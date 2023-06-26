МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины - 26.06.2023 Украина.ру
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МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины
МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины - 26.06.2023 Украина.ру
МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины
Международный валютный фонд (МВФ) уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, сообщили журналисты РИА Новости 26 июня
2023-06-26T11:48
2023-06-26T11:48
новости
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пакистан
эфиопия
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мвф
дефолт
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МВФ с 2015 года менял правила кредитования ради Украины.В последний раз правила были изменены таким образом, что МВФ "предоставил сам себе возможность оказывать финансовую помощь государствам, находящимся, по сути, в состоянии войны“.За 80 лет своего существования МВФ старательно избегал предоставления кредитов странам, вовлеченным в военные конфликты.В очередной раз это было наглядно продемонстрировано два года назад, когда обещанные Эфиопии деньги так до нее и не дошли из-за того, что в северной части страны вспыхнула гражданская война.Говоря о пакете финансирования Украины, Можин заявил, что в рамках общей суммы заимствований в 15,6 миллиарда долларов большая часть средств предназначена для погашения украинских долгов перед самим фондом по ранее полученным Украиной кредитам.По словам эксперта, МВФ таким образом решает две задачи: во-первых, позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было, уточнил он. Второе - фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера“, резюмировал Можин.В развивающихся странах выделение транша Украине восприняли как очередной случай предвзятости. Например, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка, чтобы получить кредиты от МВФ на несколько миллиардов долларов, вынуждены проходить болезненную реструктуризацию.
https://ukraina.ru/20230626/1047559505.html
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новости, украина, пакистан, эфиопия, бангладеш, шри-ланка, зарубежье, мвф, дефолт
Новости, Украина, Пакистан, Эфиопия, Бангладеш, Шри-Ланка, Зарубежье, МВФ, дефолт

МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины

11:48 26.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Международный валютный фонд (МВФ) уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, сообщили журналисты РИА Новости 26 июня
МВФ с 2015 года менял правила кредитования ради Украины.
"Ради Украины фонд уже три раза, начиная еще с 2015 года, менял правила (кредитования)", - сказал он.
В последний раз правила были изменены таким образом, что МВФ "предоставил сам себе возможность оказывать финансовую помощь государствам, находящимся, по сути, в состоянии войны“.
За 80 лет своего существования МВФ старательно избегал предоставления кредитов странам, вовлеченным в военные конфликты.
В очередной раз это было наглядно продемонстрировано два года назад, когда обещанные Эфиопии деньги так до нее и не дошли из-за того, что в северной части страны вспыхнула гражданская война.
Представитель России в МВФ Алексей Можин на заседании рабочей группы по реформированию международной финансовой архитектуры. - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
11:34
"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных странМногие страны, включая западные, оказались в критическом положении из-за высокого уровня госдолга, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости 26 июня
Говоря о пакете финансирования Украины, Можин заявил, что в рамках общей суммы заимствований в 15,6 миллиарда долларов большая часть средств предназначена для погашения украинских долгов перед самим фондом по ранее полученным Украиной кредитам.
По словам эксперта, МВФ таким образом решает две задачи: во-первых, позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было, уточнил он. Второе - фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера“, резюмировал Можин.
В развивающихся странах выделение транша Украине восприняли как очередной случай предвзятости. Например, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка, чтобы получить кредиты от МВФ на несколько миллиардов долларов, вынуждены проходить болезненную реструктуризацию.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
17 апреля, 12:15
Возмутились из-за Украины: страны Глобального Юга шокированы предвзятостью МВФПредвзятость Международного Валютного Фонда (МВФ) вызвала волну негодования в странах Глобального Юга из-за многомиллиардного транша, выделенного Украине, сообщает Bloomberg 13 апреля
 
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