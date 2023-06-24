https://ukraina.ru/20230624/1047531389.html

Мятежник Пригожин. Характер и роль, которую он исполняет

Мятежник Пригожин. Характер и роль, которую он исполняет - 24.06.2023 Украина.ру

Мятежник Пригожин. Характер и роль, которую он исполняет

Чем вызван "мятеж Пригожина" и какие у него будут последствия? Как известно, чтобы понять происходящее, надо попробовать понять характер человека и мотивы его поступков.

2023-06-24T15:02

2023-06-24T15:02

2023-06-24T15:04

эксклюзив

пригожин

астрология и политика

россия

украина

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Дерзкий и популярныйКакой характер у "мятежника" Евгения Викторовича Пригожина?Это человек необычайно энергичный, резкий, поспешный. На словах конфликтный и неуживчивый, в поступках тоже.Дерзкий, вспыльчивый человек, с трудным характером.Его характер ясен каждому, кто послушает хотя бы пару его выступлений последних месяцев. А выступал Пригожин чуть ли не ежедневно. Он многое вложил в свою "раскрутку". И несмотря на то, что он постоянно заявлял об отсутствии политических амбиций, они у него, очевидно, были. Судя хотя бы по количеству его выступлений.Их было даже слишком много. Личные выступления, на камеру, "соло". Ответы на вопросы корреспондентов, наших и зарубежных, аудио. Встречи с гражданами страны (турне по крупнейшим городам России в июне).Резкий, конфликтный, "борец за правду". Эту социальную роль Евгений Пригожин использовал на полную катушку. И в какой-то степени он стал заложником этой роли, увлекся.Пока он был в роли боевого командира, Пригожин был в народе чрезвычайно популярен. Пока требовал снаряды - тоже. Хотя все понимают, что руководил военными операциями не Пригожин лично. И со снарядами история не до конца понятная. Хотя бы уже потому, что Минобороны - государственная структура, а ЧВК "Вагнер" - частная. И как Минобороны должно снабжать частную структуру боеприпасами, не очень понятно, а по сути дело это - противозаконное. И тут вопрос скорее даже законодателям, то есть к Госдуме.Но зато эта роль "борца за правду" сделала Пригожина популярным и очень узнаваемым человеком.Когда Пригожин стал постоянно выступать против Министерства обороны России, популярность его стала очевидно падать. Большинству его прежних сторонников было непонятно: как можно быть за Россию и выступать против её военного руководства? Если бы хотя бы было мирное время!Народ стал удивляться, а количество тех, кто искренне и безоговорочно симпатизировал Пригожину на этапе пресловутого "снарядного голода", резко упало.Но нет, Евгений Пригожин продолжал гнуть свою линию упорно и даже в чём-то истерично.Соответствует ли это его характеру? Нет.Увлекся ролью?Пригожин - человек умный и осторожный, иначе он не стал бы успешнейшим бизнесменом.Свою так называемую "истеричность" он умело дозировал.Это человек высокого актерского мастерства. Способный на крайние авантюры. Но при этом осторожный и расчётливый.Почему же и как он решился на безумный шаг блокирования штаба МО России в Ростове. И как получилось, что его многодневный конфликт с Министерством обороны вышел из под контроля?Вместо критики военного руководства, он вдруг выступил с совершенно безумными заявлениями о том, что и само начало СВО было неверным шагом.Возможно, его действительно захлестнуло эмоциональное "затмение" после событий в лагерях "Вагнера" (которые МО России считает фейком, и видео якобы ударов по лагерям, действительно, очень неубедительные).Но это его никак не оправдывает.Удар в спину"Ударом в спину" назвал президент Владимир Путин авантюру с вооруженным мятежом. "Не дадим повториться трагедии гражданской войны", - призвал президент.Но как такое могло в принципе произойти с Героем России, человеком храбрым, отважным, компетентным, умным?"Звезда" Украины и Ходорковский*Давайте вспомним реакцию "небратьев" с Украины на Евгения Пригожина. Последние полгода, например, разве кто-то с Украины критиковал знаменитого начальника "вагнеро́в"?Нет, нет. Пригожиным даже немного восхищались. Так, сдержанно. Всё-таки это враг, который противостоял ВСУ в Бахмуте. Но его даже называли "гордостью России", что совершенно немыслимо для украинских пабликов.Не было в его адрес никаких оскорбительных выражений, каких-нибудь людоедских высказываний, как любят на Украине.А вот призывов сделать президентом России через контролируемые украинским Центром проведения специальных операций сайты в российском интернете было и продолжает поступать все время. Над этим работают в Украине, в городе Днепре целые колл-центры - одной рукой обманывают россиян, обчищая их счета в банках, другой подсовывают им же "будущего президента России", о чем прямо так и заявляют! Теперь же он и вовсе в одночасье стал на Украине "звездой". А беглый олигарх, безусловный враг России Михаил Ходорковский* призывает жителей России помогать Пригожину в его "походе на Москву".Свою позицию Ходорковский описал предельно ясно: "помогать хоть чёрту, если он решил выступить против этого режима" (на самом деле - против России, но этого Ходорковский, конечно, предпочитает прямо не говорить).Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который мечтает уничтожить всех русских, счастливо вздыхает: "смутные времена в России, опричники идут задавать вопросы".Опричники?Попутно нельзя не отметить вопиющую безграмотность Подоляка.Опричники в России всегда, наоборот, подавляли мятежи, боролись с внутренней крамолой и сепаратизмом, охраняли границы нашего государства.Так что опричники идут, и они хотят, действительно, задать кое-кому вопросы, но они направляются как раз к сепаратистам бывшей УССР. Вот это более достоверное сравнение. Как можно быть таким безграмотным идиотом!Чужой среди чужихПригожин оказался сейчас, по сути, в стане врагов.Возникает предположение: а что, если ЦИПСО и другие манипуляторы сыграли на каких-то слабых сторонах характера Пригожина?Общество в России постепенно отворачивалось от него, популярность падала. Другие начали получать лавры победителей. А Пригожин становился постепенно героем хроники былых побед. Ещё немного - и он сравнялся бы по популярности с кем-нибудь из "ветеранов войны", которые пользуются заслуженным уважением, но уже не вызывают трепета, восхищения и ежедневного внимания публики.Да, такое могло случиться. У очень умного, но увы, непомерно тщеславного человека произошло "затмение разума". Недостаток внимания, недостаток признания - после шквала народной любви. Эту "ломку" не могут пережить зачастую и очень умные и честные люди.А тут - ЦИПСО, где его называют "гордость России".Есть вероятность, что он одумается, когда увидит, вместе с кем он оказался в "одном окопе".С Ходорковским? С бандеровским руководством Украины?Хвалит Пригожина теперь глава ГУР МО Украины Буданов (или скорее натовские офицеры, которые пишут под его именем). Хвалит президент Зеленский. То есть его ХВАЛЯТ враги России. Это уже одно должно насторожить того, кто совсем недавно "смотрел на них через прицел винтовки".Одно это должно заставить Евгения Пригожина ужаснуться. Или нет? Скоро увидим.ЗатмениеА теперь немного астрологии.В карте Пригожина есть интересное сочетание: Марс в соединении с Ураном и с Черной Луной. Именно по этим градусам сейчас идут транзитный Марс с Черной Луной, делает аспект Уран.Нечто очень нехорошее происходит с Пригожиным. Это и так взрывная комбинация планет. Делает человека неуживчивым, склонным к внезапным поступкам. А сейчас - роковые для него дни. Очень сложное сочетание планет.Судьба его могла повернуться так, чтобы он станет спасителем человечества. А может, наоборот, стать предателем и отщепенцем.И это очень похоже на личное "солнечное затмение"."Пороблено" (сделано), как говорят на Украине, где очень верят во всяческие порчу и сглаз.Евгений Пригожин должен очнуться. Через несколько дней. Чтобы только не было для него все кончено уже через эти несколько дней.А отдельно хотелось бы отметить небывалую консолидацию общества вокруг президента России.Вот эти люди в футболках и шортах в Ростове, которые подходят на улице к вооруженным "вагнерам" со словами:- Ты Президента России слышал?!!Давайте, Евгений Викторович, вы тоже послушайте. Пока не стало совсем поздно.И кстати, последний вопрос: где он будет брать снаряды, которых ему постоянно не хватало? У Ходорковского*?* Признан в России иноагентом

https://ukraina.ru/20230624/1047530279.html

https://ukraina.ru/20230624/1047528975.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, пригожин, россия, украина