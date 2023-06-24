https://ukraina.ru/20230624/1047528975.html

Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством

Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством - 24.06.2023 Украина.ру

Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством

Бойцы Минобороны России и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в "зоны напряженности". Рамзан Кадыров заявил о готовности подавить военный мятеж жесткими мерами. Об этом он написал в телеграм-канале 24 июня

2023-06-24T12:06

2023-06-24T12:06

2023-06-24T12:06

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пригожин

марш

фсб

уголовное дело

мятеж

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Гнусным предательством и военным мятежом назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кадыров поддержал президента России Владимира Путина, и отправил бойцов Росгвардии по Чеченской Республике в зоны напряженности. Кадыров призвал бойцов не поддаваться на провокации. Безопасность государства и сплоченность общества, несмотря на то, что бы бойцам не обещали, превыше всего, добавил он. Враги России на Западе используют ситуацию. Они запугивают россиян, вбрасывают дезинформацию, пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны. Кадыров назвал это последствиями "предательского марша Пригожина". Мятеж должен быть подавлен, заключил Кадыров. Также он заявил о готовности принять жесткие меры в случае необходимости.

https://ukraina.ru/20230624/1047527006.html

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новости, кадыров, пригожин, марш, фсб, уголовное дело, мятеж