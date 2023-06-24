Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством - 24.06.2023 Украина.ру
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Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством - 24.06.2023 Украина.ру
Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
Бойцы Минобороны России и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в "зоны напряженности". Рамзан Кадыров заявил о готовности подавить военный мятеж жесткими мерами. Об этом он написал в телеграм-канале 24 июня
2023-06-24T12:06
2023-06-24T12:06
новости
кадыров
пригожин
марш
фсб
уголовное дело
мятеж
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Гнусным предательством и военным мятежом назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кадыров поддержал президента России Владимира Путина, и отправил бойцов Росгвардии по Чеченской Республике в зоны напряженности. Кадыров призвал бойцов не поддаваться на провокации. Безопасность государства и сплоченность общества, несмотря на то, что бы бойцам не обещали, превыше всего, добавил он. Враги России на Западе используют ситуацию. Они запугивают россиян, вбрасывают дезинформацию, пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны. Кадыров назвал это последствиями "предательского марша Пригожина". Мятеж должен быть подавлен, заключил Кадыров. Также он заявил о готовности принять жесткие меры в случае необходимости.
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новости, кадыров, пригожин, марш, фсб, уголовное дело, мятеж
Новости, Кадыров, Пригожин, марш, ФСБ, уголовное дело, мятеж

Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством

12:06 24.06.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Бойцы Минобороны России и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в "зоны напряженности". Рамзан Кадыров заявил о готовности подавить военный мятеж жесткими мерами. Об этом он написал в телеграм-канале 24 июня
Гнусным предательством и военным мятежом назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кадыров поддержал президента России Владимира Путина, и отправил бойцов Росгвардии по Чеченской Республике в зоны напряженности.
"Все происходящее - НОЖ В СПИНУ и настоящий военный мятеж!", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Кадыров призвал бойцов не поддаваться на провокации. Безопасность государства и сплоченность общества, несмотря на то, что бы бойцам не обещали, превыше всего, добавил он.
"Происходящее - это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению", - заявил Кадыров.
Враги России на Западе используют ситуацию. Они запугивают россиян, вбрасывают дезинформацию, пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны. Кадыров назвал это последствиями "предательского марша Пригожина".
Мятеж должен быть подавлен, заключил Кадыров. Также он заявил о готовности принять жесткие меры в случае необходимости.
Президент РФ В. Путин
10:23
Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю РоссиюНепомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер". Об этом 24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении, которое было опубликовано на сайте Кремля
 
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12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
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12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
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