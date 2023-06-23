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Ракетные атаки: как в Донецке работают ПВО и спасатели

Ракетные атаки: как в Донецке работают ПВО и спасатели - 23.06.2023 Украина.ру

Ракетные атаки: как в Донецке работают ПВО и спасатели

Столица ДНР постоянно попадает под ракетные обстрелы войск киевского режима, и с их последствиями самоотверженно борются сотрудники экстренных служб города.

2023-06-23T05:41

2023-06-23T05:41

2023-06-23T05:41

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Июньским вечером Донецк подвергся очередным ракетным обстрелам, причем использовались ракеты западного производства.Инверсивный след ракеты сразу привлек внимание горожан, собравшихся на свою обычную вечернюю тусовку возле продуктового магазина в Пролетарском районе.Тут, на опрятных деревянных лавочках, они постоянно встречаются, обсуждают свои повседневные дела и проблемы, в том числе обстрелы города украинскими войсками."ПВО сработала", - уверенно озвучил свою гипотезу стройный небритый парень, одетый по гражданке, но с военной выправкой. Спустя несколько секунд он отправил сигарету в урну, и одновременно с эти прозвучал звук взрыва."Ну точно ПВО", - сказал он и быстро засобирался по своим внезапно возникшим делам. Все остальные продолжили общаться как ни в чем не бывало.Погрузившись в местные донецкие телеграм-каналы, мне минут через 15 удалось выяснить, что ракета, судя по всему, упала на оживленной Мариупольской трассе на выезде из города неподалеку от крупного супермаркета. Других взрывов за это время слышно не было.Одинокий "Хаймарс"Отправившись на место происшествия, вскоре обнаружили искореженную хвостовую часть ракеты, а потом и неразорвавшуюся боевую часть, в которой перемешались металлические шарики разного размера и белая масса, похожая на пластид.Практически одновременно с нами сюда прибыли несколько корреспондентских групп других изданий. Снимали находку, копались в обнажившихся внутреннностях ракеты.Судя по следу на асфальте, оставшемуся после того, как прибывшие на место падения ракеты спасатели со всеми необходимыми мерами предосторожности переместили ее в кузов спецавтомобиля, самая опасная часть ракеты приземлилась плашмя, взрыватель не сработал.Это были останки "Хаймарса", успешно сбитого нашей ПВО. Как жаловались сами американцы, эти ракеты в последнее время потеряли свою эффективность - мол, русские как-то научились "выключать" их электронную начинку и лишать связи со спутниками.Перед нами лежал пример такой успешной работы нашей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.МЧСники от комментариев отказались, сообщив, что за это им начальство "головы открутит", и уехали. Все это происходило так буднично, как будто дворник где-нибудь во дворе многоэтажки, завершив очередную уборку двора, шел домой, увидел валяющуюся бутылку, подобрал ее и выкинул в мусорный бак по дороге.Однако в ребятах чувствовалось с одной стороны постоянное напряжение, переходящее в усталость, а с другой - радость от того, что в этот раз ничего не взорвалось и не взорвется.Освобождая место в машине для взрывоопасного груза, они достали садовые грабли. Одна штука была явно фабричного изготовления, а вторая больше похожа на самоделку: поперек длинной деревянной ручки крепилась металлическая полоса, в которую были вбиты тонкие кривые проволочные прутья.Вот еще одно сходство с дворниками. Но этот нехитрый инвентарь они возят с собой не затем, чтобы разгребать листья, а для того, чтобы убирать коварные мины - "лепестки", которыми украинские "грады" периодически засеивают кварталы Донецка. Особенно это актуально для Петровского и Киевского районов города, самых близких к передовой.Однако и в центре Донецка небезопасно. Спустя два часа после прилета, около восьми вечера, мы с водителем Славой зашли выпить кофе в одну из забегаловок, и тут услышали довольно близкий разрыв.Радиоэлектронная борьбаНа слух определить, где именно случилось падение, не удалось, но вскоре пронесшаяся пожарная машина указала направление. Последовав за ней, спустя несколько кварталов приехали к зданию местного ЦУМа, неподалеку от которого и обнаружились обломки ракеты.Ходовая часть ракеты с иностранной маркировкой, но внешне непохожая на "Хаймарс", лежала на тротуаре. Белого цвета, с небольшими крыльями, диаметром поменьше.Мы были первыми из корреспондентов, прибывших к месту падения ракеты, однако и спасателей опередили местные жители."Раздался грохот. Ну, вышли, естественно, посмотреть где. Увидели, что дерево повреждено. Увидели, что пожарные приехали. Говорят, что это снаряд "Урагана" (РСЗО советского производства)", рассказал пожилой мужчина.Позднее СЦКК в официальном комментарии сообщило, что это не "Ураган", а обломки ракеты "Харм".Это авиационная ракета типа "воздух-земля", предназначенная специально для поражения средств радиолокациии. Она автоматически наводится на радиолокационную станцию, после чего способна поразить ее даже в случае выключения РЛС.Недавно их стали устанавливать на еще оставшиеся на вооружении Украины МиГ-29 и Су-27, изначально же они запускались с американских F-16 и европейских истребителей "Торнадо".Судя по всему, мы стали свидетелями очередной неудачной попытки нанести удар по российской системе ПВО. Сначала с помощью единичного запуска ракеты "Хаймарс" выявили РЛС, потом нанесли по ней удар с помощью специально для этого предназначенной ракетой "Харм".В пользу того, что это не случайное совпадение, говорит тот факт, что был запущен всего один "Хаймарс" - обычно запуск пакетный, шесть ракет идут практически одновременно, с небольшими интервалами.Что ж, не зря беспокоятся американцы: самое лучшее их вооружение пасует перед мастерством наших военных. А в Донецке еще один день прошел без того, чтобы погиб кто-то из мирных жителей - и это самая позитивная новость.

https://ukraina.ru/20230620/1047412265.html

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эксклюзив, днр, спасатели, обстрелы, пво, россия, новые регионы, мчс рф, мчс, himars