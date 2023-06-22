https://ukraina.ru/20230622/1047481293.html

Кремль опроверг слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС

Кремль опроверг слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС - 22.06.2023 Украина.ру

Кремль опроверг слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС), являются очередной ложью. Об этом заявил журналистам 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2023-06-22T14:00

2023-06-22T14:00

2023-06-22T14:00

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запорожская аэс

новые регионы

владимир зеленский

дмитрий песков

магатэ

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"Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть", - указал официальный представитель Кремля.Песков обратил внимание, что в самое ближайшее время запланированы контакты руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Росатома Алексея Лихачева.Несколькими часами ранее Зеленский в своем телеграм-канале заверил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20230622/1047432745.html

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новости, запорожская аэс, новые регионы, владимир зеленский, дмитрий песков, магатэ