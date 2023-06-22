Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины
Конфликт на Украине не должен вылиться в противостояние Североатлантического альянса и России. Об этом 22 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге
"Нужно следить, чтобы война не привела к эскалации между Россией и НАТО. Этого не произошло, и этого не произойдет", — заверил Шольц.
Он также назвал вопрос вступления Украины в НАТО не приоритетным. По его словам, вопрос стремления страны в альянс следует "рассматривать трезво", в текущий момент нужно сосредоточиться на ее военных потребностях.
3 июня, 10:40"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за УкраинуТолпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе. Люди обвинили его в разжигании войны на Украине. Об этом 2 июня сообщила местная газета Bild.