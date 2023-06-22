https://ukraina.ru/20230622/1047473814.html

Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины

Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины - 22.06.2023 Украина.ру

Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины

Конфликт на Украине не должен вылиться в противостояние Североатлантического альянса и России. Об этом 22 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге

2023-06-22T12:08

2023-06-22T12:08

2023-06-22T12:08

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"Нужно следить, чтобы война не привела к эскалации между Россией и НАТО. Этого не произошло, и этого не произойдет", — заверил Шольц.Он также назвал вопрос вступления Украины в НАТО не приоритетным. По его словам, вопрос стремления страны в альянс следует "рассматривать трезво", в текущий момент нужно сосредоточиться на ее военных потребностях.

https://ukraina.ru/20230603/1046864476.html

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олаф шольц, украина, новости, нато, зарубежье