Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины - 22.06.2023 Украина.ру
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Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины
Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины - 22.06.2023 Украина.ру
Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины
Конфликт на Украине не должен вылиться в противостояние Североатлантического альянса и России. Об этом 22 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге
2023-06-22T12:08
2023-06-22T12:08
олаф шольц
украина
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нато
зарубежье
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"Нужно следить, чтобы война не привела к эскалации между Россией и НАТО. Этого не произошло, и этого не произойдет", — заверил Шольц.Он также назвал вопрос вступления Украины в НАТО не приоритетным. По его словам, вопрос стремления страны в альянс следует "рассматривать трезво", в текущий момент нужно сосредоточиться на ее военных потребностях.
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олаф шольц, украина, новости, нато, зарубежье
Олаф Шольц, Украина, Новости, НАТО, Зарубежье

Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины

12:08 22.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Конфликт на Украине не должен вылиться в противостояние Североатлантического альянса и России. Об этом 22 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге
"Нужно следить, чтобы война не привела к эскалации между Россией и НАТО. Этого не произошло, и этого не произойдет", — заверил Шольц.
Он также назвал вопрос вступления Украины в НАТО не приоритетным. По его словам, вопрос стремления страны в альянс следует "рассматривать трезво", в текущий момент нужно сосредоточиться на ее военных потребностях.
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
3 июня, 10:40
"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за УкраинуТолпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе. Люди обвинили его в разжигании войны на Украине. Об этом 2 июня сообщила местная газета Bild.
 
Олаф ШольцУкраинаНовостиНАТОЗарубежье
 
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