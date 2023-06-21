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Население Германии рекордно выросло за счёт украинских беженцев – FAZ
Население Германии рекордно выросло за счёт украинских беженцев – FAZ - 21.06.2023 Украина.ру
Население Германии рекордно выросло за счёт украинских беженцев – FAZ
На конец 2022 года в Германии проживало 84,4 миллиона человека, что на 1,1 миллиона больше, чем годом ранее. Прирост населения объясняется наплывом украинских беженцев, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 20 июня
2023-06-21T12:00
2023-06-21T12:00
2023-06-21T12:00
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В Германии зафиксировали рекордный рост населения до 84,4 миллионов человек. Эксперты связывают это с большим числом иммигрантов с Украины, сообщили журналисты FAZ.Издание приводит данные Федерального статистического управления, согласно которому в 2021 году рост составил 82 000 человек. Это означает, что в конце 2022 года в Германии проживало 84,4 миллиона человек — самый высокий показатель с послевоенных времён.Такое развитие событий связано со значительным увеличением чистой иммиграции до 1,455 млн человек, в основном за счёт беженцев с Украины. При этом в 2021 году смертность вновь превысила рождаемость.На конец 2022 года в Германии проживало 72 млн немцев и 12,3 млн человек с иностранным гражданством. Большинство из них имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство.Наибольший абсолютный прирост в прошлом году наблюдался среди людей с украинским (плюс 915 000), афганским (плюс 61 000) или сирийским (плюс 48 000) гражданством.Наибольший прирост населения наблюдается в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, зарубежье, украина, украинские беженцы, беженцы, население, рост, рост
Новости, Германия, Зарубежье, Украина, украинские беженцы, беженцы, население, рост, рост
Население Германии рекордно выросло за счёт украинских беженцев – FAZ
На конец 2022 года в Германии проживало 84,4 миллиона человека, что на 1,1 миллиона больше, чем годом ранее. Прирост населения объясняется наплывом украинских беженцев, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 20 июня
В Германии зафиксировали рекордный рост населения до 84,4 миллионов человек. Эксперты связывают это с большим числом иммигрантов с Украины, сообщили журналисты FAZ.
Издание приводит данные Федерального статистического управления, согласно которому в 2021 году рост составил 82 000 человек. Это означает, что в конце 2022 года в Германии проживало 84,4 миллиона человек — самый высокий показатель с послевоенных времён.
Такое развитие событий связано со значительным увеличением чистой иммиграции до 1,455 млн человек, в основном за счёт беженцев с Украины. При этом в 2021 году смертность вновь превысила рождаемость.
"Количество украинцев, проживающих в Германии, увеличилось более чем в шесть раз в период с начала и до конца года", — говорится в сообщении Федерального ведомства.
На конец 2022 года в Германии проживало 72 млн немцев и 12,3 млн человек с иностранным гражданством. Большинство из них имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство.
Наибольший абсолютный прирост в прошлом году наблюдался среди людей с украинским (плюс 915 000), афганским (плюс 61 000) или сирийским (плюс 48 000) гражданством.
Наибольший прирост населения наблюдается в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг.