Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области - 20.06.2023 Украина.ру
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Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области
Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области - 20.06.2023 Украина.ру
Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка и Васильевском районе. Об этом он сообщил 20 июня в своем телеграм-канале
2023-06-20T14:58
2023-06-20T14:58
новости
новые регионы
запорожская область
евгений балицкий
комендантский час
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"Подписал Указ "О режиме комендантского часа в городе Васильевка и Васильевском районе", согласно которому с 20 июня 2023 года в Васильевке и Васильевском районе устанавливается комендантский час с 21.30 до 05.00", - написал он.Ранее время комендантского часа в Васильевке было с 20.00 до 6.00.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
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новости, новые регионы, запорожская область, евгений балицкий, комендантский час
Новости, Новые регионы, Запорожская область, Евгений Балицкий, комендантский час

Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области

14:58 20.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка и Васильевском районе. Об этом он сообщил 20 июня в своем телеграм-канале
"Подписал Указ "О режиме комендантского часа в городе Васильевка и Васильевском районе", согласно которому с 20 июня 2023 года в Васильевке и Васильевском районе устанавливается комендантский час с 21.30 до 05.00", - написал он.
Ранее время комендантского часа в Васильевке было с 20.00 до 6.00.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
Вчера, 14:14
В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области В Симферополе на Евпаторийском шоссе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидатом в депутаты от "Единой России" Владимиром Епифановым. Об этом 19 июня сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
 
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