Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка и Васильевском районе. Об этом он сообщил 20 июня в своем телеграм-канале
"Подписал Указ "О режиме комендантского часа в городе Васильевка и Васильевском районе", согласно которому с 20 июня 2023 года в Васильевке и Васильевском районе устанавливается комендантский час с 21.30 до 05.00", - написал он.
Ранее время комендантского часа в Васильевке было с 20.00 до 6.00.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
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