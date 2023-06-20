https://ukraina.ru/20230620/1047409918.html

Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области

Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области - 20.06.2023 Украина.ру

Балицкий сократил комендантский час в прифронтовом городе Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка и Васильевском районе. Об этом он сообщил 20 июня в своем телеграм-канале

2023-06-20T14:58

2023-06-20T14:58

2023-06-20T14:58

новости

новые регионы

запорожская область

евгений балицкий

комендантский час

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"Подписал Указ "О режиме комендантского часа в городе Васильевка и Васильевском районе", согласно которому с 20 июня 2023 года в Васильевке и Васильевском районе устанавливается комендантский час с 21.30 до 05.00", - написал он.Ранее время комендантского часа в Васильевке было с 20.00 до 6.00.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.

https://ukraina.ru/20230619/1047365763.html

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новости, новые регионы, запорожская область, евгений балицкий, комендантский час