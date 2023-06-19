https://ukraina.ru/20230619/1047376787.html

Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО

Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО - 19.06.2023 Украина.ру

Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", секретарь регионального отделения партии в Херсонской области и руководитель гуманитарной миссии "ЕР" в регионе Игорь Кастюкевич рассказал мультимедийному изданию Украина.ру о последствиях подрыва Каховской ГЭС, о работе спасателей, а также о ситуации в регионе

2023-06-19T16:54

2023-06-19T16:54

2023-06-19T16:55

херсон

каховская гэс

каховское водохранилище

видео

спасатели

мчс

единая россия

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00:41 - О гуманитарной ситуации в регионе после уничтожения Каховской ГЭС; 08:55 – Что делали с теми, кто отказался от эвакуации; 10:40 – О военной угрозе в условиях техногенной катастрофы; 15:36 – О компенсациях и о помощи жителям, пострадавшим от затопления; 22:52 – О самом сложном в ликвидации последствий на Каховской ГЭС.ТГ-канал Игоря Кастюкевича: https://t.me/kastyukevich_liveЕдиный колл-центр по вопросам помощи: +7 (800) 301-99-99 "Горячая линия" по вопросам эвакуации в Херсонской области: +7 (990) 228-14-20

каховское водохранилище

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херсон, каховская гэс, каховское водохранилище, видео, спасатели, мчс, единая россия, видео