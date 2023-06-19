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Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО
Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО - 19.06.2023 Украина.ру
Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", секретарь регионального отделения партии в Херсонской области и руководитель гуманитарной миссии "ЕР" в регионе Игорь Кастюкевич рассказал мультимедийному изданию Украина.ру о последствиях подрыва Каховской ГЭС, о работе спасателей, а также о ситуации в регионе
2023-06-19T16:54
2023-06-19T16:54
2023-06-19T16:55
херсон
каховская гэс
каховское водохранилище
видео
спасатели
мчс
единая россия
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00:41 - О гуманитарной ситуации в регионе после уничтожения Каховской ГЭС; 08:55 – Что делали с теми, кто отказался от эвакуации; 10:40 – О военной угрозе в условиях техногенной катастрофы; 15:36 – О компенсациях и о помощи жителям, пострадавшим от затопления; 22:52 – О самом сложном в ликвидации последствий на Каховской ГЭС.ТГ-канал Игоря Кастюкевича: https://t.me/kastyukevich_liveЕдиный колл-центр по вопросам помощи: +7 (800) 301-99-99 "Горячая линия" по вопросам эвакуации в Херсонской области: +7 (990) 228-14-20
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, каховская гэс, каховское водохранилище, видео, спасатели, мчс, единая россия, видео
Херсон, Каховская ГЭС, Каховское водохранилище, Видео, спасатели, МЧС, Единая Россия
Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО
16:54 19.06.2023 (обновлено: 16:55 19.06.2023)
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", секретарь регионального отделения партии в Херсонской области и руководитель гуманитарной миссии "ЕР" в регионе Игорь Кастюкевич рассказал мультимедийному изданию Украина.ру о последствиях подрыва Каховской ГЭС, о работе спасателей, а также о ситуации в регионе
00:41 - О гуманитарной ситуации в регионе после уничтожения Каховской ГЭС;
08:55 – Что делали с теми, кто отказался от эвакуации;
10:40 – О военной угрозе в условиях техногенной катастрофы;
15:36 – О компенсациях и о помощи жителям, пострадавшим от затопления;
22:52 – О самом сложном в ликвидации последствий на Каховской ГЭС.
ТГ-канал Игоря Кастюкевича: https://t.me/kastyukevich_live
Единый колл-центр по вопросам помощи: +7 (800) 301-99-99
"Горячая линия" по вопросам эвакуации в Херсонской области: +7 (990) 228-14-20