Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО - 19.06.2023 Украина.ру
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Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО
Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО - 19.06.2023 Украина.ру
Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", секретарь регионального отделения партии в Херсонской области и руководитель гуманитарной миссии "ЕР" в регионе Игорь Кастюкевич рассказал мультимедийному изданию Украина.ру о последствиях подрыва Каховской ГЭС, о работе спасателей, а также о ситуации в регионе
2023-06-19T16:54
2023-06-19T16:55
херсон
каховская гэс
каховское водохранилище
видео
спасатели
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единая россия
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00:41 - О гуманитарной ситуации в регионе после уничтожения Каховской ГЭС; 08:55 – Что делали с теми, кто отказался от эвакуации; 10:40 – О военной угрозе в условиях техногенной катастрофы; 15:36 – О компенсациях и о помощи жителям, пострадавшим от затопления; 22:52 – О самом сложном в ликвидации последствий на Каховской ГЭС.ТГ-канал Игоря Кастюкевича: https://t.me/kastyukevich_liveЕдиный колл-центр по вопросам помощи: +7 (800) 301-99-99 "Горячая линия" по вопросам эвакуации в Херсонской области: +7 (990) 228-14-20
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херсон, каховская гэс, каховское водохранилище, видео, спасатели, мчс, единая россия, видео
Херсон, Каховская ГЭС, Каховское водохранилище, Видео, спасатели, МЧС, Единая Россия

Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО

16:54 19.06.2023 (обновлено: 16:55 19.06.2023)
 
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Депутат Государственной Думы РФ, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", секретарь регионального отделения партии в Херсонской области и руководитель гуманитарной миссии "ЕР" в регионе Игорь Кастюкевич рассказал мультимедийному изданию Украина.ру о последствиях подрыва Каховской ГЭС, о работе спасателей, а также о ситуации в регионе
00:41 - О гуманитарной ситуации в регионе после уничтожения Каховской ГЭС;
08:55 – Что делали с теми, кто отказался от эвакуации;
10:40 – О военной угрозе в условиях техногенной катастрофы;
15:36 – О компенсациях и о помощи жителям, пострадавшим от затопления;
22:52 – О самом сложном в ликвидации последствий на Каховской ГЭС.
ТГ-канал Игоря Кастюкевича: https://t.me/kastyukevich_live
Единый колл-центр по вопросам помощи: +7 (800) 301-99-99
"Горячая линия" по вопросам эвакуации в Херсонской области: +7 (990) 228-14-20
 
ХерсонКаховская ГЭСКаховское водохранилищеВидеоспасателиМЧСЕдиная Россия
 
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