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Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата"
Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата" - 18.06.2023 Украина.ру
Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата"
Т-14 "Армата" российского производства, который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество – необитаемую башню, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive 18 июня
2023-06-18T16:03
2023-06-18T16:03
2023-06-18T16:03
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"Армата" гораздо легче американского "Абрамса", оснащена тепловизионным прицелом, который может обнаруживать и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и до трех с половиной километров ночью, сообщил журналист.Он также отметил, что российский танк стреляет снарядами 9М119 "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони.Т-14 "Армата" — российский боевой танк с необитаемой башней, на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".Танк оснащён единой системой управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ), связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Система разработана воронежским концерном "Созвездие" и представляет собой единую систему управления боем, включающую в себя одиннадцать подсистем, отвечающих за управление средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением. Кроме того, ЕСУ ТЗ также позволяет создать единую информационную сеть, с интеграцией различных видов связи, включая связь с беспилотными аппаратами и другими средствами разведки, онлайн-взаимодействие разных родов войск на поле боя.Ранее министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области и потребовал увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем.
https://ukraina.ru/20230503/1045905965.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армата, танк, пво
Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата"
Т-14 "Армата" российского производства, который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество – необитаемую башню, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive 18 июня
"Армата" гораздо легче американского "Абрамса", оснащена тепловизионным прицелом, который может обнаруживать и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и до трех с половиной километров ночью, сообщил журналист.
Он также отметил, что российский танк стреляет снарядами 9М119 "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони.
"Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня", — указал журналист.
Т-14 "Армата" — российский боевой танк с необитаемой башней, на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".
Танк оснащён единой системой управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ), связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Система разработана воронежским концерном "Созвездие" и представляет собой единую систему управления боем, включающую в себя одиннадцать подсистем, отвечающих за управление средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением. Кроме того, ЕСУ ТЗ также позволяет создать единую информационную сеть, с интеграцией различных видов связи, включая связь с беспилотными аппаратами и другими средствами разведки, онлайн-взаимодействие разных родов войск на поле боя.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области и потребовал увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем.