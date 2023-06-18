Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата" - 18.06.2023 Украина.ру
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Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата"
Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата" - 18.06.2023 Украина.ру
Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата"
Т-14 "Армата" российского производства, который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество – необитаемую башню, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive 18 июня
2023-06-18T16:03
2023-06-18T16:03
новости
армата
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"Армата" гораздо легче американского "Абрамса", оснащена тепловизионным прицелом, который может обнаруживать и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и до трех с половиной километров ночью, сообщил журналист.Он также отметил, что российский танк стреляет снарядами 9М119 "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони.Т-14 "Армата" — российский боевой танк с необитаемой башней, на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".Танк оснащён единой системой управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ), связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Система разработана воронежским концерном "Созвездие" и представляет собой единую систему управления боем, включающую в себя одиннадцать подсистем, отвечающих за управление средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением. Кроме того, ЕСУ ТЗ также позволяет создать единую информационную сеть, с интеграцией различных видов связи, включая связь с беспилотными аппаратами и другими средствами разведки, онлайн-взаимодействие разных родов войск на поле боя.Ранее министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области и потребовал увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем.
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новости, армата, танк, пво
Новости, Армата, танк, ПВО

Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата"

16:03 18.06.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДемонстрация танка Т-14 "Армата"
Демонстрация танка Т-14 Армата
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Т-14 "Армата" российского производства, который может столкнуться с американским "Абрамсом" в конфликте на Украине, имеет большое преимущество – необитаемую башню, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive 18 июня
"Армата" гораздо легче американского "Абрамса", оснащена тепловизионным прицелом, который может обнаруживать и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и до трех с половиной километров ночью, сообщил журналист.
Он также отметил, что российский танк стреляет снарядами 9М119 "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони.
"Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня", — указал журналист.
Т-14 "Армата" — российский боевой танк с необитаемой башней, на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".
Танк оснащён единой системой управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ), связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Система разработана воронежским концерном "Созвездие" и представляет собой единую систему управления боем, включающую в себя одиннадцать подсистем, отвечающих за управление средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением. Кроме того, ЕСУ ТЗ также позволяет создать единую информационную сеть, с интеграцией различных видов связи, включая связь с беспилотными аппаратами и другими средствами разведки, онлайн-взаимодействие разных родов войск на поле боя.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области и потребовал увеличить производство танков и тяжелых огнеметных систем.
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Управляемые авиабомбы и танки "Армата". Военный эксперт рассказал, какое вооружение появилось в зоне СВО Постепенно российская армия наполняется теми видами вооружений, которые ранее применялись в СВО крайне ограниченно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
 
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