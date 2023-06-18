"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней - 18.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230618/1047340737.html
"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней - 18.06.2023 Украина.ру
"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об основных угрозах от Украины после уничтожения Каховской ГЭС, а также о главных темах на встрече президента России с военными корреспондентами:
2023-06-18T15:35
2023-06-18T15:35
видео
владимир путин
каховская гэс
дроны
военкор
угрозы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/12/1047339762_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98613a8d95a45d440667edd4072910bb.jpg
0:46 – Нападение морских дронов на корабль ЧФ; 8:18 – Визит африканской делегации в Киев; 12:06 – Простор для диверсий после уничтожения Каховской ГЭС; 15:30 – Наступление ВСУ и его тактика; 20:44 – Встреча Владимира Путина с военкорами;
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/12/1047339762_234:0:1194:720_1920x0_80_0_0_72aa3e90ad67f49cbf135105a5282eaf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, владимир путин, каховская гэс, дроны, военкор, угрозы, видео
Видео, Владимир Путин, Каховская ГЭС, дроны, военкор, угрозы

"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней

15:35 18.06.2023
 
Читать в
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об основных угрозах от Украины после уничтожения Каховской ГЭС, а также о главных темах на встрече президента России с военными корреспондентами:
0:46 – Нападение морских дронов на корабль ЧФ;
8:18 – Визит африканской делегации в Киев;
12:06 – Простор для диверсий после уничтожения Каховской ГЭС;
15:30 – Наступление ВСУ и его тактика;
20:44 – Встреча Владимира Путина с военкорами;
 
ВидеоВладимир ПутинКаховская ГЭСдронывоенкоругрозы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Путин: Залужный может находиться за пределами Украины
16:27Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ
16:24Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
16:21ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении
16:16В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ
16:11В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭС
16:08"Это безумие!" США и Германия хотят обойти правила Альянса ради Украины
16:07Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
16:03Американские военные восхитились главной особенностью российского танка "Армата"
16:00Украинский военнопленный: бойцами ВСУ командуют поляки и американцы
15:58ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
15:55Выросло число госпитализированных после подрыва Каховской ГЭС
15:35"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
15:32Запорожский фронт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июня
15:30Черноморский флот – 1918: "Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги"
10:12"Вы точно наш министр?" Депутат бундестага уличил Бербок и Хабека в работе на Украину
09:55Договор России и Украины, никаких поблажек для членства в НАТО. Главное на Украине на утро 18 июня
09:42NYT: российские военные опережают ВСУ из-за улучшенной тактики и резервов
09:05"Победить её невозможно". Британская журналистка рассказала, как Россия справляется с санкциями
08:04Африканские колонии Второй Речи Посполитой
Лента новостейМолния