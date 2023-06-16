https://ukraina.ru/20230616/1047297318.html

Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища

Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища - 16.06.2023 Украина.ру

Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища

Не успели в Киеве утихнуть страсти по поводу неработающих бомбоубежищ, как разгорелся новый скандал по их комплектации

2023-06-16T14:25

2023-06-16T14:25

2023-06-16T14:25

эксклюзив

украина

киев

бомбоубежища

закупки

скандал

соцсети

эксперты

александр семченко

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Проверка, которую провели городские власти, показала, что большая часть укрытий не отвечают не только нормам безопасности, но даже элементарным санитарным нормам. Выводы сделали быстро, было принято решение обустроить и осовременить бомбоубежища. Модернизация подвалов дошла до такого уровня, что объявили тендер на закупку овощерезек и барабанов. Скандала было не избежать. Уже в пятницу, 16 июня, после громкого резонанса Днепровский район Киева досрочно разорвал договор на закупку барабанов в столичные укрытия. Об этом говорится на сайте Prozorro.Украинские эксперты и лидеры мнений обсудили эту тему в соцсетях.Политический эксперт Александр Семченко:Натовская оккупационная администрация закупила барабанов почти на 900 тыс. грн. ($25 тыс.) "психологической разгрузки детей".Представляете, как под детское "бум-бум" в закрытом помещении "психологически разгрузятся" взрослые? Ещё будучи на территории Рейха, я заметил, что власти специально нагнетают нервозность и чувство опасности. Те же сигналы воздушной тревоги включали абсолютно без причины (потом иногда сообщали об учениях). Людей просто сводят с ума.Журналист и политолог Янина Соколовская:Все просто: они буквально поняли фразу какая разница и перевели ее как "нам все по барабану".Украинский политик Борислав Береза:Слышали ли вы официальное заявление НАБУ, ДБР или БЭБ о том, что они начали дело по барабанам за 900 000, сковородкам за 1,5 млн гривен и другим выходкам Днепровской РГА? Нет? А что так? Или эти органы, которые сейчас контролируются Банковой, не видят преступления и не хотят заниматься Павлом Бабием, руководителем Днепровской РГА в Киеве, награжденным президентом Зеленским медалью "За оборону Украины"? Назащищал. И не он один. Это все, что нужно знать о состоянии и управляемости нашей правоохранительной системы.Народный депутат Макс Бужанский:Хотели бы вырастить детей читателями, закупили бы книги.Но решили воспитывать комсомольцев, и понадобились барабаны.Журналист Василий Апасов:Да вы охренеете…. В Киеве закупили музыкальные инструменты на почти 900.000 для психологической разгрузки детей в бомбоубежищах. То есть, блютуз-колонка не разгрузит, а инструменты могут. Ну ок… на них, кстати кто-то еще играть должен.Это не все, наберите воздух в легкие….Знаете какие инструменты купили? Думаете скрипку, или флейту? Может пианино? … - БАРАБАНЫНу и конечно, комплект молоточков для них за почти 700.000 грн. В задумке инициаторов барабаны норм разгрузят детей вовремя угрозы взрывов. Отличилось управление образования Днепровской районной администрации.Чиновники закупили 306 барабанов из натуральной кожи стоимостью от 1900 до 3960 гривен за единицу и 153 комплекта молоточков к ним.Общественный деятель Дмитрий Спивак:ДУРДОМ. Глава Днепровского района Киева Павел Бабий закупил в столичные укрытия БАРАБАНЫ из натуральной кожи на 900 тысяч гривен.Эти барабаны необходимы для ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ ДЕТЕЙ. Заботливые вы наши. А теперь представьте, сколько миллионов освоили на ремонте убежищ. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!! По голове себе постучите, уроды…Украинский политик, замминистра соцполитики по евроинтеграции Анна Сергеева:Деньги туда, деньги сюда… Барабан. Овощерезка. Сковорода. Укрытие школьное. О партах и стульях — подумаем после. Ведь барабаны нужны, чтобы заглушить звук прилета. Наверное. Из проверок столичных укрытий - треть в минус. Непригодны для обитания и сохранения жизни. В остальных - просто караул. Стены в плесени, без элементарных условий и вентиляции. Дверь втридорога. Штукатурка вдвое. Только что читала расследователя, который просмотрел ныне не сильно контролируемые тендеры. По-моему, это — мародерство. Во время войны тратить деньги на откровенные прихоти, когда в порядок не приведены все укрытия. Когда над головой летит ракета, тебе безразлично фреш и барабан — нужно ощущение безопасности. Какой город не обеспечил большую часть горожан. И это столица, где расходы безумны. На бумаге. На топовые сковородки как в дорогом ресторане. Мне интересно, как эти люди спят? Как им во время тревог, когда слышны прилеты? И зная, что с их легкой руки деньги списаны не в защиту людей, а на барабан. Зная, что, возможно, именно в эти минуты люди стоят в укрытии, потому что там негде сесть. Или оно вообще закрыто. Совесть не мучает? Не тошнит от собственного безразличия? Тех, кто принимает решение на такие тендеры, списывает средства на разную дичь и закрывает глаза на захламленные города, которые должны спасать людей.Украинский политик Дмитрий Быков:В Киеве объявлена тревога, а я уже слышу как в Днепровском районе города Киева в укрытиях заработали овощерезки, электропательные и барабаны. Бей в барабан – бам-бам! Короче, вы поняли: эта коррупция так забембала, что ни один барабан не поможет. Только гильотина, только справедливый суд. Ладно, с судом я переборщил. Только гильотина...* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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