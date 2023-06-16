https://ukraina.ru/20230616/1047297318.html
Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища
Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища - 16.06.2023 Украина.ру
Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища
Не успели в Киеве утихнуть страсти по поводу неработающих бомбоубежищ, как разгорелся новый скандал по их комплектации
2023-06-16T14:25
2023-06-16T14:25
2023-06-16T14:25
эксклюзив
украина
киев
бомбоубежища
закупки
скандал
соцсети
эксперты
александр семченко
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Проверка, которую провели городские власти, показала, что большая часть укрытий не отвечают не только нормам безопасности, но даже элементарным санитарным нормам. Выводы сделали быстро, было принято решение обустроить и осовременить бомбоубежища. Модернизация подвалов дошла до такого уровня, что объявили тендер на закупку овощерезек и барабанов. Скандала было не избежать. Уже в пятницу, 16 июня, после громкого резонанса Днепровский район Киева досрочно разорвал договор на закупку барабанов в столичные укрытия. Об этом говорится на сайте Prozorro.Украинские эксперты и лидеры мнений обсудили эту тему в соцсетях.Политический эксперт Александр Семченко:Натовская оккупационная администрация закупила барабанов почти на 900 тыс. грн. ($25 тыс.) "психологической разгрузки детей".Представляете, как под детское "бум-бум" в закрытом помещении "психологически разгрузятся" взрослые? Ещё будучи на территории Рейха, я заметил, что власти специально нагнетают нервозность и чувство опасности. Те же сигналы воздушной тревоги включали абсолютно без причины (потом иногда сообщали об учениях). Людей просто сводят с ума.Журналист и политолог Янина Соколовская:Все просто: они буквально поняли фразу какая разница и перевели ее как "нам все по барабану".Украинский политик Борислав Береза:Слышали ли вы официальное заявление НАБУ, ДБР или БЭБ о том, что они начали дело по барабанам за 900 000, сковородкам за 1,5 млн гривен и другим выходкам Днепровской РГА? Нет? А что так? Или эти органы, которые сейчас контролируются Банковой, не видят преступления и не хотят заниматься Павлом Бабием, руководителем Днепровской РГА в Киеве, награжденным президентом Зеленским медалью "За оборону Украины"? Назащищал. И не он один. Это все, что нужно знать о состоянии и управляемости нашей правоохранительной системы.Народный депутат Макс Бужанский:Хотели бы вырастить детей читателями, закупили бы книги.Но решили воспитывать комсомольцев, и понадобились барабаны.Журналист Василий Апасов:Да вы охренеете…. В Киеве закупили музыкальные инструменты на почти 900.000 для психологической разгрузки детей в бомбоубежищах. То есть, блютуз-колонка не разгрузит, а инструменты могут. Ну ок… на них, кстати кто-то еще играть должен.Это не все, наберите воздух в легкие….Знаете какие инструменты купили? Думаете скрипку, или флейту? Может пианино? … - БАРАБАНЫНу и конечно, комплект молоточков для них за почти 700.000 грн. В задумке инициаторов барабаны норм разгрузят детей вовремя угрозы взрывов. Отличилось управление образования Днепровской районной администрации.Чиновники закупили 306 барабанов из натуральной кожи стоимостью от 1900 до 3960 гривен за единицу и 153 комплекта молоточков к ним.Общественный деятель Дмитрий Спивак:ДУРДОМ. Глава Днепровского района Киева Павел Бабий закупил в столичные укрытия БАРАБАНЫ из натуральной кожи на 900 тысяч гривен.Эти барабаны необходимы для ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ ДЕТЕЙ. Заботливые вы наши. А теперь представьте, сколько миллионов освоили на ремонте убежищ. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!! По голове себе постучите, уроды…Украинский политик, замминистра соцполитики по евроинтеграции Анна Сергеева:Деньги туда, деньги сюда… Барабан. Овощерезка. Сковорода. Укрытие школьное. О партах и стульях — подумаем после. Ведь барабаны нужны, чтобы заглушить звук прилета. Наверное. Из проверок столичных укрытий - треть в минус. Непригодны для обитания и сохранения жизни. В остальных - просто караул. Стены в плесени, без элементарных условий и вентиляции. Дверь втридорога. Штукатурка вдвое. Только что читала расследователя, который просмотрел ныне не сильно контролируемые тендеры. По-моему, это — мародерство. Во время войны тратить деньги на откровенные прихоти, когда в порядок не приведены все укрытия. Когда над головой летит ракета, тебе безразлично фреш и барабан — нужно ощущение безопасности. Какой город не обеспечил большую часть горожан. И это столица, где расходы безумны. На бумаге. На топовые сковородки как в дорогом ресторане. Мне интересно, как эти люди спят? Как им во время тревог, когда слышны прилеты? И зная, что с их легкой руки деньги списаны не в защиту людей, а на барабан. Зная, что, возможно, именно в эти минуты люди стоят в укрытии, потому что там негде сесть. Или оно вообще закрыто. Совесть не мучает? Не тошнит от собственного безразличия? Тех, кто принимает решение на такие тендеры, списывает средства на разную дичь и закрывает глаза на захламленные города, которые должны спасать людей.Украинский политик Дмитрий Быков:В Киеве объявлена тревога, а я уже слышу как в Днепровском районе города Киева в укрытиях заработали овощерезки, электропательные и барабаны. Бей в барабан – бам-бам! Короче, вы поняли: эта коррупция так забембала, что ни один барабан не поможет. Только гильотина, только справедливый суд. Ладно, с судом я переборщил. Только гильотина...* Орфография и пунктуация авторов сохранены
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, украина, киев, бомбоубежища, закупки, скандал, соцсети, эксперты, александр семченко
Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища
Не успели в Киеве утихнуть страсти по поводу неработающих бомбоубежищ, как разгорелся новый скандал по их комплектации
Проверка, которую провели городские власти, показала, что большая часть укрытий не отвечают не только нормам безопасности, но даже элементарным санитарным нормам. Выводы сделали быстро, было принято решение обустроить и осовременить бомбоубежища.
Модернизация подвалов дошла до такого уровня, что объявили тендер на закупку овощерезек и барабанов. Скандала было не избежать.
Уже в пятницу, 16 июня, после громкого резонанса Днепровский район Киева досрочно разорвал договор на закупку барабанов в столичные укрытия. Об этом говорится на сайте Prozorro.
Украинские эксперты и лидеры мнений обсудили эту тему в соцсетях.
Политический эксперт Александр Семченко:
Натовская оккупационная администрация закупила барабанов почти на 900 тыс. грн. ($25 тыс.) "психологической разгрузки детей".
Представляете, как под детское "бум-бум" в закрытом помещении "психологически разгрузятся" взрослые? Ещё будучи на территории Рейха, я заметил, что власти специально нагнетают нервозность и чувство опасности. Те же сигналы воздушной тревоги включали абсолютно без причины (потом иногда сообщали об учениях).
Людей просто сводят с ума.
Журналист и политолог Янина Соколовская:
Все просто: они буквально поняли фразу какая разница и перевели ее как "нам все по барабану".
Украинский политик Борислав Береза:
Слышали ли вы официальное заявление НАБУ, ДБР или БЭБ о том, что они начали дело по барабанам за 900 000, сковородкам за 1,5 млн гривен и другим выходкам Днепровской РГА? Нет? А что так?
Или эти органы, которые сейчас контролируются Банковой, не видят преступления и не хотят заниматься Павлом Бабием, руководителем Днепровской РГА в Киеве, награжденным президентом Зеленским медалью "За оборону Украины"? Назащищал.
И не он один. Это все, что нужно знать о состоянии и управляемости нашей правоохранительной системы.
Народный депутат Макс Бужанский:
Хотели бы вырастить детей читателями, закупили бы книги.
Но решили воспитывать комсомольцев, и понадобились барабаны.
Журналист Василий Апасов:
Да вы охренеете…. В Киеве закупили музыкальные инструменты на почти 900.000 для психологической разгрузки детей в бомбоубежищах. То есть, блютуз-колонка не разгрузит, а инструменты могут. Ну ок… на них, кстати кто-то еще играть должен.
Это не все, наберите воздух в легкие….
Знаете какие инструменты купили? Думаете скрипку, или флейту? Может пианино?
… - БАРАБАНЫ
Ну и конечно, комплект молоточков для них за почти 700.000 грн.
В задумке инициаторов барабаны норм разгрузят детей вовремя угрозы взрывов.
Отличилось управление образования Днепровской районной администрации.
Чиновники закупили 306 барабанов из натуральной кожи стоимостью от 1900 до 3960 гривен за единицу и 153 комплекта молоточков к ним.
Общественный деятель Дмитрий Спивак:
Глава Днепровского района Киева Павел Бабий закупил в столичные укрытия БАРАБАНЫ из натуральной кожи на 900 тысяч гривен.
Эти барабаны необходимы для ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ ДЕТЕЙ.
А теперь представьте, сколько миллионов освоили на ремонте убежищ. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!! По голове себе постучите, уроды…
Украинский политик, замминистра соцполитики по евроинтеграции Анна Сергеева:
Деньги туда, деньги сюда… Барабан. Овощерезка. Сковорода. Укрытие школьное. О партах и стульях — подумаем после. Ведь барабаны нужны, чтобы заглушить звук прилета. Наверное.
Из проверок столичных укрытий - треть в минус. Непригодны для обитания и сохранения жизни. В остальных - просто караул. Стены в плесени, без элементарных условий и вентиляции. Дверь втридорога. Штукатурка вдвое.
Только что читала расследователя, который просмотрел ныне не сильно контролируемые тендеры. По-моему, это — мародерство. Во время войны тратить деньги на откровенные прихоти, когда в порядок не приведены все укрытия.
Когда над головой летит ракета, тебе безразлично фреш и барабан — нужно ощущение безопасности. Какой город не обеспечил большую часть горожан. И это столица, где расходы безумны. На бумаге. На топовые сковородки как в дорогом ресторане.
Мне интересно, как эти люди спят? Как им во время тревог, когда слышны прилеты? И зная, что с их легкой руки деньги списаны не в защиту людей, а на барабан. Зная, что, возможно, именно в эти минуты люди стоят в укрытии, потому что там негде сесть. Или оно вообще закрыто.
Совесть не мучает? Не тошнит от собственного безразличия? Тех, кто принимает решение на такие тендеры, списывает средства на разную дичь и закрывает глаза на захламленные города, которые должны спасать людей.
Украинский политик Дмитрий Быков:
В Киеве объявлена тревога, а я уже слышу как в Днепровском районе города Киева в укрытиях заработали овощерезки, электропательные и барабаны. Бей в барабан – бам-бам!
Короче, вы поняли: эта коррупция так забембала, что ни один барабан не поможет. Только гильотина, только справедливый суд. Ладно, с судом я переборщил. Только гильотина...
* Орфография и пунктуация авторов сохранены