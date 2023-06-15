Александр Гронский: кто он - 15.06.2023 Украина.ру
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Александр Гронский: кто он
Александр Гронский: кто он - 15.06.2023 Украина.ру
Александр Гронский: кто он
Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова
2023-06-15T13:17
2023-06-15T13:17
новости
александр гронский
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В 1999 г. закончил исторический факультет Белорусского государственного университета, получив диплом с отличием, и поступил в аспирантуру Белорусского государственного университета. В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию «Политическая полиция Российской империи и её деятельность на территории Беларуси во второй трети XIX — начале ХХ в.» (специальности отечественная история, всемирная история). В 2006 г. получил учёное звание доцента. Сфера научных интересов: внутренняя и внешняя политика Белоруссии, Украины и Молдавии; белорусский и украинский национализмы. В 1998—1999 гг. — работал в средних школах г. Минска и деревни Красновки Светлогорского района Гомельской области (Белоруссия) учителем истории. В 2001—2002 гг. — работал преподавателем истории в Белорусском национальном техническом университете, потом преподавателем культурологи Минского высшего колледжа МВД. С 2002 по 2004 гг. — проходил службу в органах внутренних дел Республики Беларусь на должностях преподавателя и курсового офицера в Минском высшем колледже МВД и Академии МВД Республики Беларусь. В 2004—2007 гг. — доцент кафедры политологии Института парламентаризма и предпринимательства (Минск). Преподавал спецкурсы политологического цикла. В 2007—2017 гг. — доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (Минск). Преподавал политологию и основы идеологии белорусского государства. Одновременно является доцентом кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии им. святителя Кирилла Туровского, а также заместителем заведующего Центром евразийских исследований филиала Российского государственного социального университета в Минске. С 2017 г. — и. о. ведущего научного сотрудника в ИМЭМО РАН. Член редколлегии научного электронного журнала «Аспект», член редколлегии научно-просветительного сайта «Западная Русь», эксперт и член Клуба друзей Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова МИД РФ.
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новости, александр гронский
Новости, Александр Гронский

Александр Гронский: кто он

13:17 15.06.2023
 
© из личного архиваАлександр Гронский
Александр Гронский
© из личного архива
Читать в
Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова
В 1999 г. закончил исторический факультет Белорусского государственного университета, получив диплом с отличием, и поступил в аспирантуру Белорусского государственного университета.
В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию «Политическая полиция Российской империи и её деятельность на территории Беларуси во второй трети XIX — начале ХХ в.» (специальности отечественная история, всемирная история).
В 2006 г. получил учёное звание доцента. Сфера научных интересов: внутренняя и внешняя политика Белоруссии, Украины и Молдавии; белорусский и украинский национализмы.
В 1998—1999 гг. — работал в средних школах г. Минска и деревни Красновки Светлогорского района Гомельской области (Белоруссия) учителем истории.
В 2001—2002 гг. — работал преподавателем истории в Белорусском национальном техническом университете, потом преподавателем культурологи Минского высшего колледжа МВД.
С 2002 по 2004 гг. — проходил службу в органах внутренних дел Республики Беларусь на должностях преподавателя и курсового офицера в Минском высшем колледже МВД и Академии МВД Республики Беларусь.
В 2004—2007 гг. — доцент кафедры политологии Института парламентаризма и предпринимательства (Минск). Преподавал спецкурсы политологического цикла.
В 2007—2017 гг. — доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (Минск). Преподавал политологию и основы идеологии белорусского государства. Одновременно является доцентом кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии им. святителя Кирилла Туровского, а также заместителем заведующего Центром евразийских исследований филиала Российского государственного социального университета в Минске.
С 2017 г. — и. о. ведущего научного сотрудника в ИМЭМО РАН.
Член редколлегии научного электронного журнала «Аспект», член редколлегии научно-просветительного сайта «Западная Русь», эксперт и член Клуба друзей Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова МИД РФ.
 
НовостиАлександр Гронский
 
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