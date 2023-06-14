За три года почти на 13%: в России выросло число IT-компаний
© CC0, Pixabayинтернет компьютер ноутбук
© CC0, Pixabay
С января 2020 по май 2023 года число IT-компаний в России выросло на 12,7%. Теперь в стране 200,7 тысяч таких организаций. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков сервиса "Контур.Фокус". Их результаты 14 июня опубликовало агентство РИА Новости
"Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года увеличилось на 12,7% - с 178 170 по 200 740 организаций", - говорится в исследовании, где также уточняется, что всего за это время было зарегистрировано 111 602 организации, а ликвидировано - 89 494.
Лидер по числу IT-компаний - Москва, где на май 2023 года было зарегистрировано 47 391 организаций. Также в пятерку лидеров также входят Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, а также Краснодарский край. Меньше всего IT-компаний на данный момент в Херсонской области - пока всего две.
Регион-лидер по приросту числа IT-компаний - Луганская Народная Республика. В 2021 году в регионе работали четыре такие организации, а сейчас - 62. А вот Байконур, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Крым и Белгородская область пока показывают снижение числа IT-компаний.
"Поддержка от государства в виде нулевой ставки налога на прибыль, пониженных страховых взносов и льготных кредитов для компаний и их работников стали одними из ключевых факторов, способствовавших росту рынка IT. Благодаря санкциям создание программного обеспечения получило позитивный толчок, подстегнув спрос на отечественные аналоги", - прокомментировал ситуацию эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев.
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