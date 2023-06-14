https://ukraina.ru/20230614/1047196884.html

За три года почти на 13%: в России выросло число IT-компаний

За три года почти на 13%: в России выросло число IT-компаний - 14.06.2023 Украина.ру

За три года почти на 13%: в России выросло число IT-компаний

С января 2020 по май 2023 года число IT-компаний в России выросло на 12,7%. Теперь в стране 200,7 тысяч таких организаций. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков сервиса "Контур.Фокус". Их результаты 14 июня опубликовало агентство РИА Новости

2023-06-14T07:54

2023-06-14T07:54

2023-06-14T07:54

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"Число IT-компаний в России с января 2020 по май 2023 года увеличилось на 12,7% - с 178 170 по 200 740 организаций", - говорится в исследовании, где также уточняется, что всего за это время было зарегистрировано 111 602 организации, а ликвидировано - 89 494.Лидер по числу IT-компаний - Москва, где на май 2023 года было зарегистрировано 47 391 организаций. Также в пятерку лидеров также входят Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, а также Краснодарский край. Меньше всего IT-компаний на данный момент в Херсонской области - пока всего две.Регион-лидер по приросту числа IT-компаний - Луганская Народная Республика. В 2021 году в регионе работали четыре такие организации, а сейчас - 62. А вот Байконур, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Крым и Белгородская область пока показывают снижение числа IT-компаний.

https://ukraina.ru/20230419/1045481567.html

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2023

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новости, it-компания, россия, рост