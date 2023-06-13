https://ukraina.ru/20230613/1047180209.html

Президент Франции просит разрешения посетить саммит БРИКС - СМИ

Президент Франции просит разрешения посетить саммит БРИКС - СМИ - 13.06.2023 Украина.ру

Президент Франции просит разрешения посетить саммит БРИКС - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон изъявил желание принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе, об этом он попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу, сообщает газета Opinion со ссылкой на источники 13 июня

2023-06-13T17:16

2023-06-13T17:16

2023-06-13T17:16

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В издании уточнили, что ЮАР пока не дала ответа, готова ли она дать возможность другим международным лидерам принять участие в мероприятии.Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП. В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.

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новости, брикс, эммануэль макрон, франция