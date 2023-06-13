https://ukraina.ru/20230613/1047180209.html
Президент Франции просит разрешения посетить саммит БРИКС - СМИ
Президент Франции просит разрешения посетить саммит БРИКС - СМИ - 13.06.2023 Украина.ру
Президент Франции просит разрешения посетить саммит БРИКС - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон изъявил желание принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе, об этом он попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу, сообщает газета Opinion со ссылкой на источники 13 июня
2023-06-13T17:16
2023-06-13T17:16
2023-06-13T17:16
новости
брикс
эммануэль макрон
франция
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В издании уточнили, что ЮАР пока не дала ответа, готова ли она дать возможность другим международным лидерам принять участие в мероприятии.Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП. В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
https://ukraina.ru/20230601/1046824997.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брикс, эммануэль макрон, франция
Президент Франции просит разрешения посетить саммит БРИКС - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон изъявил желание принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе, об этом он попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу, сообщает газета Opinion со ссылкой на источники 13 июня
В издании уточнили, что ЮАР пока не дала ответа, готова ли она дать возможность другим международным лидерам принять участие в мероприятии.
"Глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу о возможности приехать (на саммит). Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня", - говорится в сообщении.
Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.
БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.
В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.