https://ukraina.ru/20230613/1047170921.html
Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым
Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым - 13.06.2023 Украина.ру
Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 июня в интервью французскому телевидению заявил, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине
2023-06-13T13:50
2023-06-13T13:50
2023-06-13T13:50
переговоры
новости
украина
петер сийярто
сергей лавров
диалог
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"На последнем саммите G20 госсекретарь США (Энтони Блинкен) тоже встречался с российским коллегой. Я тоже продолжаю диалог с главой российского МИД Лавровым, потому что я думаю, что если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир", - сказал Сийярто.По его словам, украинский конфликт "не закончится на поле боя, он должен закончиться за столом переговоров, а для переговоров надо продолжать диалог".Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
переговоры, новости, украина, петер сийярто, сергей лавров, диалог
переговоры, Новости, Украина, Петер Сийярто, Сергей Лавров, диалог
Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 июня в интервью французскому телевидению заявил, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине
"На последнем саммите G20 госсекретарь США (Энтони Блинкен) тоже встречался с российским коллегой. Я тоже продолжаю диалог с главой российского МИД Лавровым, потому что я думаю, что если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир", - сказал Сийярто.
По его словам, украинский конфликт "не закончится на поле боя, он должен закончиться за столом переговоров, а для переговоров надо продолжать диалог".
Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.