https://ukraina.ru/20230613/1047170921.html

Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым

Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым - 13.06.2023 Украина.ру

Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 июня в интервью французскому телевидению заявил, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине

2023-06-13T13:50

2023-06-13T13:50

2023-06-13T13:50

переговоры

новости

украина

петер сийярто

сергей лавров

диалог

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"На последнем саммите G20 госсекретарь США (Энтони Блинкен) тоже встречался с российским коллегой. Я тоже продолжаю диалог с главой российского МИД Лавровым, потому что я думаю, что если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир", - сказал Сийярто.По его словам, украинский конфликт "не закончится на поле боя, он должен закончиться за столом переговоров, а для переговоров надо продолжать диалог".Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html

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переговоры, новости, украина, петер сийярто, сергей лавров, диалог