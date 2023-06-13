Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым - 13.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230613/1047170921.html
Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым
Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым - 13.06.2023 Украина.ру
Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 июня в интервью французскому телевидению заявил, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине
2023-06-13T13:50
2023-06-13T13:50
переговоры
новости
украина
петер сийярто
сергей лавров
диалог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/95/1021979574_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_a0eb121b85afd3d3ac989e1db408b6f1.jpg
"На последнем саммите G20 госсекретарь США (Энтони Блинкен) тоже встречался с российским коллегой. Я тоже продолжаю диалог с главой российского МИД Лавровым, потому что я думаю, что если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир", - сказал Сийярто.По его словам, украинский конфликт "не закончится на поле боя, он должен закончиться за столом переговоров, а для переговоров надо продолжать диалог".Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/95/1021979574_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_4ddc0174de7ea091c26c1fd622fdd3c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
переговоры, новости, украина, петер сийярто, сергей лавров, диалог
переговоры, Новости, Украина, Петер Сийярто, Сергей Лавров, диалог

Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым

13:50 13.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 июня в интервью французскому телевидению заявил, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине
"На последнем саммите G20 госсекретарь США (Энтони Блинкен) тоже встречался с российским коллегой. Я тоже продолжаю диалог с главой российского МИД Лавровым, потому что я думаю, что если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир", - сказал Сийярто.
По его словам, украинский конфликт "не закончится на поле боя, он должен закончиться за столом переговоров, а для переговоров надо продолжать диалог".
Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 18:15
Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на УкраинеПоявились чёткие кадры с уничтоженной западной бронетехникой. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заговорил о переговорах с Россией
 
переговорыНовостиУкраинаПетер СийяртоСергей Лавровдиалог
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Украинские СМИ в ярости: хорватский фестиваль отказался "отменить" российских мультипликаторов
14:07"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада
13:59Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО
13:56Активисты требуют проверить московский бар "Сионист" на предмет финансирования ВСУ
13:50Глава МИД Венгрии указал на важность диалога с Лавровым
13:32Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT
13:24Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области
13:06Автор "Ешь, молись, люби" отказалась от выхода новой антисоветской книги из-за давления с Украины
13:00Захват западной техники, атаки ВСУ, помощь жителям приграничья. Главное на Украине на 13:00 13 июня
12:53Украинское оружие, оказавшееся не украинским. Чем ВСУ пытаются заменить автомат Калашникова
12:53"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружия
12:51Германия не готова возместить Киеву каждый уничтоженный Leopard 2
12:48Позиционный тупик в российско-украинском конфликте и помощь НАТО
12:37Сергей Марков: США сделают все, чтобы Украина начала тактическую ядерную войну с Россией
12:23Язык до Киева доведёт. Пушкин — абсолютное оружие России
12:20Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО
12:03Украинские "патриоты" вспомнили о зеленке и мусорном баке. На этот раз их целью стал Черновол
12:03Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в Европе
11:53В НАТО обеспокоены из-за развития отношений Китая и России
11:43"Выжигать калёным железом": Малькевич о псевдоидолах и новых героях РФ
Лента новостейМолния