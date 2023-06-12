https://ukraina.ru/20230612/1047082034.html

Александр Полищук: Не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение

Александр Полищук: Не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение - 12.06.2023 Украина.ру

Александр Полищук: Не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение

США допустили во Вьетнаме ту же ошибку, что и СССР в Афганистане. Они пытались удержать у власти непопулярное правительство. Россия в ходе СВО этого не делает. Всё, что Россия освобождает на Украине, она оставляет за собой, не пытаясь удержать чей-то режим. Поэтому она обязательно одержит победу, считает военный историк Александр Полищук

2023-06-12T06:32

2023-06-12T06:32

2023-06-12T06:32

интервью

россия

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сша

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авиация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В этом году исполнилось ровно 50 лет с того момента, как 29 марта 1973 года США завершили вывод своих войск из Вьетнама. В том конфликте (1964 -1975) Вашингтон поддерживал проамериканский Южный Вьетнам (Республика Вьетнам), столица которого располагалась в Сайгоне, а СССР — Северный Вьетнам (Демократическая республика Вьетнам, ДВР) со столицей в Ханое, а также действовавшую на Юге повстанческую организацию "Вьетконг" (Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама).- Александр, был ли вооруженный конфликт во Вьетнаме партизанской или сухопутной войной? Почему ВСУ не перешли к партизанщине, а решили оказать общевойсковое сопротивление?- Во Вьетнаме характер сражений определяла местность (джунгли) поэтому в приоритете были действия небольших отрядов – взвод или рота.В той войне сражались две полноценные армии с богатым боевым опытом. Причем опыт Вьетнама был даже чуть посвежее и более массовым, чем в США. Американцы пехотой воевали в последний раз в Корее, а Вьетнам в общевойсковом бою еще после этого бил французских колониалистов.Что касается Украины, то к партизанской войне способно только то общество, которое готово выйти из зоны комфорта. Из зоны комфорта гораздо легче выходить жителям стран с крайне низким уровнем жизни, например, хуситам в Йемене или душманам в Афганистане.Украинец, который ездит на автомобиле, обедает в ресторане, делает покупки в супермаркете, смотрит телевизор и сидит в интернете, не будет жить 24/7 в землянках и прятаться по лесам с соответствующим уровнем питания и гигиены.Я уже не говорю о том, что, в отличие от регулярной армии, повстанца нельзя отвести на ротацию, а партизанские тропы и схроны будут вычислять БПЛА, спутники и дроны.Возьмем для примера ту же Чечню. Как только российские власти обеспечили населению региона нормальный уровень жизни, они тут же перестали поддерживать боевиков. А те, лишившись поддержки людей и как следствие нормального питания и отдыха, быстро закончились.- Насколько поддержка СССР вьетнамских властей сопоставима с той поддержкой, которую Запад оказывает Украине?– Вьетнам поддерживали Китай и СССР. У Пекина своего ВПК тогда еще не было, все было советское. Следовательно, поддерживая Вьетнам, Китай это делал советским оружием. Таким образом, и Китай, и Вьетнам снабжал и поддерживал СССР.В основном СССР и Китай передавали Вьетнаму средства ПВО (ПЗРК Стрела-2, С-75, С-125), авиацию (Миги 17, 19 и 21), бронетехнику (в массе своей Т-54/55), стрелковое оружие (ППШ, СКС и АК), артиллерию и безоткатные орудия (СПГ-9). Еще у вьетнамцев было немного трофейного оружия от французов.На Украине же был свой ВПК, который был деклассирован с начала СВО нашими ракетами и ВКС. Но именно своего оружия Киев произвел много. И у него была ремонтная инфраструктура, где они могли восстанавливать свои БТР, танки и противотанковые комплексы. Поэтому Киеву в плане вооружения своих волн мобилизации было гораздо проще.- По поводу Вьетнамской войны есть стереотип, что американские самолеты выжигали напалмом джунгли вместе с партизанами. Было ли применение авиации со стороны США столь массовым? Почему "мы не бомбим Украину"?- Мы же знаем, чем закончилась война во Вьетнаме. Следовательно, таких массовых бомбардировок не было.Хочу напомнить, что Украина по площади в четыре раза больше чем Северный Вьетнам, а населения у нее всего в два раза больше, чем во Вьетнаме. Получается, что в два раза меньше вьетнамцев ютились на территории в 4 раза меньше, но эти атаки напалмом все равно не принесли США ожидаемого результата. Следовательно, массовые бомбардировки Украины будет минимум в 8 раз менее эффективными, чем бомбардировки Вьетнама.Более того, средства ПВО сейчас намного опаснее, чем 50-60 лет назад. Зачем нам терять технику и обученные экипажи, используя страшное оружие, которое выставит нас варварами?Цель России понятна - демилитаризация и денацификация. Ровнять Украину с землей и выжигать напалмом мирных жителей – не наш метод.- Противники уничтожения мостов через Днепр приводят в пример опыт уничтожения американцами железнодорожного моста "Пасть дракона", который США смогли разбомбить только в самом конце войны. Состоятелен ли сегодня этот аргумент?- Попытки уничтожить мост, когда вы не контролируете хотя бы один берег реки, будут эффективны только первое время. В целом же это бесполезно, потому что полотно можно отремонтировать, а в сами опоры попасть очень тяжело.Что касается "Пасти дракона", то американцы при полном господстве в воздухе смогли повредить его только в 1972 году. Они совершили 873 авиавылета, потеряв при этом 11 машин. А после войны мост был опять введен в строй.Есть еще один момент. Вьетнам воевал сам за себя, а киевский режим воюет за НАТО. Следовательно, чем больше западного оружия мы уничтожим на Украине, тем меньше у нас будет проблем потом, когда пойдем вперед. Так что пусть везут.- Почему техническое превосходство не помогло США одержать победу над Вьетнамом? Прослеживаются ли тут риски для российской армии?- США допустили во Вьетнаме ту же ошибку, что и СССР в Афганистане. Оба государства пытались удержать у власти непопулярное правительство.СССР поддерживал Бабрака Кармаля, который имел поддержку менее 10% населения, а США поддерживали правительство, против которого воевала масса партизан в самом Южном Вьетнаме. Мы сейчас слава богу этого не делаем. Все, что Россия освобождает на Украине, она оставляет за собой, не пытаясь удержать чей-то режим.Кстати, если бы за счет быстрой операции весной 2022 года у России бы получилось кого-нибудь посадить вместо Зеленского, то все проблемы, с которыми столкнулись США во Вьетнаме и СССР в Афганистане, нам были бы опять обеспечены.Так что, не дав Путину "взять Киев за три дня", НАТО обрекло Украину на поражение.Повторюсь, США при своем техническом превосходстве проиграли во Вьетнаме именно потому, что они не пытались сами всем "царствовать и владети", а пытались удержать на троне своих марионеток.Для России сейчас таких рисков нет. Мы зачищаем свои тылы и перемалываем живую силу противника.Всем понятно, что пока Запад дает деньги и пока украинская армия представляет собой организованную силу, у нас будут проблемы при любом режиме в Киеве. Поэтому нам этот военный потенциал надо именно уничтожить.- Был ли в ходе Вьетнамской войны пример, когда одна из сторон пыталась отчаянно наступать, а другая сторона обескровила потенциал наступающей стороны и отбила все атаки?- Сегодняшний "контрнаступ ВСУ" напоминает Тетское наступление (1968) и операцию "Нгуен Хюэ" (1972). Эти сражения закончились серьезным разгромом Северного Вьетнама в их генеральном наступлении.Нужно понимать, что непосредственно в бою вьетнамцы не выиграли у американцев ни одного сражения. Можно даже сказать, что Северный Вьетнам не выиграл ни одного сражения аж до 1975 года. Северный Вьетнам разбил Южный Вьетнам только после полного ухода армии США.То же самое касается СВО. Если бы Донбасс остался без поддержки России, ВСУ бы их разгромили Народную милицию, несмотря на все свои неудачи и поражения 2014-2015 года.Теперь поговорим о различиях. Тетское наступление было проиграно Вьетнамом, но привело к колоссальному психологическому эффекту в США и как следствие к антивоенным настроениям. Но Украина и Вьетнам - это абсолютно разные конфликты. Американцам война во Вьетнаме была чужда, а сейчас в СВО для обеих сторон - это уже вопрос более высокого порядка.Российское общество не больно пацифизмом. Мы рады успехам нашей армии и поддерживаем ее.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20230609/1047069547.html

https://ukraina.ru/20230609/1047046541.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сша, вьетнам, ссср, китай, сво, мост, авиация