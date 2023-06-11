Кремль оценил возможность переговоров с Киевом
12:23 11.06.2023 (обновлено: 12:31 11.06.2023)
Никаких договоренностей и предпосылок для переговоров РФ с Киевом нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующее видео опубликовали 11 июня в телеграм-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина
"Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", - сказал Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что "хозяева украинского режима не позволяют им начать переговоры с РФ", Россия видит нежелание и неготовность Украины к диалогу.