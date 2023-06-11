Кремль оценил возможность переговоров с Киевом - 11.06.2023 Украина.ру
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Кремль оценил возможность переговоров с Киевом
Кремль оценил возможность переговоров с Киевом - 11.06.2023 Украина.ру
Кремль оценил возможность переговоров с Киевом
Никаких договоренностей и предпосылок для переговоров РФ с Киевом нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующее видео опубликовали 11 июня в телеграм-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина
2023-06-11T12:23
2023-06-11T12:31
кремль
дмитрий песков
диалог
украина
новости
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"Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля добавил, что "хозяева украинского режима не позволяют им начать переговоры с РФ", Россия видит нежелание и неготовность Украины к диалогу.
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кремль, дмитрий песков, диалог, украина, новости
Кремль, Дмитрий Песков, диалог, Украина, Новости

Кремль оценил возможность переговоров с Киевом

12:23 11.06.2023 (обновлено: 12:31 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Никаких договоренностей и предпосылок для переговоров РФ с Киевом нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующее видео опубликовали 11 июня в телеграм-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина
"Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", - сказал Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что "хозяева украинского режима не позволяют им начать переговоры с РФ", Россия видит нежелание и неготовность Украины к диалогу.
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 11:50
Киев допускает переговоры с Москвой, но есть условиеПереговоры Киева с Москвой возможны при условии, что российская сторона поменяет цели спецоперации, заявил министр обороны Украины Алексей Резников украинскому изданию NV.ua. 9 июня
 
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