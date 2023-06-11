https://ukraina.ru/20230611/1047116515.html

Кремль оценил возможность переговоров с Киевом

Кремль оценил возможность переговоров с Киевом - 11.06.2023 Украина.ру

Кремль оценил возможность переговоров с Киевом

Никаких договоренностей и предпосылок для переговоров РФ с Киевом нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующее видео опубликовали 11 июня в телеграм-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина

2023-06-11T12:23

2023-06-11T12:23

2023-06-11T12:31

кремль

дмитрий песков

диалог

украина

новости

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"Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля добавил, что "хозяева украинского режима не позволяют им начать переговоры с РФ", Россия видит нежелание и неготовность Украины к диалогу.

https://ukraina.ru/20230609/1047063063.html

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кремль, дмитрий песков, диалог, украина, новости