https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html

Ракетный удар по Крыму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июня

Ракетный удар по Крыму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июня - 10.06.2023 Украина.ру

Ракетный удар по Крыму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июня

Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. По Крыму ВСУ выпустили две дальнобойные ракеты, которые перехватила российская ПВО

2023-06-10T13:00

2023-06-10T13:00

2023-06-10T13:00

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, выпустив 124 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе ребенка 2009 года рождения, в Петровском и Киевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 10 жилых домостроений в Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день ВСУ ужесточили обстрелы ДНР.Так, к полудню по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности ВСУ выпустили 38 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО, по Никитовскому и Центрально-Городскому району Горловки — 29 снарядов калибром 152 мм, по Александровке — 5 снарядов калибром 155 мм, по Гольмовскому — 5 снарядов калибром 152 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 июня по состоянию на 11:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Горловка (Центрально-Городской район) - по ул. Колхозной ранен мужчина 1982 года рождения", - сообщило представительство.Также вечером 9 июня вр.и.о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после удара ВСУ по детской базе отдыха в Геническом районе погиб один человек."Ещё одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения", — рассказал Сальдо.Номера и маркировка на обломках показывают, что украинские военные били именно британскими ракетами, переданными Киеву в конце весны, отметил врио главы региона."По нашим данным, ракеты летели на Бердянск, но потом были специально перенацелены на детский лагерь. Это при том, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников. Ракеты, несущие смерть детям", — заявил Сальдо.Его коллега — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — утром 10 июня опубликовал сводку по обстрелам его региона за минувшие сутки.По его словам, в Белгороде на офисное здание упал беспилотник со взрывным устройством. Детонации не произошло, но дрон загорелся. Никто не пострадал. Частично разрушена крыша здания. Осколками повреждены два автомобиля. Над Белгородом по 2 воздушным целям сработала наша система ПВО. Никто не пострадал. В результате падения осколков повреждения получил один автомобиль."В Белгородском районе 16 миномётных снарядов выпущено по селу Журавлевка, 9 миномётных снарядов – по селу Нехотеевка. Пострадавших и разрушений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены 4 автомобиля, в селе Никольское поврежден один частный дом – посечены фасад и кровля. Никто не пострадал", - также сообщил Гладков.Кроме того, в Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Тишанка. Зафиксировано 3 прилёта. Пострадавших и разрушений не было.В свою очередь, в Грайворонском городском округе по селу Смородино выпущено 2 минометных снаряда. Пострадавших нет. В трёх домовладениях повреждена кровля. Противник сбросил две гранаты на территории рядом с селом Дроновка. Обошлось без последствий.Самая напряжённая ситуация, как и прежде, в Шебекинском городском округе."По Шебекинскому городскому округу выпущено 82 единицы различных боеприпасов, зафиксировано 8 сбросов взрывных устройств с БПЛА. В Шебекино удары наносились по окраинам города. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. По посёлку Новая Таволжанка били снарядами "Града" – зафиксировано 10 прилётов. Никто не пострадал. Повреждено 6 домовладений. По селу Муром выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Белянка зафиксировано 2 прилета. Имеются повреждения на сельхозпредприятии. Повреждено 2 автомобиля. В селе Нижнее Березово – 5 прилётов. Есть одна пострадавшая – женщина с лёгким осколочным ранением ноги. От госпитализации отказалась. Разрушений нет. По селу Терезовка выпущено 3 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - рассказал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Ракетный удар по КрымуСилы ПВО сбили две ракеты, запущенные Украиной по Крыму, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов."Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своём телеграм-канале.В то же время, крымский общественник Александр Талипов уверен, что били по Крыму ракеты С-200."По моей информации сегодня по Крыму ВСУ выпустили две неуправляемые баллистические модернизированные ракеты С-200. Модернизация происходила с участием натовских специалистов. Дальность полёта такой ракеты 400+ км. Обе ракеты успешно сбиты нашими системами ПВО. Что касается системы "Гром-2", то у ВСУ всего две пусковые установки и несколько ракет к ним, этот просто пиар, чтоб показать наличие хоть какого-то собственного военного производства", - указал он.Версию об С-200 поддержал и бывший народный депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Украинцы модернизировали советскую ракету, снятую с вооружения, ЗРК С-200. Они меняют осколочную боевую часть на фугасную, а также боевые электронные блоки. Также смастерили новую пусковую установку. Успехов в переделке ракет не было: ни одна из них не попала в цель. Тем не менее, украинцы продолжают выпускать их. На Украине осталось большое количество ракет такого типа с советского времени, которые не были утилизированы. Судя по всему, у них в Киеве действительно истерика. Бьют из всего, чего могут. Неважно куда", - отметил он.Примечательно, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что у его страны есть мощности для производства собственных дальнобойных ракет."У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более тысячи километров", - заявил он на форуме "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины" 8 июня.Однако некоторые уверены: такая риторика призвана способствовать передаче Украине западных дальнобойных ракет под предлогом того, что такое оружие уже есть и ВСУ и его передача не вызовет эскалацию. Это подтвердил и сам Резников."Я очень сильно их (западных союзников — Ред.) убеждал дать нам противорабельные ракеты "Гарпун", которыми надо было защитить наше побережье Одессы и портовые хабы... Когда мы поразили "Нептунами" корабль "Москва" - через неделю было решение предоставить нам "Гарпуны" и сегодня эти ракеты уже служат вместе с "Нептунами". <...>. Поэтому, как только наши партнёры будут знать, что наши ракеты, с определенными нашими названиями, летят более чем на 200, 300 и 400 км - я убежден, что появятся ATACMS и остальные", - отметил он.Вечером 9 июня стало известно о проекте резолюции Конгресса США о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS.

https://ukraina.ru/20230610/1047093321.html

https://ukraina.ru/20230609/1047090903.html

https://ukraina.ru/20230609/1047068641.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники