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Зеленский наказал главу Гостомеля после коррупционного скандала
Зеленский наказал главу Гостомеля после коррупционного скандала - 09.06.2023 Украина.ру
Зеленский наказал главу Гостомеля после коррупционного скандала
Владимир Зеленский снял с поста главу Гостомеля Киевской области Сергея Борюсика, говорится в указе, размещенном на официальном сайте украинского президента
2023-06-09T13:53
2023-06-09T13:53
2023-06-09T13:53
новости
украина
гостомель
владимир зеленский
коррупция
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Причиной стала коррупция в размере более 5 млн гривен, из-за этого ему грозит срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать должности на 3 года и конфискацией имущества, сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.В 2022-2023 гг. эти средства были выделены на ремонт жилых домов и обустройство бомбоубежищ, говорится в пресс-релизе.Работы не были выполнены в полном объёме, а отдельными задачами и вовсе занимались коммунальные службы, отметили в бюро.Украина – это бизнес-проект, так как власти страны погрязли в коррупции, сказал ранее политолог Андрей Суздальцев на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
https://ukraina.ru/20230516/1046261383.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гостомель, владимир зеленский, коррупция
Новости, Украина, Гостомель, Владимир Зеленский, коррупция
Зеленский наказал главу Гостомеля после коррупционного скандала
Владимир Зеленский снял с поста главу Гостомеля Киевской области Сергея Борюсика, говорится в указе, размещенном на официальном сайте украинского президента
"Уволить Борисюка Сергея Львовича с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области", – говорится в документе.
Причиной стала коррупция в размере более 5 млн гривен, из-за этого ему грозит срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать должности на 3 года и конфискацией имущества, сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.
В 2022-2023 гг. эти средства были выделены на ремонт жилых домов и обустройство бомбоубежищ, говорится в пресс-релизе.
Работы не были выполнены в полном объёме, а отдельными задачами и вовсе занимались коммунальные службы, отметили в бюро.
Украина – это бизнес-проект, так как власти страны погрязли в коррупции, сказал ранее политолог Андрей Суздальцев на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"