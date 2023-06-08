Настроения меняются. Украинские социологи бьют тревогу - 08.06.2023 Украина.ру
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Настроения меняются. Украинские социологи бьют тревогу
Настроения меняются. Украинские социологи бьют тревогу - 08.06.2023 Украина.ру
Настроения меняются. Украинские социологи бьют тревогу
Новая публикация социологической группы "Рейтинг" появилась 8 июня после долгого перерыва – с 23 марта. За последние пару лет таких значительных перерывов в публикации данных не было
2023-06-08T15:44
2023-06-08T15:44
эксклюзив
социология
украина
россия
война
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Тем более, известно, что служба работала, опросы (в том числе – по заказу Офиса президента) проводились, но данные почему-то не публиковались.В сообщении "Рейтинга" никакого особенного эмоционального напряжения, разумеется, не видно – социологи должны демонстрировать профессиональную отстранённость. Но некоторая обеспокоенность происходящим сквозит между строк.Исследование было проведено 1-2 июня среди 1000 респондентов. Социологи храбро уверяют, что погрешность составляет 3,1%, но мы понимаем, что если она на порядок большая – это уже неплохой результат… Средний результат, как помним, 50% – дождь или пойдёт, или нет. Но, поскольку такая точность характерна для всех исследований с 24 февраля прошлого года, то данные сравнивать всё же можно – ошибка, скорее всего, носит системный характер (даже если это ошибка при рисовании, но, опять же, мы знаем – опросы реально проводятся).Наше внимание привлекли, главным образом, ответы респондентов на два вопроса.Во-первых, это вопрос о направлении развития страны.Как мы помним, после 24 февраля 2022 года ответы на вопрос, в правильном ли направлении движется страна, приобрели противоположный знак – до начала войны 67% опрошенных считали, что страна движется в неправильном направлении, а после начала 76% считали, что в правильном.Над этим кульбитом посмеялись (сквозь слёзы) уже достаточно – дескать, украинцы обрели веру в осмысленность существования своей страны, когда на головы посыпались бомбы. Но, в общем-то, не стоит воспринимать эти данные буквально – они скорее говорят не о направлении развития страны (что бы это ни значило), а об эмоциональной оценке действий власти. В данном случае – украинцы одобряют "отражение российской агрессии" (а они действительно думают, что имеет место "российское агрессия" и что Украина ни на кого не нападала и никому не угрожала).Так вот, по данным июньского исследования оценка просела до самого низкого уровня с февраля 2022 года – 71%. Это ниже, чем было в июле прошлого года (73%).Соответственно, до рекордного уровня в 13% выросло и число тех, кто считает, что страна идёт в неправильном направлении.Во-вторых, предельно негативные ответы были получены на вопрос о том, сколько времени потребуется на победу над Россией.То, что только 20% неисправимых оптимистов полагает, что для победы потребуется менее полугода, не новость – такой уровень держится с ноября (в начале марта 2022 года таких было 75%).То, что 62% полагают, что победа займёт более полугода – тоже не новость, в феврале было 63%.Исторический максимум – 25% тех, кто считает, что до победы осталось более года.Не верящих в победу по-прежнему всего 1%. Но мы-то понимаем, что что их значительно больше – просто они не признаются, а если признаются, то вполне вероятно, что их голоса социологи не учитывают…Никакой катастрофы, на первый взгляд, не произошло, но, повторимся, объективные данные должны быть намного хуже. Учитывая рейтингозависимость Зеленского трудно отделаться от ощущения, что удар по Каховской ГЭС (если он был) и наступление в Запорожской области (оно точно есть), планировались с учётом не только позиции партнёров. Так, экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил: "если Украина справится, то поддержка США будет продолжаться. Если нет, то она может ослабнуть, а следом это сделают и другие страны"). Так что наверняка учитывалось и разочарование украинцев.
https://ukraina.ru/20230401/1044915363.html
https://ukraina.ru/20230323/1044667707.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, социология, украина, россия, война
Эксклюзив, социология, Украина, Россия, война

Настроения меняются. Украинские социологи бьют тревогу

15:44 08.06.2023
 
Диаграмма Социологической группы "Рейтинг"
Диаграмма Социологической группы Рейтинг
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Новая публикация социологической группы "Рейтинг" появилась 8 июня после долгого перерыва – с 23 марта. За последние пару лет таких значительных перерывов в публикации данных не было
Тем более, известно, что служба работала, опросы (в том числе – по заказу Офиса президента) проводились, но данные почему-то не публиковались.
В сообщении "Рейтинга" никакого особенного эмоционального напряжения, разумеется, не видно – социологи должны демонстрировать профессиональную отстранённость. Но некоторая обеспокоенность происходящим сквозит между строк.
Исследование было проведено 1-2 июня среди 1000 респондентов. Социологи храбро уверяют, что погрешность составляет 3,1%, но мы понимаем, что если она на порядок большая – это уже неплохой результат…
Средний результат, как помним, 50% – дождь или пойдёт, или нет. Но, поскольку такая точность характерна для всех исследований с 24 февраля прошлого года, то данные сравнивать всё же можно – ошибка, скорее всего, носит системный характер (даже если это ошибка при рисовании, но, опять же, мы знаем – опросы реально проводятся).
Наше внимание привлекли, главным образом, ответы респондентов на два вопроса.
Во-первых, это вопрос о направлении развития страны.
Как мы помним, после 24 февраля 2022 года ответы на вопрос, в правильном ли направлении движется страна, приобрели противоположный знак – до начала войны 67% опрошенных считали, что страна движется в неправильном направлении, а после начала 76% считали, что в правильном.
рейтинг опрос - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
1 апреля, 11:05
Украинцы против мира: социология свидетельствуетПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на территории Украины без дополнительных условий. Офис президента в лице Михаила Подоляка ответил: "Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо". Ну ладно, ОП на войне зарабатывает. А что же граждане?
Над этим кульбитом посмеялись (сквозь слёзы) уже достаточно – дескать, украинцы обрели веру в осмысленность существования своей страны, когда на головы посыпались бомбы.
Но, в общем-то, не стоит воспринимать эти данные буквально – они скорее говорят не о направлении развития страны (что бы это ни значило), а об эмоциональной оценке действий власти.
В данном случае – украинцы одобряют "отражение российской агрессии" (а они действительно думают, что имеет место "российское агрессия" и что Украина ни на кого не нападала и никому не угрожала).
Так вот, по данным июньского исследования оценка просела до самого низкого уровня с февраля 2022 года – 71%. Это ниже, чем было в июле прошлого года (73%).
Соответственно, до рекордного уровня в 13% выросло и число тех, кто считает, что страна идёт в неправильном направлении.
Во-вторых, предельно негативные ответы были получены на вопрос о том, сколько времени потребуется на победу над Россией.
То, что только 20% неисправимых оптимистов полагает, что для победы потребуется менее полугода, не новость – такой уровень держится с ноября (в начале марта 2022 года таких было 75%).
То, что 62% полагают, что победа займёт более полугода – тоже не новость, в феврале было 63%.
Исторический максимум – 25% тех, кто считает, что до победы осталось более года.
23 марта, 14:00История
Украина как страна предсказуемо меняющегося прошлого: социология
Не верящих в победу по-прежнему всего 1%. Но мы-то понимаем, что что их значительно больше – просто они не признаются, а если признаются, то вполне вероятно, что их голоса социологи не учитывают…
Никакой катастрофы, на первый взгляд, не произошло, но, повторимся, объективные данные должны быть намного хуже.
Учитывая рейтингозависимость Зеленского трудно отделаться от ощущения, что удар по Каховской ГЭС (если он был) и наступление в Запорожской области (оно точно есть), планировались с учётом не только позиции партнёров.
Так, экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил: "если Украина справится, то поддержка США будет продолжаться. Если нет, то она может ослабнуть, а следом это сделают и другие страны").
Так что наверняка учитывалось и разочарование украинцев.
 
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