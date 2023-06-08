https://ukraina.ru/20230608/1047028926.html
Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область
Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область - 08.06.2023 Украина.ру
Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область
Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить совещание в Херсонской области. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов дал 8 июня пресс-секретарь российского лидера на брифинге для СМИ
2023-06-08T14:52
2023-06-08T14:52
2023-06-08T14:52
новости
владимир путин
дмитрий песков
атака
всу
каховская гэс
президент
херсонская область
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"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков.Он добавил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию с устранением последствий украинской атаки на Каховскую ГЭС."Он (Путин - Ред.) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы", - сказал пресс-секретарь президента.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, дмитрий песков, атака, всу, каховская гэс, президент, херсонская область
Новости, Владимир Путин, Дмитрий Песков, атака, ВСУ, Каховская ГЭС, президент, Херсонская область
Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область
Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить совещание в Херсонской области. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов дал 8 июня пресс-секретарь российского лидера на брифинге для СМИ
"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков.
Он добавил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию с устранением последствий украинской атаки на Каховскую ГЭС.
"Он (Путин - Ред.) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы", - сказал пресс-секретарь президента.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.