Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область - 08.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230608/1047028926.html
Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область
Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область - 08.06.2023 Украина.ру
Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область
Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить совещание в Херсонской области. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов дал 8 июня пресс-секретарь российского лидера на брифинге для СМИ
2023-06-08T14:52
2023-06-08T14:52
новости
владимир путин
дмитрий песков
атака
всу
каховская гэс
президент
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103294/91/1032949199_0:57:3082:1791_1920x0_80_0_0_44365cf7ef69e1896b91482ce08c3596.jpg
"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков.Он добавил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию с устранением последствий украинской атаки на Каховскую ГЭС."Он (Путин - Ред.) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы", - сказал пресс-секретарь президента.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
https://ukraina.ru/20230608/1047027933.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103294/91/1032949199_353:0:3082:2047_1920x0_80_0_0_d2280292406b8dd664062107288f7684.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, дмитрий песков, атака, всу, каховская гэс, президент, херсонская область
Новости, Владимир Путин, Дмитрий Песков, атака, ВСУ, Каховская ГЭС, президент, Херсонская область

Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область

14:52 08.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить совещание в Херсонской области. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов дал 8 июня пресс-секретарь российского лидера на брифинге для СМИ
"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков.
Он добавил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию с устранением последствий украинской атаки на Каховскую ГЭС.
"Он (Путин - Ред.) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы", - сказал пресс-секретарь президента.
Инженерные войска восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
13:25
Аксёнов: в Крыму активно закачивают воду из Северо-Крымского канала в свои водохранилищаВода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет постепенно мелеть, закачивается в наливные водохранилища Крыма, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксёнов 8 июня
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
 
НовостиВладимир ПутинДмитрий ПесковатакаВСУКаховская ГЭСпрезидентХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:48Американская газета написала о ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
15:44Настроения меняются. Украинские социологи бьют тревогу
15:39Дипломат рассказал, как Россия предупреждала ООН об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС
15:24Вашингтон и Нью-Йорк в дыму. В Америке вспыхнули апокалиптические пожары
15:19Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети
15:17Вместе с F-16 Украина может получить от Запада еще одну модель истребителей - СМИ
14:52Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область
13:59Запад по-прежнему пытается совершить госпереворот в Белоруссии, заявил Патрушев
13:37Глава МВД Колокольцев рассказал, сколько полицейских работают в зоне СВО
13:25Аксёнов: в Крыму активно закачивают воду из Северо-Крымского канала в свои водохранилища
13:11Визит Зеленского на Херсонщину, Кличко пошёл в СБУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июня
13:09Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР
13:08Зеленский прибыл в Херсонскую область
13:06Патрушев: Украина предлагала мир России, но под давлением Запада отказалась
13:01Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
12:50Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно
12:38Зеленский – в шоке. Он вдруг осознал, что Запад не полностью поддерживает Украину
12:31Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске
12:28Алексей Мухин: Когда Россия разрушит дьявольские планы ВСУ, она предъявит счет гражданам США и Британии
12:13Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает перевести Украину из приемной в Альянс. Но это уже война с Россией
Лента новостейМолния