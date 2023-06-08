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Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область

Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область - 08.06.2023 Украина.ру

Песков ответил, планируется ли поездка Путина в Херсонскую область

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить совещание в Херсонской области. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов дал 8 июня пресс-секретарь российского лидера на брифинге для СМИ

2023-06-08T14:52

2023-06-08T14:52

2023-06-08T14:52

новости

владимир путин

дмитрий песков

атака

всу

каховская гэс

президент

херсонская область

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"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков.Он добавил, что Владимир Путин держит на контроле ситуацию с устранением последствий украинской атаки на Каховскую ГЭС."Он (Путин - Ред.) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы", - сказал пресс-секретарь президента.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.

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новости, владимир путин, дмитрий песков, атака, всу, каховская гэс, президент, херсонская область