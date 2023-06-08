Настало время? Мухин о выходе Польши на арену конфликта и ошибках, которые нельзя повторять. Видео - 08.06.2023 Украина.ру
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Настало время? Мухин о выходе Польши на арену конфликта и ошибках, которые нельзя повторять. Видео
Настало время? Мухин о выходе Польши на арену конфликта и ошибках, которые нельзя повторять. Видео - 08.06.2023 Украина.ру
Настало время? Мухин о выходе Польши на арену конфликта и ошибках, которые нельзя повторять. Видео
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал об украинском... Украина.ру, 08.06.2023
2023-06-08T09:54
2023-06-08T09:54
алексей мухин
видео
россия
украина
сво
каховская гэс
дамба
польша
запад
танки
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал об украинском наступлении и готовности Польши стать участницей конфликта с Россией: 00:44 - О последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС; 02:45 - О подготовке украинскими спецслужбами терактов в России; 04:30 - Начала ли Украина наступление? 05:47 - О реакции Запада на уничтоженные "супертанки"; 07:17 – Перемирие: стоит ли вести переговоры с террористами? 09:37 - О готовности Польши стать участницей конфликта с Россией; 10:13 – Об изменении ситуации на фронте при вмешательстве Польши; 10:50 – Украинский конфликт – это история вдолгую?
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алексей мухин, видео, россия, украина, сво, каховская гэс, дамба, польша, запад, танки, поставки, переговоры, конфликт, наступление, белоруссия, видео
Алексей Мухин, Видео, Россия, Украина, СВО, Каховская ГЭС, дамба, Польша, Запад, танки, поставки, переговоры, конфликт, наступление, Белоруссия

Настало время? Мухин о выходе Польши на арену конфликта и ошибках, которые нельзя повторять. Видео

09:54 08.06.2023
 
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал об украинском наступлении и готовности Польши стать участницей конфликта с Россией:
00:44 - О последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС;
02:45 - О подготовке украинскими спецслужбами терактов в России;
04:30 - Начала ли Украина наступление?
05:47 - О реакции Запада на уничтоженные "супертанки";
07:17 – Перемирие: стоит ли вести переговоры с террористами?
09:37 - О готовности Польши стать участницей конфликта с Россией;
10:13 – Об изменении ситуации на фронте при вмешательстве Польши;
10:50 – Украинский конфликт – это история вдолгую?
 
Алексей МухинВидеоРоссияУкраинаСВОКаховская ГЭСдамбаПольшаЗападтанкипоставкипереговорыконфликтнаступлениеБелоруссия
 
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