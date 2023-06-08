https://ukraina.ru/20230608/1047015580.html

Настало время? Мухин о выходе Польши на арену конфликта и ошибках, которые нельзя повторять. Видео

Настало время? Мухин о выходе Польши на арену конфликта и ошибках, которые нельзя повторять. Видео - 08.06.2023 Украина.ру

Настало время? Мухин о выходе Польши на арену конфликта и ошибках, которые нельзя повторять. Видео

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал об украинском... Украина.ру, 08.06.2023

2023-06-08T09:54

2023-06-08T09:54

2023-06-08T09:54

алексей мухин

видео

россия

украина

сво

каховская гэс

дамба

польша

запад

танки

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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал об украинском наступлении и готовности Польши стать участницей конфликта с Россией: 00:44 - О последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС; 02:45 - О подготовке украинскими спецслужбами терактов в России; 04:30 - Начала ли Украина наступление? 05:47 - О реакции Запада на уничтоженные "супертанки"; 07:17 – Перемирие: стоит ли вести переговоры с террористами? 09:37 - О готовности Польши стать участницей конфликта с Россией; 10:13 – Об изменении ситуации на фронте при вмешательстве Польши; 10:50 – Украинский конфликт – это история вдолгую?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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