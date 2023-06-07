Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео - 07.06.2023 Украина.ру
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Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео
Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео - 07.06.2023 Украина.ру
Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 07.06.2023
2023-06-07T14:27
2023-06-07T14:27
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
сша
китай
экономика
майдан
виктор янукович
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:15 - На кого сейчас работает время? 03:50 - О тех, кто уехал на фоне мобилизационной истерии: что и когда заставит их вернуться и заставит ли? 09:10 - Как убивали Павла 1; 15:21 - Что можно делать, живя в Европе, для победы России? 16:20 - Будут ли восстанавливать остатки Украины страны Запада, как обещают? 17:10 - Зачем власти США принимают беженцев по разным программам? 20:50 - Как США начнут войну с Китаем? 25:30 - Была ли возможность поменять ход предмайданной обстановки в начале 2014 года? 31:00 - Как мы должны относиться к противнику? 45:55 - Цель США – ядерный удар России по Украине? 47:05 - Нужен ли нам второй фронт? 51:25 - Что будет с украинскими землями и предприятиями, проданными западным корпорациям, после освобождения территорий? 52:40 - О целесообразности проведения Россией более агрессивной наступательной стратегии в отношении активов евроатлантических противников и их граждан; 55:48 - Как создавали Украину; 58:35 - Выгодно ли Украине вторгнуться в Приднестровье?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, сша, китай, экономика, майдан, виктор янукович, мобилизация, эмиграция, фронт, нато, история, приднестровье, молдавия, пригожин, минобороны, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, США, Китай, экономика, Майдан, Виктор Янукович, мобилизация, эмиграция, фронт, НАТО, История, Приднестровье, Молдавия, Пригожин, Минобороны

Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео

14:27 07.06.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:15 - На кого сейчас работает время?
03:50 - О тех, кто уехал на фоне мобилизационной истерии: что и когда заставит их вернуться и заставит ли?
09:10 - Как убивали Павла 1;
15:21 - Что можно делать, живя в Европе, для победы России?
16:20 - Будут ли восстанавливать остатки Украины страны Запада, как обещают?
17:10 - Зачем власти США принимают беженцев по разным программам?
20:50 - Как США начнут войну с Китаем?
25:30 - Была ли возможность поменять ход предмайданной обстановки в начале 2014 года?
31:00 - Как мы должны относиться к противнику?
45:55 - Цель США – ядерный удар России по Украине?
47:05 - Нужен ли нам второй фронт?
51:25 - Что будет с украинскими землями и предприятиями, проданными западным корпорациям, после освобождения территорий?
52:40 - О целесообразности проведения Россией более агрессивной наступательной стратегии в отношении активов евроатлантических противников и их граждан;
55:48 - Как создавали Украину;
58:35 - Выгодно ли Украине вторгнуться в Приднестровье?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОСШАКитайэкономикаМайданВиктор ЯнуковичмобилизацияэмиграцияфронтНАТОИсторияПриднестровьеМолдавияПригожинМинобороны
 
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