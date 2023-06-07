Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:15 - На кого сейчас работает время?
03:50 - О тех, кто уехал на фоне мобилизационной истерии: что и когда заставит их вернуться и заставит ли?
09:10 - Как убивали Павла 1;
15:21 - Что можно делать, живя в Европе, для победы России?
16:20 - Будут ли восстанавливать остатки Украины страны Запада, как обещают?
17:10 - Зачем власти США принимают беженцев по разным программам?
20:50 - Как США начнут войну с Китаем?
25:30 - Была ли возможность поменять ход предмайданной обстановки в начале 2014 года?
31:00 - Как мы должны относиться к противнику?
45:55 - Цель США – ядерный удар России по Украине?
47:05 - Нужен ли нам второй фронт?
51:25 - Что будет с украинскими землями и предприятиями, проданными западным корпорациям, после освобождения территорий?
52:40 - О целесообразности проведения Россией более агрессивной наступательной стратегии в отношении активов евроатлантических противников и их граждан;
55:48 - Как создавали Украину;
58:35 - Выгодно ли Украине вторгнуться в Приднестровье?
03:50 - О тех, кто уехал на фоне мобилизационной истерии: что и когда заставит их вернуться и заставит ли?
09:10 - Как убивали Павла 1;
15:21 - Что можно делать, живя в Европе, для победы России?
16:20 - Будут ли восстанавливать остатки Украины страны Запада, как обещают?
17:10 - Зачем власти США принимают беженцев по разным программам?
20:50 - Как США начнут войну с Китаем?
25:30 - Была ли возможность поменять ход предмайданной обстановки в начале 2014 года?
31:00 - Как мы должны относиться к противнику?
45:55 - Цель США – ядерный удар России по Украине?
47:05 - Нужен ли нам второй фронт?
51:25 - Что будет с украинскими землями и предприятиями, проданными западным корпорациям, после освобождения территорий?
52:40 - О целесообразности проведения Россией более агрессивной наступательной стратегии в отношении активов евроатлантических противников и их граждан;
55:48 - Как создавали Украину;
58:35 - Выгодно ли Украине вторгнуться в Приднестровье?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko