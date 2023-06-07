https://ukraina.ru/20230607/1046999197.html

Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео

Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео - 07.06.2023 Украина.ру

Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 07.06.2023

2023-06-07T14:27

2023-06-07T14:27

2023-06-07T14:27

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

сша

китай

экономика

майдан

виктор янукович

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:15 - На кого сейчас работает время? 03:50 - О тех, кто уехал на фоне мобилизационной истерии: что и когда заставит их вернуться и заставит ли? 09:10 - Как убивали Павла 1; 15:21 - Что можно делать, живя в Европе, для победы России? 16:20 - Будут ли восстанавливать остатки Украины страны Запада, как обещают? 17:10 - Зачем власти США принимают беженцев по разным программам? 20:50 - Как США начнут войну с Китаем? 25:30 - Была ли возможность поменять ход предмайданной обстановки в начале 2014 года? 31:00 - Как мы должны относиться к противнику? 45:55 - Цель США – ядерный удар России по Украине? 47:05 - Нужен ли нам второй фронт? 51:25 - Что будет с украинскими землями и предприятиями, проданными западным корпорациям, после освобождения территорий? 52:40 - О целесообразности проведения Россией более агрессивной наступательной стратегии в отношении активов евроатлантических противников и их граждан; 55:48 - Как создавали Украину; 58:35 - Выгодно ли Украине вторгнуться в Приднестровье?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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