Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото - 07.06.2023 Украина.ру
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Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото
Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото - 07.06.2023 Украина.ру
Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото
Последний год поклонники беглой певицы Аллы Пугачевой видят ее только в соцсетях. Недавний выход артистки на концерт к Андрею Макаревичу* шокировал фанатов исполнительницы. Причина - огромная разница между тем, как она выглядит на фото в интернете и реальной жизни. Об этом 7 июня написал "Московский комсомолец"
2023-06-07T13:07
2023-06-07T13:07
новости
алла пугачева
израиль
изменения
пластические операции
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В своих соцсетях и на странице мужа, Максима Галкина* 74-летняя Пугачева выглядит как юная женщина, которой даже не думали касаться морщины и другие признаки старения. Вот одна из последних публикаций Галкина:А вот этот снимок совсем недавно сделали поклонники артистки на концерте Макаревича:Одни пользователи решили, что артистка сдала по состоянию здоровья, другие предположили, что виной тому - очередная пластика. Только в этот раз неудачная.Внешность артистки "до и после" проанализировала пластический хирург и косметолог Надежда Петраш. На ее взгляд, хирургическое вмешательство имело место."Действительно изменения во внешности присутствуют. Скорее всего, певица прибегла к пластике нижних век. Помимо этого, была сделана подтяжка височной зоны лба и области скул, поэтому на лице есть заметная одутловатость и припухлость. Мы видим асимметрию лица, растяжение рта, неестественную мимику. Это, скорее всего, связано с тем, что пластика у Пугачевой уже далеко не первая. Думаю, отечность после коррекций внешности в течение нескольких месяцев уйдет. Но с пластикой надо быть аккуратнее", - сказала хирург.После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным, откуда назвала россиян рабами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, открытые в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.
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новости, алла пугачева, израиль, изменения, пластические операции
Новости, Алла Пугачева, Израиль, изменения, пластические операции

Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото

13:07 07.06.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева на съезде партии "Гражданская платформа" в Москве.
Музыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева на съезде партии Гражданская платформа в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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Последний год поклонники беглой певицы Аллы Пугачевой видят ее только в соцсетях. Недавний выход артистки на концерт к Андрею Макаревичу* шокировал фанатов исполнительницы. Причина - огромная разница между тем, как она выглядит на фото в интернете и реальной жизни. Об этом 7 июня написал "Московский комсомолец"
В своих соцсетях и на странице мужа, Максима Галкина* 74-летняя Пугачева выглядит как юная женщина, которой даже не думали касаться морщины и другие признаки старения. Вот одна из последних публикаций Галкина:
© Максим Галкин (иноагент)/Соцсети
© Максим Галкин (иноагент)/Соцсети
А вот этот снимок совсем недавно сделали поклонники артистки на концерте Макаревича:
© Скриншот с записи концерта
© Скриншот с записи концерта
Одни пользователи решили, что артистка сдала по состоянию здоровья, другие предположили, что виной тому - очередная пластика. Только в этот раз неудачная.
Внешность артистки "до и после" проанализировала пластический хирург и косметолог Надежда Петраш. На ее взгляд, хирургическое вмешательство имело место.
"Действительно изменения во внешности присутствуют. Скорее всего, певица прибегла к пластике нижних век. Помимо этого, была сделана подтяжка височной зоны лба и области скул, поэтому на лице есть заметная одутловатость и припухлость. Мы видим асимметрию лица, растяжение рта, неестественную мимику. Это, скорее всего, связано с тем, что пластика у Пугачевой уже далеко не первая. Думаю, отечность после коррекций внешности в течение нескольких месяцев уйдет. Но с пластикой надо быть аккуратнее", - сказала хирург.
После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным, откуда назвала россиян рабами.
Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, открытые в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.
*-Иноагент.
 
НовостиАлла ПугачеваИзраильизмененияпластические операции
 
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