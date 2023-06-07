https://ukraina.ru/20230607/1046991502.html

Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото

Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото - 07.06.2023 Украина.ру

Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото

Последний год поклонники беглой певицы Аллы Пугачевой видят ее только в соцсетях. Недавний выход артистки на концерт к Андрею Макаревичу* шокировал фанатов исполнительницы. Причина - огромная разница между тем, как она выглядит на фото в интернете и реальной жизни. Об этом 7 июня написал "Московский комсомолец"

2023-06-07T13:07

2023-06-07T13:07

2023-06-07T13:07

новости

алла пугачева

израиль

изменения

пластические операции

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В своих соцсетях и на странице мужа, Максима Галкина* 74-летняя Пугачева выглядит как юная женщина, которой даже не думали касаться морщины и другие признаки старения. Вот одна из последних публикаций Галкина:А вот этот снимок совсем недавно сделали поклонники артистки на концерте Макаревича:Одни пользователи решили, что артистка сдала по состоянию здоровья, другие предположили, что виной тому - очередная пластика. Только в этот раз неудачная.Внешность артистки "до и после" проанализировала пластический хирург и косметолог Надежда Петраш. На ее взгляд, хирургическое вмешательство имело место."Действительно изменения во внешности присутствуют. Скорее всего, певица прибегла к пластике нижних век. Помимо этого, была сделана подтяжка височной зоны лба и области скул, поэтому на лице есть заметная одутловатость и припухлость. Мы видим асимметрию лица, растяжение рта, неестественную мимику. Это, скорее всего, связано с тем, что пластика у Пугачевой уже далеко не первая. Думаю, отечность после коррекций внешности в течение нескольких месяцев уйдет. Но с пластикой надо быть аккуратнее", - сказала хирург.После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным, откуда назвала россиян рабами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, открытые в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алла пугачева, израиль, изменения, пластические операции