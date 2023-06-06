https://ukraina.ru/20230606/1046947829.html

Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео

Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео - 06.06.2023 Украина.ру

Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео

Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также... Украина.ру, 06.06.2023

2023-06-06T11:27

2023-06-06T11:27

2023-06-06T11:27

видео

россия

украина

сво

всу

контрнаступление

белгород

сша

китай

тайвань

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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также рассказал о степени эскалации тайваньского кризиса и визите Илона Маска в Китай: 00:43 - Анонсированное наступление ВСУ: быть ли ему? 02:13 – Сколько времени Запад даёт Киеву для наступления? 03:20 - Ситуация в Белгородской области: отвлекающие манёвры или тактика по смещению сражения вглубь РФ? 03:51 - Об ухудшении отношений между США и КНР: насколько вероятен конфликт в Тихом океане? 07:04 - О фигуре Вивек Рамасвами: каковы его шансы на выборах в США? 08:14 - Останется ли Россия в стороне при прямой угрозе Китаю со стороны США? 09:35 – Подходит ли России перемирие, подобное подписанному по итогам "Корейской войны"? 10:43 - Визит Илона Маска в Китай: примеряет ли бизнесмен роль глашатая в "партии мира"? 12:26 - Чем чревато для США расширение БРИКС? 14:45 - Повышение госдолга США: к чему приведёт заключённый компромисс?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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