https://ukraina.ru/20230606/1046947829.html
Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео
Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео - 06.06.2023 Украина.ру
Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также... Украина.ру, 06.06.2023
2023-06-06T11:27
2023-06-06T11:27
2023-06-06T11:27
видео
россия
украина
сво
всу
контрнаступление
белгород
сша
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тайвань
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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также рассказал о степени эскалации тайваньского кризиса и визите Илона Маска в Китай: 00:43 - Анонсированное наступление ВСУ: быть ли ему? 02:13 – Сколько времени Запад даёт Киеву для наступления? 03:20 - Ситуация в Белгородской области: отвлекающие манёвры или тактика по смещению сражения вглубь РФ? 03:51 - Об ухудшении отношений между США и КНР: насколько вероятен конфликт в Тихом океане? 07:04 - О фигуре Вивек Рамасвами: каковы его шансы на выборах в США? 08:14 - Останется ли Россия в стороне при прямой угрозе Китаю со стороны США? 09:35 – Подходит ли России перемирие, подобное подписанному по итогам "Корейской войны"? 10:43 - Визит Илона Маска в Китай: примеряет ли бизнесмен роль глашатая в "партии мира"? 12:26 - Чем чревато для США расширение БРИКС? 14:45 - Повышение госдолга США: к чему приведёт заключённый компромисс?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, контрнаступление, белгород, сша, китай, тайвань, брикс, госдолг, дефолт, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, контрнаступление, Белгород, США, Китай, Тайвань, БРИКС, госдолг, дефолт
Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также рассказал о степени эскалации тайваньского кризиса и визите Илона Маска в Китай:
00:43 - Анонсированное наступление ВСУ: быть ли ему?
02:13 – Сколько времени Запад даёт Киеву для наступления?
03:20 - Ситуация в Белгородской области: отвлекающие манёвры или тактика по смещению сражения вглубь РФ?
03:51 - Об ухудшении отношений между США и КНР: насколько вероятен конфликт в Тихом океане?
07:04 - О фигуре Вивек Рамасвами: каковы его шансы на выборах в США?
08:14 - Останется ли Россия в стороне при прямой угрозе Китаю со стороны США?
09:35 – Подходит ли России перемирие, подобное подписанному по итогам "Корейской войны"?
10:43 - Визит Илона Маска в Китай: примеряет ли бизнесмен роль глашатая в "партии мира"?
12:26 - Чем чревато для США расширение БРИКС?
14:45 - Повышение госдолга США: к чему приведёт заключённый компромисс?