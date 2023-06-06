Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео - 06.06.2023 Украина.ру
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Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео
Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео - 06.06.2023 Украина.ру
Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также... Украина.ру, 06.06.2023
2023-06-06T11:27
2023-06-06T11:27
видео
россия
украина
сво
всу
контрнаступление
белгород
сша
китай
тайвань
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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также рассказал о степени эскалации тайваньского кризиса и визите Илона Маска в Китай: 00:43 - Анонсированное наступление ВСУ: быть ли ему? 02:13 – Сколько времени Запад даёт Киеву для наступления? 03:20 - Ситуация в Белгородской области: отвлекающие манёвры или тактика по смещению сражения вглубь РФ? 03:51 - Об ухудшении отношений между США и КНР: насколько вероятен конфликт в Тихом океане? 07:04 - О фигуре Вивек Рамасвами: каковы его шансы на выборах в США? 08:14 - Останется ли Россия в стороне при прямой угрозе Китаю со стороны США? 09:35 – Подходит ли России перемирие, подобное подписанному по итогам "Корейской войны"? 10:43 - Визит Илона Маска в Китай: примеряет ли бизнесмен роль глашатая в "партии мира"? 12:26 - Чем чревато для США расширение БРИКС? 14:45 - Повышение госдолга США: к чему приведёт заключённый компромисс?
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видео, россия, украина, сво, всу, контрнаступление, белгород, сша, китай, тайвань, брикс, госдолг, дефолт, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, контрнаступление, Белгород, США, Китай, Тайвань, БРИКС, госдолг, дефолт

Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео

11:27 06.06.2023
 
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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также рассказал о степени эскалации тайваньского кризиса и визите Илона Маска в Китай:
00:43 - Анонсированное наступление ВСУ: быть ли ему?
02:13 – Сколько времени Запад даёт Киеву для наступления?
03:20 - Ситуация в Белгородской области: отвлекающие манёвры или тактика по смещению сражения вглубь РФ?
03:51 - Об ухудшении отношений между США и КНР: насколько вероятен конфликт в Тихом океане?
07:04 - О фигуре Вивек Рамасвами: каковы его шансы на выборах в США?
08:14 - Останется ли Россия в стороне при прямой угрозе Китаю со стороны США?
09:35 – Подходит ли России перемирие, подобное подписанному по итогам "Корейской войны"?
10:43 - Визит Илона Маска в Китай: примеряет ли бизнесмен роль глашатая в "партии мира"?
12:26 - Чем чревато для США расширение БРИКС?
14:45 - Повышение госдолга США: к чему приведёт заключённый компромисс?
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВСУконтрнаступлениеБелгородСШАКитайТайваньБРИКСгосдолгдефолт
 
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