https://ukraina.ru/20230606/1046942614.html

Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды

Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды - 06.06.2023 Украина.ру

Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды

На складе в украинском Хмельницком могли сдетонировать тайно поставленные США Киеву американские ядерные заряды, написал в издании "Армейский стандарт" 5 июня бывший офицер ВС США Станислав Крапивник

2023-06-06T10:54

2023-06-06T10:54

2023-06-06T10:54

новости

хмельницкий (город)

склады

боеприпасы

радиация

спецоперация

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Ранее эксперты предполагали, что в результате взрыва в Хмельницком сдетонировали снаряды с обеднённым ураном, но у бывшего военного есть другая версия.Уран, по словам Крапивника, является излучателем трех видов частиц: гамма, альфа и бета. После взрыва в Хмельницком, СМИ распространили информацию о всплеске уровня гамма-радиации из-за уничтожения тысячи 120-мм британских снарядов с обедненным ураном.Дело в том, что обедненный уран выделяет очень мало гамма-радиации, так как является альфа-излучателем.По мнению отставного военного, сам факт того, что датчики фиксируют существенный скачок гамма-радиации, наводит на мысль, на складах в Хмельницком хранилось нечто иное.И это обогащенный уран, утверждает Крапивник, причем обогащенный до уровня ядерного оружия.При таком взрыве, какой произошел в Хмельницком, боеприпасы были бы уничтожены без цепной ядерной реакции, а обогащенный уран разлетелся на большой площади.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков ранее рассказал, что рано или поздно мы придем к ситуации, когда для перелома в СВО придётся переносить вооруженный конфликт на территорию Запада.Ракетные удары по военным объектам в Тернополе и в Хмельницком стали очень хорошей демонстрацией силы ВС РФ, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230517/1046243976.html

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новости, хмельницкий (город), склады, боеприпасы, радиация, спецоперация