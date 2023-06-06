Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды - 06.06.2023 Украина.ру
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Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды
Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды - 06.06.2023 Украина.ру
Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды
На складе в украинском Хмельницком могли сдетонировать тайно поставленные США Киеву американские ядерные заряды, написал в издании "Армейский стандарт" 5 июня бывший офицер ВС США Станислав Крапивник
2023-06-06T10:54
2023-06-06T10:54
новости
хмельницкий (город)
склады
боеприпасы
радиация
спецоперация
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Ранее эксперты предполагали, что в результате взрыва в Хмельницком сдетонировали снаряды с обеднённым ураном, но у бывшего военного есть другая версия.Уран, по словам Крапивника, является излучателем трех видов частиц: гамма, альфа и бета. После взрыва в Хмельницком, СМИ распространили информацию о всплеске уровня гамма-радиации из-за уничтожения тысячи 120-мм британских снарядов с обедненным ураном.Дело в том, что обедненный уран выделяет очень мало гамма-радиации, так как является альфа-излучателем.По мнению отставного военного, сам факт того, что датчики фиксируют существенный скачок гамма-радиации, наводит на мысль, на складах в Хмельницком хранилось нечто иное.И это обогащенный уран, утверждает Крапивник, причем обогащенный до уровня ядерного оружия.При таком взрыве, какой произошел в Хмельницком, боеприпасы были бы уничтожены без цепной ядерной реакции, а обогащенный уран разлетелся на большой площади.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков ранее рассказал, что рано или поздно мы придем к ситуации, когда для перелома в СВО придётся переносить вооруженный конфликт на территорию Запада.Ракетные удары по военным объектам в Тернополе и в Хмельницком стали очень хорошей демонстрацией силы ВС РФ, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230517/1046243976.html
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новости, хмельницкий (город), склады, боеприпасы, радиация, спецоперация
Новости, Хмельницкий (город), склады, боеприпасы, радиация, Спецоперация

Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды

10:54 06.06.2023
 
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На складе в украинском Хмельницком могли сдетонировать тайно поставленные США Киеву американские ядерные заряды, написал в издании "Армейский стандарт" 5 июня бывший офицер ВС США Станислав Крапивник
Ранее эксперты предполагали, что в результате взрыва в Хмельницком сдетонировали снаряды с обеднённым ураном, но у бывшего военного есть другая версия.
"А вот сам факт того, что датчики фиксируют гамма-радиацию и притом существенный скачок, наводит на мысль, что нечто иное разлетелось в тех складах в Хмельницком. И это не что иное, как обогащенный уран. Причем обогащенный на уровне ядерного оружия", — отмечает Крапивник.
Уран, по словам Крапивника, является излучателем трех видов частиц: гамма, альфа и бета. После взрыва в Хмельницком, СМИ распространили информацию о всплеске уровня гамма-радиации из-за уничтожения тысячи 120-мм британских снарядов с обедненным ураном.
Дело в том, что обедненный уран выделяет очень мало гамма-радиации, так как является альфа-излучателем.
По мнению отставного военного, сам факт того, что датчики фиксируют существенный скачок гамма-радиации, наводит на мысль, на складах в Хмельницком хранилось нечто иное.
И это обогащенный уран, утверждает Крапивник, причем обогащенный до уровня ядерного оружия.
При таком взрыве, какой произошел в Хмельницком, боеприпасы были бы уничтожены без цепной ядерной реакции, а обогащенный уран разлетелся на большой площади.
В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков ранее рассказал, что рано или поздно мы придем к ситуации, когда для перелома в СВО придётся переносить вооруженный конфликт на территорию Запада.
Ракетные удары по военным объектам в Тернополе и в Хмельницком стали очень хорошей демонстрацией силы ВС РФ, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
17 мая, 04:15
Военный эксперт рассказал о масштабе потерь ВСУ после уничтожения складов в Хмельницком и ТернополеУдары ВС РФ по гигантским складам ВСУ в Хмельницком и Тернополе в медийном плане могли бы компенсировать трагедию с авиагруппой под Брянском. Но к сожалению, мы недостаточно активно освещаем эти удары в СМИ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиХмельницкий (город)складыбоеприпасырадиацияСпецоперация
 
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