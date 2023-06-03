https://ukraina.ru/20230603/1046870908.html
Внутри МКАД живут другие люди? Ищенко о массовой атаке беспилотников на Москву
Внутри МКАД живут другие люди? Ищенко о массовой атаке беспилотников на Москву - 03.06.2023 Украина.ру
Внутри МКАД живут другие люди? Ищенко о массовой атаке беспилотников на Москву
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном экономическом переформатировании, а также прокомментировал атаки БПЛА на Москву и Подмосковье и возможное расширение БРИКС
2023-06-03T16:20
2023-06-03T16:20
2023-06-03T16:20
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новости
ростислав ищенко
атака
москва
бпла
брикс
эрдоган
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новости, ростислав ищенко, атака, москва, бпла, брикс, эрдоган, видео
Видео, Новости, Ростислав Ищенко, атака, Москва, БПЛА, БРИКС, Эрдоган
Внутри МКАД живут другие люди? Ищенко о массовой атаке беспилотников на Москву
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном экономическом переформатировании, а также прокомментировал атаки БПЛА на Москву и Подмосковье и возможное расширение БРИКС
00:34 – Чем закончится запрет грузоперевозок между Россией и Польшей?
04:47 - Насколько осознано подходит Европа к экономической войне с Россией?
08:17 - Зачем МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного и главкома сухопутных войск Александра Сырского?
11:59 – Можно ли законодательным способом вытащить украинство из головы?
22:14 - БПЛА в Москве: что это меняет на фронте и в умах простых граждан?
24:35 - Изменится ли подход президента Турции Реджепа Эрдогана к ведению внешней политики?
28:33 - Что Россия должна успеть за последний президентский срок Реджепа Эрдогана? 31:33 - К чему приведёт процесс расширения БРИКС?