https://ukraina.ru/20230603/1046870908.html

Внутри МКАД живут другие люди? Ищенко о массовой атаке беспилотников на Москву

Внутри МКАД живут другие люди? Ищенко о массовой атаке беспилотников на Москву - 03.06.2023 Украина.ру

Внутри МКАД живут другие люди? Ищенко о массовой атаке беспилотников на Москву

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном экономическом переформатировании, а также прокомментировал атаки БПЛА на Москву и Подмосковье и возможное расширение БРИКС

2023-06-03T16:20

2023-06-03T16:20

2023-06-03T16:20

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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