https://ukraina.ru/20230603/1046867487.html

Нацеленность на Азию, Африку и Америку, укрытия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 июня

Нацеленность на Азию, Африку и Америку, укрытия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 июня - 03.06.2023 Украина.ру

Нацеленность на Азию, Африку и Америку, укрытия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 июня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об увеличении усилий в Африке, Южной Америке и Азии. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. На Украине 20% укрытий оказались в неудовлетворительном состоянии

2023-06-03T13:08

2023-06-03T13:08

2023-06-03T13:08

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 62 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 24 обстрел из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 492 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы cеми населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской, Калининский районы), Гольмовский, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Новопетриковка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в том числе ребенок 2019 года рождения в Червоногвардейском районе Макеевки, Александровке, Калининском районе Горловки и ранее освобожденной Новопетриковке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 26 жилых домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском и Калининском районах Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. Так, к полудню по Никитовскому району Горловку ВСУ выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 152 мм и 5 снарядов калибром 122 мм, по Кирилловке — 5 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватой — 7 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка — 17 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 июня по состоянию на 09:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Ясиноватая - по ул. Советской, 22 ранена женщина 1964 года рождения", - сообщило представительство.Позже появилась информация о ещё одном пострадавшем."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 июня по состоянию на 10:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Кирилловка (Волновахский район) - по ул. Победы, 12 ранен мужчина 1965 года рождения", - отмечалось в сообщении.Также, как сообщил телеграм-канал Baza, накануне украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающую станцию в Смоленской области."Беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции в Смоленской области. По данным "Базы" взрыв произошел около 15 часов дня 2 июня на территории станции вблизи деревни Пересна. Сотрудники предприятия услышали громкий взрыв. Обследовав территорию, в 800 метрах от вертолетной площадки они обнаружили взорвавшийся беспилотник самолетного типа (более полутора метров в ширину) и воронку глубиной 1 метр и диаметром 3 метра. Позже выяснилось, что дрон был начинён взрывчаткой, мощностью около 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Беспилотник был оборудован карбюраторным двигателем и GPS-навигатором", - отмечалось в сообщении.Также ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прошедшей ночи."Ночь прошла беспокойно. И ПВО работала над Белгородом. В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжёлые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня. А в Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным", - сообщил Гладков.Позже он опубликовал детальную сводку по области.Также в ряде телеграм-каналов появились видео с уничтоженными украинскими диверсантами во время рейда 1 июня."Нацисты из "фирмы-прокладки" РДК* (запрещённая в РФ организация — Ред.), уничтоженные в результате боя 1 июня 2023 года в районе н.п. Новая Таволжанка. На территорию России они не успели зайти. Их положили при попытке прорыва госграницы в районе с. Новая Таволжанка Шебекинского района", - подписал видео российский военкор Александр Коц.Обстановка в приграничных регионах остаётся крайне напряжённой.Важность Юга и ВостокаВ интервью журналисту Дмитрию Комарову глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина обращает всё больше внимания на страны Южной Америки, Африки и Азии."Мы должны абсолютно с новой философией строить наши отношения. 30 лет никто не занимался Латинской Америкой, никто не занимался, как надо заниматься, Африкой, никто не занимался Азией. Президент поставил задание, мы его выполняем — сделать то, что не делалось десятилетиями, сделать за месяц. Но у нас, опять-таки, вопрос времени: у нас его нет. Поэтому мы делаем сегодня и сейчас. Поэтому у нас беспрецедентные сегодня отношения с арабским миром, у нас сегодня уже выстраиваются хорошие отношения с Латинской Америкой, которая очень долго исторически была пророссийская. Мы строим отношения с Африкой", - рассказал Ермак.Он заявил, что украинское руководство думает "на два-три шага вперёд".Ранее об увеличении усилий на этих направлениях заявлял замминистра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник."Мы стартуем с минуса. Когда был 91-й год, была эйфория, мы начинали с нуля, но что-то делали. Потом был провал, особенно года, когда Янукович пришёл [к власти], потом у нас началась война и нам было не до этих континентов (Южной Америки, Африки). И мы потеряли десятилетие. И сейчас нас там не было, нас там даже стало меньше, ведь были проекты в девяностых годах — та же Алкантара (совместный космический проект Украины и Бразилии на космодроме Алкантара. — Ред.) — в Бразилии это был прорыв, потом нас обыграли, это всё было уничтожено. Мы сейчас стартуем с нуля или с минуса. Ведь Россия там была и есть. Российских учреждений там — я их называю центрами влияния — около 100 единиц: это посольства, генеральные консульства, почётные консульства, культурные центры, Россотрудничество, военные миссии. Сто. У нас в Латинской Америке четыре посольства, в которые сейчас ведётся поиск послов", — заявлял Мельник в интервью бывшему прокурору Сергею Иванову в феврале.Он пожаловался на то, что во многих государствах сильны антиамериканские и левые настроения. Украине же помогает в регионе поддержка Генассамблеи ООН, указал Мельник. При этом государства Южной Америки Украину не всегда понимают."Каждый день провожу переговоры со своими визави в министерствах иностранных дел всех этих государств и иногда у меня такое впечатление, что ты звонишь на Марс или на Венеру. Ооновский трек нас держит, они все гордятся тем, что что-то делают. Но в целом у нас больше нет тем для практических разговоров", — заявил Мельник.Однако Украина усиленно работает над изменением ситуации. При этом Киеву мешает ориентация на Вашингтон."Есть сильный антиамериканизм... на общественном и политическом уровне. Сейчас Соединённые Штаты являются и, надеюсь, будут являться, нашими союзниками... И сейчас нам сложно", — признался Мельник.Украина же пытается использовать антиколонизаторскую повестку и усилить давления на медиа в этих странах."Нам нужно в каждой стране понять, какие инструменты, какие СМИ — телевидение, радио, газеты, подкасты, блогеры и т. п., чтобы через них этот нарратив (пророссийский. — Ред.) сгладить", — заявил Мельник.Об усилении усилий Украины в Южной Америке, Африке и Азии также сообщал и ряд других источников. При этом на стороне Украины воюет ряд наёмников из южноамериканских государств.Проблемы с укрытиямиГлава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на утро 3 июня правоохранители проверили более 4800 укрытий по государству, из них почти 900 непригодны к использованию."Проверили более 4800 укрытий по государству. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893", - заявил Клименко.По его словам, в проверке принимают участие более 5300 спасателей, полицейских и представителей власти.Ранее, после гибели в Киеве от обломков ракеты, сбитой ПВО, людей, пытавшихся попасть в закрытое убежище, возник конфликт между властью Киева и властями страны. Последние обвинили первые в ненадлежащем содержании убежищ. В ответ мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что убежища контролируют районные администрации, глав которых назначал по представлению правительства президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем прокуратура начала проверку укрытий и выявила значительное количество нарушений. Также чиновников уличили в разворовывании средств, выделенных на обустройство укрытий.

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники