https://ukraina.ru/20230603/1046866423.html

Армен Гаспарян о том, почему нельзя фотографировать беспилотники и почему Восток не принимает Запад

Армен Гаспарян о том, почему нельзя фотографировать беспилотники и почему Восток не принимает Запад - 03.06.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, почему нельзя фотографировать беспилотники и почему Восток не принимает Запад

Украина.ру, 03.06.2023

2023-06-03T16:40

2023-06-03T16:40

2023-06-03T16:40

интервью

армен гаспарян

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- Армен, на днях вы сказали, что Украина оказалась страшнее и чудовищнее, чем мы себе представляли, и напомнили, как зарождалась ненависть к нам. И при этом добавили, что России надо оставить часть Украины в виде буферной зоны. А вот ваш коллега Ростислав Ищенко в материалах, опубликованных на Украине.ру, что даже при наличии буферной зоны, Украина будет тем огрызком, который будет вечно мечтать уйти на Запад. Что в этом случае нам делать, и можем ли мы демилитаризировать Украину до той степени, когда она уже не сможет и не захочет огрызаться?– Если Украину сделать в формате ЗУНР – Западно-украинская народная республика столетней давности, то наверное, да. Или же должно произойти что-то такое, что заставит этих малоприятных людей в Вашингтоне и Лондоне забыть про само существование этого политического субъекта, тогда да.Во всех остальных случаях пока есть, чем пожертвовать, всё это может замечательным образом продолжаться. А что? Цель стоит –воевать с Россией до последнего украинца. Пофигу вообще на все – на потери какие-то, на экологию, на промышленность, ну вообще это все не интересует.Из Украины создали самый крупный оружейный рынок. Я не знаю, в каком это должно существовать формате? Как вообще сделать Украину цивилизованной? Для меня это, наверное, самый главный вопрос, потому что по-моему, это нереально.Можно условно, взяв юго-восток, проведя соответствующие процедуры, через какое-то время эту дурь оттуда выбить – это можно. Но я не понимаю, как это можно сделать из запада Украины.Человек, который говорит, что это возможно – он либо идиот, либо он вообще ничего по этому поводу не знает. Потому что советская власть этим занималась-занималась, сколько лет потратили? Результат какой? Стоило только ослабить хватку – все вернулось на круги своя.Сейчас эта зараза расплодилась не только на Западе Украины, она прекраснейшим образом себя чувствует и на территории Центральной Украины. Что с этим делать?Выросло поколение с совершенно другой идеологией – это большой привет отдельным болтунам, даже фамилии эти называть не хочу, которые десятилетиями рассказывали эту ахинею, что это там, какой-то закуток на Западе, и больше нигде этого ничего нет, но это оказалось совсем не так. Здесь единственное, что может быть – это желание самого населения Украины. Но у меня ощущение, что это последнее, чтобы они желали – заниматься приведением себя в чувство. Им комфортно.Я каждый день вижу ролики разнообразные с Украины. И я понимаю, насколько это теплейший контингент, у которого в принципе свой какой-то теплый уютный мир, где им хорошо.Я сегодня видел ролик, женщина говорит: "Да заберите вы отсюда "Пэтриоты", дайте поспать"!Я все понимаю. Это если бы она была одна такая, но это же постоянно. Как их приводить в чувство – для меня всевеликая загадка. В принципе этот вопрос надо задавать людям, которые говорили, что все нормально, все под контролем, поводов для паники нет, они никуда не делись из информационного пространства, они замечательным образом в нем и существуют, продолжают также бредить.Вот я предлагаю мудрейшим умам этот вопрос и задавать.– Многие эксперты утверждают, что Польша может принять участие в этом конфликте на Украине. С другой стороны По сути США не выгодно, чтобы Польше получила Западную Украину, потому что тогда и не будет этой зоны, где можно будет постоянно воевать с Россией, создавать проблемы для России.– Да и не нужно все время воевать, зачем? Это лишнее на самом деле! Можно создать заповедник гоблинов на западе Украины – это будет лимитроф. Такой же, как Латвия, Эстония или Литва, и прекрасно он будет осуществлять свою историческую миссию истово ненавидеть русских. Он будет условно протекторатом Польши, но это будет полоса отчуждения между цивилизованным Западом и Россией. И никакой "столетней войны" не будет. И это будет такая кунсткамера, вы ничего с ней не сделаете. Это бесполезно. Это территория, где ненавидят всех.Сейчас они больше всего ненавидят русских. Я вас уверяю, что если там все это закончится, и их начнут приводить в чувство поляки – они будут истово, точно также ненавидеть поляков. Это все было сто лет назад. С кем Бандера вообще сражался? Нашим олигофренам нужно задать простой вопрос. Все теракты были совершены против польских сановников.К сожалению, одноклеточным дебилам нашим это невозможно объяснить, они же ничего читать не хотят. Они же ходят только и мелят какую-то ахинею.Сидишь, слушаешь, думаешь, господи, у вас там какая-то свои видимо Украина, особая в головах. Потому что непонятно, как это все стыкуется одно с другим.Практика показывает, что до тех пор, пока мы сами не определимся, что делать с Украиной – это безнадежно, а определиться мы не можем. Возьмите, например, вопрос украинского языка. В соцсетях третий день подряд идет обсуждение - запрещать его или нет. У меня вопрос, как вы собираетесь язык запрещать ? Как вы это собираетесь сделать? А они даже не думают.И при таком подходе ко всему никакого действенного плана у нас быть не может просто по определению. Это надо все поменять. Многим надо запретить вообще рот открывать по этому поводу.Я представляю прекрасно, как это все происходит – вот эти кретины начинают молоть эту чушь. Дальше украинцы это все вырезают, эти многочисленные телеграм-каналы, которые под Ермаком ходят, и начинают это тиражировать.И вот теперь представьте себе – вот украинец, он сидит, ест борщ, ему жена говорит "посмотри, что там эти говорят про нас". Ну и как? Вот что с этим делать?Леша Мартынов очень верно заметил, что мы начали СВО для того, чтобы помочь Украине освободиться от хуторства, но у нас многие подхватили эту болезнь и стали еще более хуторянами, чем сами хуторяне.Это очень серьезная проблема. На нее пока, к сожалению, никто не обращает внимания. Я смотрю то, что происходит – отклики в соцсетях, сейчас же это модно очень. Как обычно все – все хорошо, наш паровоз вперед летит, есть незначительные сложности, подумаешь! Все разом переможем!И я вполне их представляю себе сотрудниками киевской городской администрации, или офиса Ермака. Там запрещают русский язык, здесь предлагают - украинский.Они идеально туда впишутся! Ну просто они несут ровно то же самое. Поразительно!– На этой неделе МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного и главкома сухопутных войск Украины Сырского. О чем это говорит?– Умные люди не зря вывели формулу, что количество всегда переходит в качество, видимо, что называется, настал момент, когда этих людей стоит начать разыскивать.Понятно, что сейчас это в большей степени символично, но кто знает, что будет потом, лучше пускай будут эти символичные акты. Плохого у них нет, а для этой публики в том числе очень хороший сигнал, что за все рано или поздно вам придется отвечать.– На этой неделе изъявила желание присоединиться к БРИКС Венесуэла, а ранее, в феврале, Саудовская Аравия. Как вы думаете, к чему приведет процесс расширения этой организации?– Уже понятно, что у доллара появляется очень серьезная альтернатива. Все эти вопли Соединенных Штатов во многом, конечно, именно из-за этого. Ну вы представьте – эта многолетняя гегемония рушится абсолютно на ваших глазах. Разве США это может понравиться? Конечно, нет.Понятно, что вслед за Саудовской Аравией ряд других государств скажет "а мы чего? Мы тоже хотим"! И что вы делать будете?Вслед за Венесуэлой подтянутся другие страны Латинской Америки. Потому что это формат жизнеспособный, альтернативный блокам, которые создали США..Потому что те же самые саудиты – вы понимаете, что должен сказать наследный принц Саудовской Аравии, когда он открывает интернет и читает: "В Ливерпуле пройдет гей-прайд в солидарность с Украиной". Он что должен сказать? "Я сейчас оседлаю верблюда и поеду участвовать"? Да нет, конечно.У вас все так – вот это бесконечное: трансгендеры, геи, права человека, что-то там не понравилось – на тебе санкции получи. Ну, государству это все не нравится, они не хотят, и абсолютно понятно, почему.Просто Соединенные Штаты не могут предложить некий альтернативный вариант какой-то, развития, вот у них все в этой плоскости. Либо ты делаешь то, что мы тебе говорим, либо ты огребешь санкции. Но людям это не нравится, я их прекрасно понимаю.Думаю, что это далеко не последние претенденты на вступление в БРИКС, и хорошо, и слава богу. И это правильно.Потому что тот формат, который предлагают Соединенные Штаты – это адская пляска.То есть, вы никто все – вы должны делать то, что вам говорит условный Блинкен. А кому это хочется?Вот представьте – сидят саудиты, у них там своя цивилизация, у них вера своя. Дальше рассказ: а вот в Швеции, а это очередной любимец Соединенных Штатов, берут и жгут Коран.Вы понимаете, что это такое для саудитов? А им в США отчают, мы вот с вами сейчас будем вместе, с Швецией. А они не хотят быть вместе.Меня абсолютно не удивит появления там Турции, и многих других. Потому что у Востока своя специфика и традиции. Они что должны думать, получая кадры, вечно падающего и ползущего куда-то Байдена? Они должны подчиниться этому человеку? С чего вдруг?Понимаете, Соединенные Штаты сами очень сильно испоганили себе репутацию этим, потому что пока там были серьезные политики, мир действительно к ним прислушивался.А когда у вас госсекретарь – человек, который при Мадлен Олбрайт 25 лет назад максимум на что годился – это принести минеральную воду и поставить ее на стол, больше ему ничего не доверяли, а теперь это - госсекретарь США, определяющий в том числе внешнюю политику.Вы на это смотрите и думаете – о, большое спасибо, такого нам не надо.Саудиты и арабский мир вкладывали большие средства в Европу. Но теперь саудиты посмотрели, что оказывается, вам завтра могут арестовать все счета и сказать "пошли вон отсюда, это пойдет Украине". И что вы делать будете?Или же вы гоните нефть, а кто-то берет это все взрывает, и вам говорят "а мы не знаем, кто виноват, у Аллаха спросите".Какой нормальный человек захочет в таких условиях вести бизнес? Причем это же все с постоянным поношением страны происходит.Саудиты точно также за этим следят. Это может быть хутору нравится быть быдлом форменным, которым все понукают, а другие страны не хотят. И правильно делают.– Предлагаю обсудить атаку беспилотников на Москву. Точнее, не саму атаку, а ту новость, из которой стало известно, что депутат, генерал Гурулев, анонсировал законопроект, по которому будет вводиться уголовная ответственность за съемку беспилотников. Понятно, что этот законопроект могут еще не принять. Тем не менее, как это поможет в борьбе с беспилотниками? Он еще заявил, что если вы увидели беспилотник – его не нужно снимать, потому что он может быть вражеским.– Ну, давайте по пунктам. Я думаю, что такой закон депутаты Госдумы все-таки примут и это будет полезно. Если бы этот закон шел в пакете с регулированием в медиапространстве – совсем было бы неплохо.Закон от беспилотников не спасет, это совершенно точно. Закон приведет некоторых людей в чувство, потому что то, что происходит, мы сколько месяцев орали по поводу Белгорода – да перестаньте вы это все в прямом эфире транслировать! С точными координатами, где, что располагается!И теперь это в результате, естественно, докатилось до Москвы. Потому что понятно, что у всех мобильные телефоны, все видят что-то такое экстраординарное, все это записывают – лайки, страйки, репосты, и в результате дают цели.Какой нормальный человек берет и снимает, как ПВО сбивает дрон и тут же это выкладывает. Он не понимает даже, что он выкладывает в интернет точку, где находится ПВО. У него даже на это мозгов не хватает, он - дебил.К сожалению, достучаться до дебилов через медиа невозможно, они потому и дебилы, что они ничего не понимают, они все равно будут делать ровно то же самое.Когда первые трое прочувствуют в своих мозолистых руках тяжесть действующего законодательства, глядишь – остальные поумнеют. Что проще сделать? Один раз дать в гололву, или же десять раз сказать "не надо совать палец в розетку".Что быстрее человек понимает? Когда ему прилетит в голову скалкой, наотмашь – тогда он запомнит, это мне было так больно, потому что я хотел засунуть палец в розетку. А если ты десять раз скажешь – он не поймет, не поверит. У нас этот трэш постоянно происходит.Другой момент, что это надо было все делать (принимать соответствующие законы - ред.) еще когда в Белгороде только-только это всё начиналось. Опять протелили! В который раз!Я разговаривал с депутатами – рассчитывали на то, что все-таки у людей какая-то сознательность будет. Ну, можете считать меня самым отвратительным, гадким, но никакой сознательности быть у людей не может просто по определению.Они все это не читают, они не переносят это на себя, к сожалению. Если бы люди, которые писали "не надо снимать о Белгороде", когда дело доходит до Москвы, эти же люди начинают это выкладывать в соцсети..

https://ukraina.ru/20230603/1046863555.html

https://ukraina.ru/20220908/1038544628.html

https://ukraina.ru/20230601/1046772396.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян