https://ukraina.ru/20230601/1046819922.html

"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проект

"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проект - 01.06.2023 Украина.ру

"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проект

Какое будущее у Евгения Пригожина? И почему ФБР обещает награду за его арест?

2023-06-01T17:37

2023-06-01T17:37

2023-06-01T17:45

астрология и политика

эксклюзив

чвк "вагнер"

пригожин

спецоперация

россия

украина

сша

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1 июня Евгению Пригожину исполняется 62 года. Как будет праздновать день рождения знаменитый командир ЧВК "Вагнер"? Наверное, в дороге. По крайней мере, все предыдущие дни он провел именно так.За несколько дней до своего дня рождения Евгений Пригожин отправился в большую поездку по России. Он побывал в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке с презентацией своего нового проекта "ЧВК. "Вагнер". Второй фронт".Второй фронт - это, как он сам объясняет, информационный фронт.Значит, ожидаются яркие заявления, конфликты с руководством и невероятная медийная активность. Как всегда у Пригожина.Пригожин - лучший ньюсмейкер фронта. И теперь, очевидно, он берёт на себя новую роль и новые обязанности.Они для него, впрочем, не совсем новые, а больше даже старые.Конечно, Евгений Пригожин больше всего знаменит как командир ЧВК "Вагнер".​ Но он - не менее знаменитый командир информационной войны.Информационные ЧВКВ информационном бизнесе Пригожин тоже, можно сказать, создал свою ЧВК. И в медиа пространства России, и, что ещё интереснее - в других странах.Сегодня множество интернет изданий, Телеграм каналов и других СМИ входит в медиахолдинг "Патриот", Фабрику медиа и другие структуры, связанные с Пригожиным.Он имел непосредственное отношение к выходу фильмов "Шугалей", "Турист", "Ржев", "Солнцепёк".Его обвиняли на Западе в создании "фабрики троллей" ("Агентство интернет - исследований").Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил агентство и самого Пригожина во вмешательстве в выборы президента США в 2016 и 2018 годах.Год назад в США объявили награду в 10 миллионов долларов за информацию о 12 сотрудниках агентства, в том числе о Пригожине. ФБР предлагает награду в 250 тысяч долларов за помощь в его аресте.Сам Пригожин относится к этому с юмором.Да, ещё бы. Можно ли было придумать ему лучшую рекламу? Пригожин - человек, который выбирает президентов США!Даже если это неправда, Евгений Пригожин должен быть доволен. Это в его стиле и в его характере.Возмутитель спокойствияТакова социальная роль Евгения Пригожина - "возмутитель спокойствия". Яркая медийная фигура. Человек, который режет правду в лоб, не взирая на звания и должности.Надо сказать, что за этим стоит огромная работа, а не просто разговоры. Пригожин - невероятно энергичный человек, мощный организатор.Но конечно же, не он лично руководил "Вагнером". Не он разрабатывал военные планы, тренировал, обеспечивал вооружением и огневой поддержкой.Да, "вагнера́" - героический штурмовой отряд. И роль Пригожина никто не уменьшает. Она огромна. Но всё-таки эта роль - больше медийная, чем военная.Воевали и руководили другие командующие, в том числе и в первую очередь - Генштаб и армия России. Это совершенно очевидно, так как никакая ЧВК не может удержать фронт и не сможет ничего сделать без поддержки авиации, ПВО, артиллерии. Никакой Бахмут был бы невозможен без общего фронта.Невероятные штурмовые качества отряда - да, безусловны. Но их победы - следствие ещё и того, что у "вагнеров" короткое плечо решений. Решения часто принимает сам командир штурмовой группы, на поле боя. Сам запрашивает артиллерию, ПВО. Не дожидаясь ответа из Генштаба, без согласований и докладов. И это опыт, который надо срочно внедрять в армии. Но как? Эксперты, военкоры сообщают, что готовятся и уже готовы перенять этот опыт другие структуры, похожие на "Вагнер".Интересно, что на пресс-конференциях во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге Пригожин появлялся в обычной одежде: джинсы, свитер, куртка. Никакого камуфляжа, никаких даже намёков на военную форму, в которой мы привыкли его видеть в последнее время.Пригожин начинает совершенно новую главу.Но рядом с ним, в зале, сидели бойцы из "Вагнера", у многих лица были скрыты. По видеосвязи включались группы "вагнеров", только что вышедшие с фронта.Война рядом. Но открывается второй фронт."Канцельери войны"Пригожин знаменит как острый критик армейского руководства и условных "олигархов с Рублёвки".Конфликты будут. И в частности, потому, что не совсем ясен статус ЧВК вообще и "Вагнера" конкретно. Из-за этого возникают чрезвычайно острые, конфликтные ситуации. Как история в Верхней Пышме Свердловской области, где военкомат отказал вдове погибшего в воинских почестях.Истории с захоронением на кладбище в Петербурге, в Краснодарском крае. Все эти конфликты - из-за того, что нет государственного статуса у бойцов ЧВК. И нужно это менять.Солдат есть солдат, погибший за Родину - тем более. Как их можно делить на "классы"?Вопрос о льготах бойцам "Вагнера" - ещё один конфликтный момент, который надо срочно решать.Евгений Пригожин - резкий, конфликтный человек. И при этом очень популярный.Это опасное сочетание для любого представителя власти. Именно так Пригожина и воспринимают. Как очень опасного человека для бюрократии любого уровня и любого ведомства.Такой он человек. Это "канцельери войны". И он поехал по городам и весям не для того, чтобы со всеми дружить и проводить "патриотические субботники".Тезисы ПригожинаТезисы его последних выступлений такие: война будет долгой, нужна всеобщая мобилизация и необходим переход на плановую экономику.Что нужно для победы в СВО? Мобилизация двух миллионов человек, хорошее управление армией и жёсткая дисциплина, особенно в плане наказаний для дезертиров.Страну надо переводить на военное положение. Перестать строить красивые мосты и театры, все силы направить на оборону. Иначе Россия вернётся в 90-е, когда все предприятия и недра нашей страны в мгновение ока стали принадлежать зарубежным инвесторам.Те, кто обложил нас санкциями, будут к нам хорошо относиться только при одном условии. Они скажут: придите, встаньте на колени, склоните головы. Тогда они нас простят. Мы на колени не становимся. Значит, будет длительная война.При этом Пригожин отрицает, что у него есть планы создать свою партию или выдвигаться кандидатом в президенты России.Какое будущее у Пригожина?Обратимся к астрологии.Какой характер у Евгения Пригожина? Об этом довольно точно расскажет его гороскоп рождения.Марс во Льве.Мятежный, дерзкий, безрассудно храбрый человек. Сосредоточен на идеальном. Как любой Лев, даже если в этом знаке Марс, а не Солнце.Юпитер квадрат Нептун.Человек постоянно в поиске своего идеала. Вспыльчивый, эмоциональный. Может проявлять странную неосторожность в юридических делах, в таком случае будут проблемы правового характера.Вокруг такого человека - слухи и сплетни. Ниспровергатель авторитетов, не всегда справедливо.Война с авторитетами (Юпитер) может быть обманом, "дымовой завесой" (Нептун).Оппозиция Плутона с Хироном.Трудный характер. Постоянно будет противопоставлять своё оригинальное мышление социуму. Это очень большой оригинал. При этом у человека огромная сила воли, он умеет "видеть", даже иногда - потустороннее.Имеет дар гипноза. Может иметь связь с тонким миром, получать информацию оттуда. В обычной жизни мы называем это интуицией.Этот аспект означает "добровольное одиночество", либо же человека будет отторгать часть общества.Хорошие актёрские способности. Дар управления толпой.Осознаёт свою Великую миссию. Ради Великой задачи может пожертвовать очень многим, и в своей жизни, и в жизни других людей.Может быть очень успешным педагогом. Причем даже для представителей целого поколения.Аспект двойной. Можно стать антигероем. Может стать диктатором. А может - спасителем и защитником слабых и угнетенных, причём в мировом масштабе.Его гороскоп чрезвычайно интересно встраивается в астрологическую карту России. У него большое будущее, вместе с Россией.Как говорит о своем будущем сам Пригожин? Как обычно, просто и без пафоса."Я втянулся, и бросить уже невозможно".Значит, впереди - новый фронт. А кем в будущем мы увидим Евгения Пригожина, точно сказать невозможно.Но вряд ли это президент и "преемник", как намекает жёлтая пресса. Вряд ли это даже депутат или сенатор. Пригожин не лукавит, когда говорит, что не собирается создавать партию.Это человек "вне структуры". Так же, как вне структуры его знаменитый "Вагнер". Но свою политическую роль он нашёл. И как "возмутитель спокойствия" он долго будет очень успешен.Как яркая медийная фигура, он будет сохранять свой вес очень долго. А к должностям и званиям он не стремится.

https://ukraina.ru/20230601/1046777242.html

https://ukraina.ru/20230531/1046673251.html

https://ukraina.ru/20230525/1046582653.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, чвк "вагнер", пригожин, спецоперация, россия, украина, сша