https://ukraina.ru/20230601/1046785469.html

"С божьей помощью": Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

"С божьей помощью": Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга - 01.06.2023 Украина.ру

"С божьей помощью": Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга, 314 законодателей проголосовали "за", 117 высказались "против".

2023-06-01T07:58

2023-06-01T07:58

2023-06-01T07:58

новости

сша

госдолг

джо байден

палата представителей когресса сша

законопроект

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Голосование 31 мая транслировалось он-лайн.Теперь законопроект отправится на рассмотрение в сенат. В случае одобрения обеими палатами конгресса, документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Кстати, он уже прокомментировал возможное повышение потолка госдолга, заявив, что "все по плану и с божьей помощью".Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ, в том числе - перераспределение средств выделенных ранее на борьбу с COVID-19 и пересмотр финансирования Службы внутренних доходов США.К слову, параллельно Белый дом сообщил, что передаст Украине новый пакет вооружений на сумму в $300 млн. В него, как утверждается, войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.В последние недели глава американского минфина Джанет Йеллен неоднократно делала заявления, что США могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, уверена Йеллен, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" мирового масштаба.

https://ukraina.ru/20230601/1046784591.html

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новости, сша, госдолг, джо байден, палата представителей когресса сша, законопроект