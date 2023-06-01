https://ukraina.ru/20230601/1046785469.html
"С божьей помощью": Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
"С божьей помощью": Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга - 01.06.2023 Украина.ру
"С божьей помощью": Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга, 314 законодателей проголосовали "за", 117 высказались "против".
2023-06-01T07:58
2023-06-01T07:58
2023-06-01T07:58
новости
сша
госдолг
джо байден
палата представителей когресса сша
законопроект
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Голосование 31 мая транслировалось он-лайн.Теперь законопроект отправится на рассмотрение в сенат. В случае одобрения обеими палатами конгресса, документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Кстати, он уже прокомментировал возможное повышение потолка госдолга, заявив, что "все по плану и с божьей помощью".Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ, в том числе - перераспределение средств выделенных ранее на борьбу с COVID-19 и пересмотр финансирования Службы внутренних доходов США.К слову, параллельно Белый дом сообщил, что передаст Украине новый пакет вооружений на сумму в $300 млн. В него, как утверждается, войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.В последние недели глава американского минфина Джанет Йеллен неоднократно делала заявления, что США могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, уверена Йеллен, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" мирового масштаба.
https://ukraina.ru/20230601/1046784591.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, госдолг, джо байден, палата представителей когресса сша, законопроект
"С божьей помощью": Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга, 314 законодателей проголосовали "за", 117 высказались "против".
Теперь законопроект отправится на рассмотрение в сенат. В случае одобрения обеими палатами конгресса, документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Кстати, он уже прокомментировал возможное повышение потолка госдолга, заявив, что "все по плану и с божьей помощью".
Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ, в том числе - перераспределение средств выделенных ранее на борьбу с COVID-19 и пересмотр финансирования Службы внутренних доходов США.
К слову, параллельно Белый дом сообщил, что передаст Украине новый пакет вооружений на сумму в $300 млн. В него, как утверждается, войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.
В последние недели глава американского минфина Джанет Йеллен неоднократно делала заявления, что США могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, уверена Йеллен, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" мирового масштаба.