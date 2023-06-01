https://ukraina.ru/20230601/1046772396.html
"На уровне Байдена". Военный эксперт рассказал, как раненый в голову Залужный будет командовать ВСУ
"На уровне Байдена". Военный эксперт рассказал, как раненый в голову Залужный будет командовать ВСУ - 01.06.2023 Украина.ру
"На уровне Байдена". Военный эксперт рассказал, как раненый в голову Залужный будет командовать ВСУ
Последним достижением ВСУ стал спуск на воду малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Буча", на церемонии присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-06-01T06:00
2023-06-01T06:00
2023-06-01T10:04
новости
валерий залужный
флот
всу
фронт
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На спуске боевого катера "Буча" присутствовал вполне реальный, а не "фейковый" Валерий Залужный. Это значит, что по крайней мере на уровне пожилого Джо Байдена главком ВСУ сможет выполнять свои обязанности, рассказал эксперт.На войне важно не точно угадать направление главного удара, а быстро реагировать на критические ситуации на том или ином участке фронта. Но ВСУ работают в режиме реального времени. А у нас, фигурально выражаясь, письмоносец едет в Генштаб для согласования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, флот, всу, фронт
Новости, Валерий Залужный, флот, ВСУ, фронт
"На уровне Байдена". Военный эксперт рассказал, как раненый в голову Залужный будет командовать ВСУ
06:00 01.06.2023 (обновлено: 10:04 01.06.2023)
Последним достижением ВСУ стал спуск на воду малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Буча", на церемонии присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
На спуске боевого катера "Буча" присутствовал вполне реальный, а не "фейковый" Валерий Залужный. Это значит, что по крайней мере на уровне пожилого Джо Байдена главком ВСУ сможет выполнять свои обязанности, рассказал эксперт.
"Так вот [спуск на воду катера ВСУ] "Буча" подавалась как огромная победа, хотя он был заложен еще при [экс-президенте Украины Петре] Порошенко. Его не достраивали, а сейчас достроили в связи с организацией днепровской флотилии для десантных операций. Но своего оружия у Украины все равно нет", - подчеркнул Мощанский.
На войне важно не точно угадать направление главного удара, а быстро реагировать на критические ситуации на том или ином участке фронта. Но ВСУ работают в режиме реального времени. А у нас, фигурально выражаясь, письмоносец едет в Генштаб для согласования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь