https://ukraina.ru/20230601/1046772396.html

"На уровне Байдена". Военный эксперт рассказал, как раненый в голову Залужный будет командовать ВСУ

"На уровне Байдена". Военный эксперт рассказал, как раненый в голову Залужный будет командовать ВСУ - 01.06.2023 Украина.ру

"На уровне Байдена". Военный эксперт рассказал, как раненый в голову Залужный будет командовать ВСУ

Последним достижением ВСУ стал спуск на воду малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Буча", на церемонии присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-06-01T06:00

2023-06-01T06:00

2023-06-01T10:04

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валерий залужный

флот

всу

фронт

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На спуске боевого катера "Буча" присутствовал вполне реальный, а не "фейковый" Валерий Залужный. Это значит, что по крайней мере на уровне пожилого Джо Байдена главком ВСУ сможет выполнять свои обязанности, рассказал эксперт.На войне важно не точно угадать направление главного удара, а быстро реагировать на критические ситуации на том или ином участке фронта. Но ВСУ работают в режиме реального времени. А у нас, фигурально выражаясь, письмоносец едет в Генштаб для согласования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, флот, всу, фронт