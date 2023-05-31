Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине
13:36 31.05.2023 (обновлено: 14:44 31.05.2023)
© Союз православных журналистовАлександр Дедюхин
© Союз православных журналистов
Представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), по совместительству депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин возглавит пресс-службу горсовета. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина"
Дедюхин – настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве. Активно поддерживает Петра Порошенко. Несколько лет назад избрался от его партии в горсовет.
Теперь в его политической карьере наступает новый этап.
"Александр Дедюхин прекрасно владеет средствами коммуникации, мессенджерами и другими средствами налаживания связей. Он блогер и священник и умеет доносить необходимые смыслы. Он заряжен позитивом и примерно с 1 июня приступит к исполнению своих обязанностей", - сообщил и.о. мэра Полтавы Андрей Карпов.
Дедюхин получил известность как автор неоднозначных высказываний в интернете. Так, он выступил против права женщин распоряжаться своим телом и делать аборты. Руководство ПЦУ вынуждено было отстранить его от служения и временно запретить ему вести соцсети.
Скандальный священник-политик ранее зимой выложил в сети селфи на фоне кладбища, призвав паству беречь себя, потому что хоронить их в такую погоду малоприятно. В комментариях украинцы раскритиковали его.
© Дедюхин/Facebook
© Дедюхин/Facebook
Не менее интересна личность упомянутого выше и.о. мэра Полтавы Андрея Карпова. Это еще один активный сторонник Порошенко и борец с Россией.
© Скриншот видеоАндрей Карпов
© Скриншот видео
Андрей Карпов
Он - автор проекта "Вата-шоу", который первоначально шел в интернете, а потом получил эфирное время на канале Порошенко. Передача строится на диалогах Карпова со случайными участниками видеочата из РФ. Ведущий всячески издевается и оскорбляет своих собеседников-россиян. На волне русофобии он избрался в Полтавский горсовет, стал его секретарем и после увольнения мэра занял его место в ранге исполняющего обязанности.
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