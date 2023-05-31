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Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине

Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине - 31.05.2023 Украина.ру

Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине

Представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), по совместительству депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин возглавит пресс-службу горсовета. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина"

2023-05-31T13:36

2023-05-31T13:36

2023-05-31T14:44

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Дедюхин – настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве. Активно поддерживает Петра Порошенко. Несколько лет назад избрался от его партии в горсовет.Теперь в его политической карьере наступает новый этап.Дедюхин получил известность как автор неоднозначных высказываний в интернете. Так, он выступил против права женщин распоряжаться своим телом и делать аборты. Руководство ПЦУ вынуждено было отстранить его от служения и временно запретить ему вести соцсети.Скандальный священник-политик ранее зимой выложил в сети селфи на фоне кладбища, призвав паству беречь себя, потому что хоронить их в такую погоду малоприятно. В комментариях украинцы раскритиковали его.Не менее интересна личность упомянутого выше и.о. мэра Полтавы Андрея Карпова. Это еще один активный сторонник Порошенко и борец с Россией. Он - автор проекта "Вата-шоу", который первоначально шел в интернете, а потом получил эфирное время на канале Порошенко. Передача строится на диалогах Карпова со случайными участниками видеочата из РФ. Ведущий всячески издевается и оскорбляет своих собеседников-россиян. На волне русофобии он избрался в Полтавский горсовет, стал его секретарем и после увольнения мэра занял его место в ранге исполняющего обязанности.

https://ukraina.ru/20230330/1044819934.html

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новости, полтава, священник, пцу, горсовет, власть, скандал, украина