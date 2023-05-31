Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине - 31.05.2023 Украина.ру
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Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине
Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине - 31.05.2023 Украина.ру
Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине
Представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), по совместительству депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин возглавит пресс-службу горсовета. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина"
2023-05-31T13:36
2023-05-31T14:44
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полтава
священник
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Дедюхин – настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве. Активно поддерживает Петра Порошенко. Несколько лет назад избрался от его партии в горсовет.Теперь в его политической карьере наступает новый этап.Дедюхин получил известность как автор неоднозначных высказываний в интернете. Так, он выступил против права женщин распоряжаться своим телом и делать аборты. Руководство ПЦУ вынуждено было отстранить его от служения и временно запретить ему вести соцсети.Скандальный священник-политик ранее зимой выложил в сети селфи на фоне кладбища, призвав паству беречь себя, потому что хоронить их в такую погоду малоприятно. В комментариях украинцы раскритиковали его.Не менее интересна личность упомянутого выше и.о. мэра Полтавы Андрея Карпова. Это еще один активный сторонник Порошенко и борец с Россией. Он - автор проекта "Вата-шоу", который первоначально шел в интернете, а потом получил эфирное время на канале Порошенко. Передача строится на диалогах Карпова со случайными участниками видеочата из РФ. Ведущий всячески издевается и оскорбляет своих собеседников-россиян. На волне русофобии он избрался в Полтавский горсовет, стал его секретарем и после увольнения мэра занял его место в ранге исполняющего обязанности.
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новости, полтава, священник, пцу, горсовет, власть, скандал, украина
Новости, Полтава, священник, ПЦУ, горсовет, власть, скандал, Украина

Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине

13:36 31.05.2023 (обновлено: 14:44 31.05.2023)
 
© Союз православных журналистовАлександр Дедюхин
Александр Дедюхин
© Союз православных журналистов
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Представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), по совместительству депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин возглавит пресс-службу горсовета. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина"
Дедюхин – настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве. Активно поддерживает Петра Порошенко. Несколько лет назад избрался от его партии в горсовет.
Теперь в его политической карьере наступает новый этап.

"Александр Дедюхин прекрасно владеет средствами коммуникации, мессенджерами и другими средствами налаживания связей. Он блогер и священник и умеет доносить необходимые смыслы. Он заряжен позитивом и примерно с 1 июня приступит к исполнению своих обязанностей", - сообщил и.о. мэра Полтавы Андрей Карпов.

Дедюхин получил известность как автор неоднозначных высказываний в интернете. Так, он выступил против права женщин распоряжаться своим телом и делать аборты. Руководство ПЦУ вынуждено было отстранить его от служения и временно запретить ему вести соцсети.
Скандальный священник-политик ранее зимой выложил в сети селфи на фоне кладбища, призвав паству беречь себя, потому что хоронить их в такую погоду малоприятно. В комментариях украинцы раскритиковали его.
© Дедюхин/Facebook
© Дедюхин/Facebook
Не менее интересна личность упомянутого выше и.о. мэра Полтавы Андрея Карпова. Это еще один активный сторонник Порошенко и борец с Россией.
© Скриншот видеоАндрей Карпов
Андрей Карпов
© Скриншот видео
Андрей Карпов
Он - автор проекта "Вата-шоу", который первоначально шел в интернете, а потом получил эфирное время на канале Порошенко. Передача строится на диалогах Карпова со случайными участниками видеочата из РФ. Ведущий всячески издевается и оскорбляет своих собеседников-россиян. На волне русофобии он избрался в Полтавский горсовет, стал его секретарем и после увольнения мэра занял его место в ранге исполняющего обязанности.
Полтава - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
30 марта, 01:58
Подавление местной власти и страсти по Петру I. Что происходит в ПолтавеВ городе Полтава центральной власти недавно удалось отстранить от должности избранного мэра Александра Мамая. С тех пор в городе наблюдается паралич местной власти, которая в течение всего марта не может собраться на сессию
 
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